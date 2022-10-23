https://ria.ru/20221023/obraztsova-1826068595.html

На Украине предложили ввести санкции против умершей певицы Елены Образцовой

На Украине предложили ввести санкции против умершей певицы Елены Образцовой - РИА Новости, 23.10.2022

На Украине предложили ввести санкции против умершей певицы Елены Образцовой

Международная экспертная группа, которую возглавляют руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак и бывший американский посол в Москве Майкл Макфол,... РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T15:33

2022-10-23T15:33

2022-10-23T16:57

елена образцова

андрей ермак

майкл макфол

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украина

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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Международная экспертная группа, которую возглавляют руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак и бывший американский посол в Москве Майкл Макфол, предложила Украине ввести санкции против известных россиян, среди которых оказалась оперная певица Елена Образцова, умершая в 2015 году. Список опубликован на сайте президента Украины.Елена Образцова попала в список так называемой дорожной карты индивидуальных санкций против российских физических и юридических лиц, которые поддерживают российскую политику в отношении Украины. Группа Ермака — Макфола потребовала от стран Запада введения санкций против россиян из их списка.Также среди знаменитостей, которых Украина посчитала опасными, оказались певица Клава Кока, рэпер Тимати, певец Николай Басков, музыкант Игорь Бутман, певица Юлия Чичерина, музыкант Валерий Кипелов, певец Сергей Лазарев и другие. Всего в списке 166 российских звезд.Российская певица (меццо-сопрано), педагог и актриса, народная артистка СССР Елена Васильевна Образцова родилась 7 июля 1939 года в Ленинграде. В ее обширном концертном репертуаре произведения более 100 композиторов XVIII-XX веков: оперная, камерная, кантатно-ораториальная, духовная музыка, русские песни, старинные романсы, классическая оперетта, зонги и джазовые стандарты. Особенно часто она исполняла сочинения Георгия Свиридова, посвятившего ей вокальный цикл "Десять песен на стихи Александра Блока" и создавшего специально для нее новую редакцию своей поэмы на стихи Сергея Есенина "Отчалившая Русь", изначально написанную для баритона. Елена Образцова умерла на 76-м году жизни 12 января 2015 года от остановки сердца.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20221019/sanktsii-1825248381.html

https://ria.ru/20180730/1525559074.html

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Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

елена образцова, андрей ермак, майкл макфол, ссср, москва, украина