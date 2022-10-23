https://ria.ru/20221023/meloni-1826041677.html

Итальянцев привело в ярость заявление нового премьера об Украине

Итальянцев привело в ярость заявление нового премьера об Украине - РИА Новости, 23.10.2022

Итальянцев привело в ярость заявление нового премьера об Украине

Подписчики официального аккаунта премьер-министра Италии Джорджи Мелони в Twitter осудили ее публикацию в поддержку президента Украины Владимира Зеленского. РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T12:35

2022-10-23T12:35

2022-10-23T13:52

в мире

владимир зеленский

украина

италия

россия

нато

twitter

джорджа мелони

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819488837_0:74:3072:1802_1920x0_80_0_0_c6bf0304313054261754d1a5ead1c651.jpg

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Подписчики официального аккаунта премьер-министра Италии Джорджи Мелони в Twitter осудили ее публикацию в поддержку президента Украины Владимира Зеленского.Мелони ответила на поздравление Зеленского, заявив, что Италия всегда будет на стороне Украины."Дорогая премьер-министр, прошу, не обижайтесь… Но 70 процентов итальянцев придерживаются другого мнения", — прокомментировал psicoabile."Но это ваше мнение. Не говорите за итальянцев. Хотя бы сохраните свое достоинство и говорите за себя", — отметил Cristin94Ri."Говори за себя, Джорджа, это ты на стороне Зеленского, а не Италия", — написал Alexanderxxvii1."Думаю, вас ждет то же самое, что и Лиз Трасс!" — сыронизировала KarenMa81634475.Новое правительство Италии во главе с лидером партии "Братья Италии" Мелони в субботу принесло присягу на верность республике в присутствии президента Серджо Маттареллы в Квиринальском дворце.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент страны Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам главы государства, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221023/premer-1826022649.html

https://ria.ru/20221023/tramp-1826018870.html

украина

италия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, владимир зеленский, украина, италия, россия, нато, twitter, джорджа мелони