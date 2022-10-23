https://ria.ru/20221023/kosmos-1826011410.html

Мантуров рассказал о проекте создания Российской орбитальной станции

Мантуров рассказал о проекте создания Российской орбитальной станции - РИА Новости, 23.10.2022

Мантуров рассказал о проекте создания Российской орбитальной станции

Предварительная стоимость создания Российской орбитальной станции (РОС) уже определена, однако называть ее пока не планируется, так как не готов эскизный проект РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T08:14

2022-10-23T08:14

2022-10-23T08:14

наука

космос - риа наука

денис мантуров

юрий борисов (роскосмос)

россия

ркк "энергия"

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

роскосмос

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КОСМОДРОМ "ВОСТОЧНЫЙ" (Амурская область), 23 окт - РИА Новости. Предварительная стоимость создания Российской орбитальной станции (РОС) уже определена, однако называть ее пока не планируется, так как не готов эскизный проект РОС, заявил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."Естественно, предварительные данные по стоимости работ уже получены, однако считаю преждевременным их озвучивать до защиты эскизного проекта с участием широкого круга ученых и экспертов", - сказал Мантуров после пуска ракеты "Союз-2.1б".Он напомнил, что Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" должна завершить эскизное проектирование космического комплекса российской орбитальной станции во второй половине 2023 года. По результатам эскизного проекта будет дана стоимостная оценка проекта, уточнил вице-премьер.Мантуров также рассказал, что базовым космодромом при развертывании новой станции будет "Восточный". Здесь пока не создана инфраструктура для пилотируемых пусков, поэтому для создания РОС на орбите предстоит реализовать комплексный проект, который, помимо самой станции, включает новую транспортную систему, объекты наземной инфраструктуры, комплекс управления, поиска и спасания космонавтов, подчеркнул вице-премьер.Ранее сообщалось, что Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" готовит эскизный проект Российской орбитальной служебной станции. Эскизное проектирование должно завершиться в третьем квартале 2023 года, после этого начнется разработка конструкторской документации. Сообщалось, что новая станция буде летать на высокоширотной орбите с наклонением в 96-98 градусов, а не на 51,6 градуса, как МКС.В середине октября гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил, что работы по созданию РОС ведутся в форсированном режиме.

https://ria.ru/20221023/kosmos-1826010471.html

https://ria.ru/20221022/finansirovanie-1825979133.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, денис мантуров, юрий борисов (роскосмос), россия, ркк "энергия", министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), роскосмос, международная космическая станция (мкс)