Мантуров рассказал о проекте создания Российской орбитальной станции
Глава Минпромторга Мантуров: стоимость создания Российской орбитальной станции определена
Вид на Землю с борта МКС. Архивное фото
КОСМОДРОМ "ВОСТОЧНЫЙ" (Амурская область), 23 окт - РИА Новости. Предварительная стоимость создания Российской орбитальной станции (РОС) уже определена, однако называть ее пока не планируется, так как не готов эскизный проект РОС, заявил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Естественно, предварительные данные по стоимости работ уже получены, однако считаю преждевременным их озвучивать до защиты эскизного проекта с участием широкого круга ученых и экспертов", - сказал Мантуров после пуска ракеты "Союз-2.1б".
Он напомнил, что Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" должна завершить эскизное проектирование космического комплекса российской орбитальной станции во второй половине 2023 года. По результатам эскизного проекта будет дана стоимостная оценка проекта, уточнил вице-премьер.
Мантуров также рассказал, что базовым космодромом при развертывании новой станции будет "Восточный". Здесь пока не создана инфраструктура для пилотируемых пусков, поэтому для создания РОС на орбите предстоит реализовать комплексный проект, который, помимо самой станции, включает новую транспортную систему, объекты наземной инфраструктуры, комплекс управления, поиска и спасания космонавтов, подчеркнул вице-премьер.
Ранее сообщалось, что Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" готовит эскизный проект Российской орбитальной служебной станции. Эскизное проектирование должно завершиться в третьем квартале 2023 года, после этого начнется разработка конструкторской документации. Сообщалось, что новая станция буде летать на высокоширотной орбите с наклонением в 96-98 градусов, а не на 51,6 градуса, как МКС.
В середине октября гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил, что работы по созданию РОС ведутся в форсированном режиме.