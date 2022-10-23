https://ria.ru/20221023/pentagon-1826138837.html
Остин заявил Шойгу о важности продолжения контактов, сообщили в Пентагоне
Остин заявил Шойгу о важности продолжения контактов, сообщили в Пентагоне - РИА Новости, 23.10.2022
Остин заявил Шойгу о важности продолжения контактов, сообщили в Пентагоне
Шеф Пентагона Ллойд Остин в разговоре с министром обороны РФ Сергеем Шойгу подтвердил ценность продолжения контактов, сообщило американское военное ведомство. РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T22:31
2022-10-23T22:31
2022-10-23T22:42
министерство обороны сша
россия
ллойд остин
сша
министерство обороны рф (минобороны рф)
сергей шойгу
украина
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ВАШИНГТОН, 23 окт - РИА Новости. Шеф Пентагона Ллойд Остин в разговоре с министром обороны РФ Сергеем Шойгу подтвердил ценность продолжения контактов, сообщило американское военное ведомство."Министр Остин отверг любой предлог для российской эскалации и подтвердил ценность продолжения коммуникаций на фоне незаконной и неоправданной войны России против Украины", - сказано в пресс-релизе.В Пентагоне уточнили, что звонок состоялся по инициативе российской стороны - в развитие беседы, которая у министров была в пятницу.Ранее в воскресенье российское Минобороны сообщило, что Шойгу провел переговоры с Остином, главы оборонных ведомств обсудили ситуацию на Украине.
https://ria.ru/20221023/spetsoperatsiya-1826120480.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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22:31 23.10.2022 (обновлено: 22:42 23.10.2022)
Остин заявил Шойгу о важности продолжения контактов, сообщили в Пентагоне
Пентагон заявил, что Остин в разговоре с Шойгу подтвердил ценность продолжения контактов