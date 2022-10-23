https://ria.ru/20221023/medvedev-1826035731.html
Медведев поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на должность генсека КПК
Медведев поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на должность генсека КПК - РИА Новости, 23.10.2022
Медведев поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на должность генсека КПК
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев поздравил лидера Китая Си Цзиньпина с переизбранием на должность генсекретаря Компартии, назвав... РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T11:46
2022-10-23T11:46
2022-10-23T11:46
си цзиньпин
дмитрий медведев
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китай
единая россия
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев поздравил лидера Китая Си Цзиньпина с переизбранием на должность генсекретаря Компартии, назвав российско-китайское партнерство образцом конструктивной и эффективной работы и честного взаимодействия."Примите искренние поздравления по случаю вашего переизбрания на пост генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Китая. Под вашим руководством Компартия достигла значительных результатов на пути великого возрождения китайской нации", - говорится в поздравительной телеграмме Медведева.Он отметил, что тесные рабочие связи между "Единой Россией" и Компартией Китая достигли беспрецедентно высокого уровня."Это – один из значимых факторов позитивного развития сотрудничества между нашими странами. На пороге новой эпохи российско-китайское партнерство является образцом конструктивной и эффективной работы, доверительного и честного взаимодействия. В этом, безусловно, огромная заслуга лидеров России и Китая", - добавил Медведев.
https://ria.ru/20221023/pozdravlenie-1826023453.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
си цзиньпин, дмитрий медведев, россия, китай, единая россия, в мире
Си Цзиньпин, Дмитрий Медведев, Россия, Китай, Единая Россия, В мире
Медведев поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на должность генсека КПК
Медведев поздравил Си Цзиньпина, назвав отношения с Китаем образцом конструктивной работы