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Остин заявил Шойгу о важности продолжения контактов, сообщили в Пентагоне - РИА Новости, 23.10.2022
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Остин заявил Шойгу о важности продолжения контактов, сообщили в Пентагоне
Остин заявил Шойгу о важности продолжения контактов, сообщили в Пентагоне - РИА Новости, 23.10.2022
Остин заявил Шойгу о важности продолжения контактов, сообщили в Пентагоне
Шеф Пентагона Ллойд Остин в разговоре с министром обороны РФ Сергеем Шойгу подтвердил ценность продолжения контактов, сообщило американское военное ведомство. РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T22:31
2022-10-23T22:42
министерство обороны сша
россия
ллойд остин
сша
министерство обороны рф (минобороны рф)
сергей шойгу
украина
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ВАШИНГТОН, 23 окт - РИА Новости. Шеф Пентагона Ллойд Остин в разговоре с министром обороны РФ Сергеем Шойгу подтвердил ценность продолжения контактов, сообщило американское военное ведомство."Министр Остин отверг любой предлог для российской эскалации и подтвердил ценность продолжения коммуникаций на фоне незаконной и неоправданной войны России против Украины", - сказано в пресс-релизе.В Пентагоне уточнили, что звонок состоялся по инициативе российской стороны - в развитие беседы, которая у министров была в пятницу.Ранее в воскресенье российское Минобороны сообщило, что Шойгу провел переговоры с Остином, главы оборонных ведомств обсудили ситуацию на Украине.
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министерство обороны сша, россия, ллойд остин, сша, министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу, украина
Министерство обороны США, Россия, Ллойд Остин, США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Сергей Шойгу, Украина
22:31 23.10.2022 (обновлено: 22:42 23.10.2022)
 
Остин заявил Шойгу о важности продолжения контактов, сообщили в Пентагоне

Пентагон заявил, что Остин в разговоре с Шойгу подтвердил ценность продолжения контактов

© AP Photo / Susan WalshМинистр обороны США Ллойд Остин
Министр обороны США Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Министр обороны США Ллойд Остин. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 окт - РИА Новости. Шеф Пентагона Ллойд Остин в разговоре с министром обороны РФ Сергеем Шойгу подтвердил ценность продолжения контактов, сообщило американское военное ведомство.
"Министр Остин отверг любой предлог для российской эскалации и подтвердил ценность продолжения коммуникаций на фоне незаконной и неоправданной войны России против Украины", - сказано в пресс-релизе.
В Пентагоне уточнили, что звонок состоялся по инициативе российской стороны - в развитие беседы, которая у министров была в пятницу.
Ранее в воскресенье российское Минобороны сообщило, что Шойгу провел переговоры с Остином, главы оборонных ведомств обсудили ситуацию на Украине.
Министр обороны России Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
20:09Специальная военная операция на Украине
Спецоперация, 23 октября: Шойгу пообщался с зарубежными коллегами
 
Министерство обороны СШАРоссияЛлойд ОстинСШАМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Сергей ШойгуУкраина
 
 
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