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Итальянцев привело в ярость заявление нового премьера об Украине - РИА Новости, 23.10.2022
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Итальянцев привело в ярость заявление нового премьера об Украине
Итальянцев привело в ярость заявление нового премьера об Украине - РИА Новости, 23.10.2022
Итальянцев привело в ярость заявление нового премьера об Украине
Подписчики официального аккаунта премьер-министра Италии Джорджи Мелони в Twitter осудили ее публикацию в поддержку президента Украины Владимира Зеленского. РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T12:35
2022-10-23T13:52
в мире
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джорджа мелони
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Подписчики официального аккаунта премьер-министра Италии Джорджи Мелони в Twitter осудили ее публикацию в поддержку президента Украины Владимира Зеленского.Мелони ответила на поздравление Зеленского, заявив, что Италия всегда будет на стороне Украины."Дорогая премьер-министр, прошу, не обижайтесь… Но 70 процентов итальянцев придерживаются другого мнения", — прокомментировал psicoabile."Но это ваше мнение. Не говорите за итальянцев. Хотя бы сохраните свое достоинство и говорите за себя", — отметил Cristin94Ri."Говори за себя, Джорджа, это ты на стороне Зеленского, а не Италия", — написал Alexanderxxvii1."Думаю, вас ждет то же самое, что и Лиз Трасс!" — сыронизировала KarenMa81634475.Новое правительство Италии во главе с лидером партии "Братья Италии" Мелони в субботу принесло присягу на верность республике в присутствии президента Серджо Маттареллы в Квиринальском дворце.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент страны Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам главы государства, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221023/premer-1826022649.html
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в мире, владимир зеленский, украина, италия, россия, нато, twitter, джорджа мелони
В мире, Владимир Зеленский, Украина, Италия, Россия, НАТО, Twitter, Джорджа Мелони
12:35 23.10.2022 (обновлено: 13:52 23.10.2022)
 
Итальянцев привело в ярость заявление нового премьера об Украине

Пользователи Twitter набросились на премьера Италии Мелони за поддержку Зеленского

© AP Photo / Gregorio BorgiaЛидер правой партии "Братья Италии" Джорджа Мелони в избирательном штабе своей партии в Риме
Лидер правой партии Братья Италии Джорджа Мелони в избирательном штабе своей партии в Риме - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© AP Photo / Gregorio Borgia
Лидер правой партии "Братья Италии" Джорджа Мелони в избирательном штабе своей партии в Риме. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Подписчики официального аккаунта премьер-министра Италии Джорджи Мелони в Twitter осудили ее публикацию в поддержку президента Украины Владимира Зеленского.
Мелони ответила на поздравление Зеленского, заявив, что Италия всегда будет на стороне Украины.
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"Дорогая премьер-министр, прошу, не обижайтесь… Но 70 процентов итальянцев придерживаются другого мнения", — прокомментировал psicoabile.
"Но это ваше мнение. Не говорите за итальянцев. Хотя бы сохраните свое достоинство и говорите за себя", — отметил Cristin94Ri.
"Говори за себя, Джорджа, это ты на стороне Зеленского, а не Италия", — написал Alexanderxxvii1.

"Какое же Джорджа Мелони разочарование для итальянцев. Еще одна жалкая клоунесса, выступающая за войну на Украине и за НАТО, которая будет тратить деньги итальянских налогоплательщиков на коррумпированный режим Зеленского", — пожаловался DWPscumbags.

"Думаю, вас ждет то же самое, что и Лиз Трасс!" — сыронизировала KarenMa81634475.
Новое правительство Италии во главе с лидером партии "Братья Италии" Мелони в субботу принесло присягу на верность республике в присутствии президента Серджо Маттареллы в Квиринальском дворце.
Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент страны Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам главы государства, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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В миреВладимир ЗеленскийУкраинаИталияРоссияНАТОTwitterДжорджа Мелони
 
 
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