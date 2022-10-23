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Глава МИД Британии поддержал кандидатуру Джонсона на пост премьера - РИА Новости, 23.10.2022
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Глава МИД Британии поддержал кандидатуру Джонсона на пост премьера
Глава МИД Британии поддержал кандидатуру Джонсона на пост премьера - РИА Новости, 23.10.2022
Глава МИД Британии поддержал кандидатуру Джонсона на пост премьера
Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что поддерживает кандидатуру Бориса Джонсона на посты лидера Консервативной партии и премьер-министра. РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T16:32
2022-10-23T16:32
в мире
борис джонсон
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что поддерживает кандидатуру Бориса Джонсона на посты лидера Консервативной партии и премьер-министра."Я знаю, что Борис извлек уроки из пребывания на посту премьер-министра и сосредоточит внимание на потребностях страны с первого дня. Я буду поддерживать его возвращение к роли премьер-министра", - написал Клеверли в Twitter.В воскресенье бывший министр финансов Риши Сунак объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра страны. Джонсон пока не делал официальных заявлений на этот счет. Ранее газета Telegraph писала, что бывший премьер и экс-глава минфина провели в субботу переговоры, но не заключали никаких соглашений.Ранее и Джонсон, и Сунак получили поддержку более 100 парламентариев, необходимую для участия в выборах премьера страны.Премьер-министр и лидер Консервативной партии Великобритании Лиз Трасс ранее заявила о своей отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока не будет избран ее преемник. Трасс на момент объявления об отставке занимала должность премьер-министра Великобритании всего 44 дня, став премьером с самым коротким сроком пребывания в должности главы кабмина в британской истории.
https://ria.ru/20221023/sunak-1826070447.html
https://ria.ru/20221022/dzhonson-1825844455.html
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в мире, борис джонсон, великобритания
В мире, Борис Джонсон, Великобритания
16:32 23.10.2022
 
Глава МИД Британии поддержал кандидатуру Джонсона на пост премьера

Глава МИД Британии Джеймс Клеверли поддержал кандидатуру Джонсона на пост премьера

© AP Photo / Alberto PezzaliПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© AP Photo / Alberto Pezzali
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что поддерживает кандидатуру Бориса Джонсона на посты лидера Консервативной партии и премьер-министра.
"Я знаю, что Борис извлек уроки из пребывания на посту премьер-министра и сосредоточит внимание на потребностях страны с первого дня. Я буду поддерживать его возвращение к роли премьер-министра", - написал Клеверли в Twitter.
Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
15:41
Еще два британских министра поддержали Сунака в борьбе за руководство тори
В воскресенье бывший министр финансов Риши Сунак объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра страны. Джонсон пока не делал официальных заявлений на этот счет. Ранее газета Telegraph писала, что бывший премьер и экс-глава минфина провели в субботу переговоры, но не заключали никаких соглашений.
Ранее и Джонсон, и Сунак получили поддержку более 100 парламентариев, необходимую для участия в выборах премьера страны.
Премьер-министр и лидер Консервативной партии Великобритании Лиз Трасс ранее заявила о своей отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока не будет избран ее преемник. Трасс на момент объявления об отставке занимала должность премьер-министра Великобритании всего 44 дня, став премьером с самым коротким сроком пребывания в должности главы кабмина в британской истории.
Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
Вчера, 07:34
Британцы разнесли Украину после поста в поддержку Джонсона
 
В миреБорис ДжонсонВеликобритания
 
 
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