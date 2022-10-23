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Медведев поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на должность генсека КПК - РИА Новости, 23.10.2022
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Медведев поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на должность генсека КПК
Медведев поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на должность генсека КПК - РИА Новости, 23.10.2022
Медведев поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на должность генсека КПК
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев поздравил лидера Китая Си Цзиньпина с переизбранием на должность генсекретаря Компартии, назвав... РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T11:46
2022-10-23T11:46
си цзиньпин
дмитрий медведев
россия
китай
единая россия
в мире
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев поздравил лидера Китая Си Цзиньпина с переизбранием на должность генсекретаря Компартии, назвав российско-китайское партнерство образцом конструктивной и эффективной работы и честного взаимодействия."Примите искренние поздравления по случаю вашего переизбрания на пост генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Китая. Под вашим руководством Компартия достигла значительных результатов на пути великого возрождения китайской нации", - говорится в поздравительной телеграмме Медведева.Он отметил, что тесные рабочие связи между "Единой Россией" и Компартией Китая достигли беспрецедентно высокого уровня."Это – один из значимых факторов позитивного развития сотрудничества между нашими странами. На пороге новой эпохи российско-китайское партнерство является образцом конструктивной и эффективной работы, доверительного и честного взаимодействия. В этом, безусловно, огромная заслуга лидеров России и Китая", - добавил Медведев.
https://ria.ru/20221023/pozdravlenie-1826023453.html
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си цзиньпин, дмитрий медведев, россия, китай, единая россия, в мире
Си Цзиньпин, Дмитрий Медведев, Россия, Китай, Единая Россия, В мире
11:46 23.10.2022
 
Медведев поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на должность генсека КПК

Медведев поздравил Си Цзиньпина, назвав отношения с Китаем образцом конструктивной работы

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев поздравил лидера Китая Си Цзиньпина с переизбранием на должность генсекретаря Компартии, назвав российско-китайское партнерство образцом конструктивной и эффективной работы и честного взаимодействия.
"Примите искренние поздравления по случаю вашего переизбрания на пост генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Китая. Под вашим руководством Компартия достигла значительных результатов на пути великого возрождения китайской нации", - говорится в поздравительной телеграмме Медведева.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
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Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на третий срок
Он отметил, что тесные рабочие связи между "Единой Россией" и Компартией Китая достигли беспрецедентно высокого уровня.
"Это – один из значимых факторов позитивного развития сотрудничества между нашими странами. На пороге новой эпохи российско-китайское партнерство является образцом конструктивной и эффективной работы, доверительного и честного взаимодействия. В этом, безусловно, огромная заслуга лидеров России и Китая", - добавил Медведев.
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