https://ria.ru/20221023/medvedev-1826035731.html

Медведев поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на должность генсека КПК

Медведев поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на должность генсека КПК - РИА Новости, 23.10.2022

Медведев поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на должность генсека КПК

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев поздравил лидера Китая Си Цзиньпина с переизбранием на должность генсекретаря Компартии, назвав... РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T11:46

2022-10-23T11:46

2022-10-23T11:46

си цзиньпин

дмитрий медведев

россия

китай

единая россия

в мире

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев поздравил лидера Китая Си Цзиньпина с переизбранием на должность генсекретаря Компартии, назвав российско-китайское партнерство образцом конструктивной и эффективной работы и честного взаимодействия."Примите искренние поздравления по случаю вашего переизбрания на пост генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Китая. Под вашим руководством Компартия достигла значительных результатов на пути великого возрождения китайской нации", - говорится в поздравительной телеграмме Медведева.Он отметил, что тесные рабочие связи между "Единой Россией" и Компартией Китая достигли беспрецедентно высокого уровня."Это – один из значимых факторов позитивного развития сотрудничества между нашими странами. На пороге новой эпохи российско-китайское партнерство является образцом конструктивной и эффективной работы, доверительного и честного взаимодействия. В этом, безусловно, огромная заслуга лидеров России и Китая", - добавил Медведев.

https://ria.ru/20221023/pozdravlenie-1826023453.html

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Дарья Буймова

си цзиньпин, дмитрий медведев, россия, китай, единая россия, в мире