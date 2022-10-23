12:35 23.10.2022 (обновлено: 13:52 23.10.2022)
Итальянцев привело в ярость заявление нового премьера об Украине
Пользователи Twitter набросились на премьера Италии Мелони за поддержку Зеленского
© AP Photo / Gregorio BorgiaЛидер правой партии "Братья Италии" Джорджа Мелони в избирательном штабе своей партии в Риме
© AP Photo / Gregorio Borgia
Лидер правой партии "Братья Италии" Джорджа Мелони в избирательном штабе своей партии в Риме. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Подписчики официального аккаунта премьер-министра Италии Джорджи Мелони в Twitter осудили ее публикацию в поддержку президента Украины Владимира Зеленского.
Мелони ответила на поздравление Зеленского, заявив, что Италия всегда будет на стороне Украины.
"Дорогая премьер-министр, прошу, не обижайтесь… Но 70 процентов итальянцев придерживаются другого мнения", — прокомментировал psicoabile.
"Но это ваше мнение. Не говорите за итальянцев. Хотя бы сохраните свое достоинство и говорите за себя", — отметил Cristin94Ri.
"Говори за себя, Джорджа, это ты на стороне Зеленского, а не Италия", — написал Alexanderxxvii1.
"Какое же Джорджа Мелони разочарование для итальянцев. Еще одна жалкая клоунесса, выступающая за войну на Украине и за НАТО, которая будет тратить деньги итальянских налогоплательщиков на коррумпированный режим Зеленского", — пожаловался DWPscumbags.
"Думаю, вас ждет то же самое, что и Лиз Трасс!" — сыронизировала KarenMa81634475.
Новое правительство Италии во главе с лидером партии "Братья Италии" Мелони в субботу принесло присягу на верность республике в присутствии президента Серджо Маттареллы в Квиринальском дворце.
Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент страны Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам главы государства, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.