https://ria.ru/20221023/pentagon-1826138837.html

Остин заявил Шойгу о важности продолжения контактов, сообщили в Пентагоне

Остин заявил Шойгу о важности продолжения контактов, сообщили в Пентагоне - РИА Новости, 23.10.2022

Остин заявил Шойгу о важности продолжения контактов, сообщили в Пентагоне

Шеф Пентагона Ллойд Остин в разговоре с министром обороны РФ Сергеем Шойгу подтвердил ценность продолжения контактов, сообщило американское военное ведомство. РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T22:31

2022-10-23T22:31

2022-10-23T22:42

министерство обороны сша

россия

ллойд остин

сша

министерство обороны рф (минобороны рф)

сергей шойгу

украина

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ВАШИНГТОН, 23 окт - РИА Новости. Шеф Пентагона Ллойд Остин в разговоре с министром обороны РФ Сергеем Шойгу подтвердил ценность продолжения контактов, сообщило американское военное ведомство."Министр Остин отверг любой предлог для российской эскалации и подтвердил ценность продолжения коммуникаций на фоне незаконной и неоправданной войны России против Украины", - сказано в пресс-релизе.В Пентагоне уточнили, что звонок состоялся по инициативе российской стороны - в развитие беседы, которая у министров была в пятницу.Ранее в воскресенье российское Минобороны сообщило, что Шойгу провел переговоры с Остином, главы оборонных ведомств обсудили ситуацию на Украине.

https://ria.ru/20221023/spetsoperatsiya-1826120480.html

россия

сша

украина

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Наталья Макарова

министерство обороны сша, россия, ллойд остин, сша, министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу, украина