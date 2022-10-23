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На Украине предложили ввести санкции против умершей певицы Елены Образцовой - РИА Новости, 23.10.2022
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На Украине предложили ввести санкции против умершей певицы Елены Образцовой
На Украине предложили ввести санкции против умершей певицы Елены Образцовой - РИА Новости, 23.10.2022
На Украине предложили ввести санкции против умершей певицы Елены Образцовой
Международная экспертная группа, которую возглавляют руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак и бывший американский посол в Москве Майкл Макфол,... РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T15:33
2022-10-23T16:57
елена образцова
андрей ермак
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Международная экспертная группа, которую возглавляют руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак и бывший американский посол в Москве Майкл Макфол, предложила Украине ввести санкции против известных россиян, среди которых оказалась оперная певица Елена Образцова, умершая в 2015 году. Список опубликован на сайте президента Украины.Елена Образцова попала в список так называемой дорожной карты индивидуальных санкций против российских физических и юридических лиц, которые поддерживают российскую политику в отношении Украины. Группа Ермака — Макфола потребовала от стран Запада введения санкций против россиян из их списка.Также среди знаменитостей, которых Украина посчитала опасными, оказались певица Клава Кока, рэпер Тимати, певец Николай Басков, музыкант Игорь Бутман, певица Юлия Чичерина, музыкант Валерий Кипелов, певец Сергей Лазарев и другие. Всего в списке 166 российских звезд.Российская певица (меццо-сопрано), педагог и актриса, народная артистка СССР Елена Васильевна Образцова родилась 7 июля 1939 года в Ленинграде. В ее обширном концертном репертуаре произведения более 100 композиторов XVIII-XX веков: оперная, камерная, кантатно-ораториальная, духовная музыка, русские песни, старинные романсы, классическая оперетта, зонги и джазовые стандарты. Особенно часто она исполняла сочинения Георгия Свиридова, посвятившего ей вокальный цикл "Десять песен на стихи Александра Блока" и создавшего специально для нее новую редакцию своей поэмы на стихи Сергея Есенина "Отчалившая Русь", изначально написанную для баритона. Елена Образцова умерла на 76-м году жизни 12 января 2015 года от остановки сердца.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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елена образцова, андрей ермак, майкл макфол, ссср, москва, украина
Елена Образцова, Андрей Ермак, Майкл Макфол, СССР, Москва, Украина
15:33 23.10.2022 (обновлено: 16:57 23.10.2022)
 
На Украине предложили ввести санкции против умершей певицы Елены Образцовой

Зеленскому предложили ввести санкции против оперной певицы Образцовой, умершей в 2015 году

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в медиабанкОперная певица Елена Образцова
Оперная певица Елена Образцова - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Оперная певица Елена Образцова. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Международная экспертная группа, которую возглавляют руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак и бывший американский посол в Москве Майкл Макфол, предложила Украине ввести санкции против известных россиян, среди которых оказалась оперная певица Елена Образцова, умершая в 2015 году. Список опубликован на сайте президента Украины.
Елена Образцова попала в список так называемой дорожной карты индивидуальных санкций против российских физических и юридических лиц, которые поддерживают российскую политику в отношении Украины. Группа Ермака — Макфола потребовала от стран Запада введения санкций против россиян из их списка.
Киев, Украина - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
19 октября, 23:57
В СНБО Украины заявили о новых санкциях против российских бизнесменов
Также среди знаменитостей, которых Украина посчитала опасными, оказались певица Клава Кока, рэпер Тимати, певец Николай Басков, музыкант Игорь Бутман, певица Юлия Чичерина, музыкант Валерий Кипелов, певец Сергей Лазарев и другие. Всего в списке 166 российских звезд.
Российская певица (меццо-сопрано), педагог и актриса, народная артистка СССР Елена Васильевна Образцова родилась 7 июля 1939 года в Ленинграде. В ее обширном концертном репертуаре произведения более 100 композиторов XVIII-XX веков: оперная, камерная, кантатно-ораториальная, духовная музыка, русские песни, старинные романсы, классическая оперетта, зонги и джазовые стандарты. Особенно часто она исполняла сочинения Георгия Свиридова, посвятившего ей вокальный цикл "Десять песен на стихи Александра Блока" и создавшего специально для нее новую редакцию своей поэмы на стихи Сергея Есенина "Отчалившая Русь", изначально написанную для баритона. Елена Образцова умерла на 76-м году жизни 12 января 2015 года от остановки сердца.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Майкл Макфол. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 30.07.2018
30 июля 2018, 03:21
Макфол заявил, что российские санкции разрушили его научную карьеру‍
 
Елена ОбразцоваАндрей ЕрмакМайкл МакфолСССРМоскваУкраина
 
 
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