https://ria.ru/20221023/kleverli-1826078615.html

Глава МИД Британии поддержал кандидатуру Джонсона на пост премьера

Глава МИД Британии поддержал кандидатуру Джонсона на пост премьера - РИА Новости, 23.10.2022

Глава МИД Британии поддержал кандидатуру Джонсона на пост премьера

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что поддерживает кандидатуру Бориса Джонсона на посты лидера Консервативной партии и премьер-министра. РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T16:32

2022-10-23T16:32

2022-10-23T16:32

в мире

борис джонсон

великобритания

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что поддерживает кандидатуру Бориса Джонсона на посты лидера Консервативной партии и премьер-министра."Я знаю, что Борис извлек уроки из пребывания на посту премьер-министра и сосредоточит внимание на потребностях страны с первого дня. Я буду поддерживать его возвращение к роли премьер-министра", - написал Клеверли в Twitter.В воскресенье бывший министр финансов Риши Сунак объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра страны. Джонсон пока не делал официальных заявлений на этот счет. Ранее газета Telegraph писала, что бывший премьер и экс-глава минфина провели в субботу переговоры, но не заключали никаких соглашений.Ранее и Джонсон, и Сунак получили поддержку более 100 парламентариев, необходимую для участия в выборах премьера страны.Премьер-министр и лидер Консервативной партии Великобритании Лиз Трасс ранее заявила о своей отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока не будет избран ее преемник. Трасс на момент объявления об отставке занимала должность премьер-министра Великобритании всего 44 дня, став премьером с самым коротким сроком пребывания в должности главы кабмина в британской истории.

https://ria.ru/20221023/sunak-1826070447.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, борис джонсон, великобритания