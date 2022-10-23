https://ria.ru/20221023/kitay-1826076728.html
Китай останется островом стабильности в мире, заявил эксперт
Китай останется островом стабильности в мире, заявил эксперт - РИА Новости, 23.10.2022
Китай останется островом стабильности в мире, заявил эксперт
Переизбрание председателем КПК Си Цзиньпина характеризует Китай как "остров стабильности" в турбулентный период мировой истории, завил РИА Новости заместитель... РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T16:18
2022-10-23T16:18
2022-10-23T16:19
в мире
си цзиньпин
сергей санакоев
пекин
китай
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Переизбрание председателем КПК Си Цзиньпина характеризует Китай как "остров стабильности" в турбулентный период мировой истории, завил РИА Новости заместитель председателя общества Российско-Китайской дружбы Сергей Санакоев.Центральный комитет Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) 20-го созыва переизбрал Си Цзиньпина генеральным секретарем ЦК КПК на третий срок. Си Цзиньпин также был утвержден на третий срок на должность председателя Военного совета ЦК КПК.Решение было принято по итогам первого пленума ЦК КПК 20-го созыва. В ходе пленума был избран новый состав политбюро и постоянного комитета политбюро, куда вошли наиболее влиятельные партийные чиновники, которые в ближайшие пять лет будут принимать самые важные решения о дальнейшем направлении развития партии и страны."Переизбрание председателя Си Цзиньпина говорит о том, что сегодня Китай при всем своем стремительном развитии остается тем островом стабильности, который фактически удерживает мир от безрассудных действий или падений в пике", - сказал Санакоев.По его словам, за десять лет председательства Си Цзиньпину удалось стабилизировать развитие Китая: ВВП удвоился, а огромное население страны было выведено из-за черты бедности."Так как сегодня достаточно турбулентная ситуация в международной обстановке, то те идеи, которые выдвигает съезд, основываясь на принципах строительства сообщества "единой судьбы", то есть это как раз теория председателя Си Цзиньпина, как раз показывает стремление Китая к миру", - добавил Санакоев.Что касается российско-китайских отношений, то эксперт отметил, что отношения двух стран являются образцом отношений нового типа для всех государств, которые "демонстрируют позитивную повестку и дружбу, и сотрудничество всеобъемлющего характера, вступающего в новую эпоху"."Хоть нас упрекают еще в том, что мы еще не достигли каких-то союзнических отношений, я считаю, что мы их переросли. Наши отношения уже гораздо дальше ушли, поэтому уверен, что с переизбранием председателя Си Цзиньпина мы в том же направлении будем укреплять наши связи", - резюмировал он.В субботу в Пекине завершился 20-й съезд Компартии Китая, который традиционно проходит раз в пять лет и на котором был избран новый состав ЦК КПК и Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины.
https://ria.ru/20221023/kitay-1826043605.html
https://ria.ru/20221023/kitay-1826016936.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, си цзиньпин, сергей санакоев, пекин, китай
В мире, Си Цзиньпин, Сергей Санакоев, Пекин, Китай
16:18 23.10.2022 (обновлено: 16:19 23.10.2022)
Китай останется островом стабильности в мире, заявил эксперт
Эксперт назвал Китай островом стабильности, который удерживает мир от падения в пике
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Переизбрание председателем КПК Си Цзиньпина характеризует Китай как "остров стабильности" в турбулентный период мировой истории, завил РИА Новости заместитель председателя общества Российско-Китайской дружбы Сергей Санакоев.
Центральный комитет Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) 20-го созыва переизбрал Си Цзиньпина генеральным секретарем ЦК КПК на третий срок. Си Цзиньпин также был утвержден на третий срок на должность председателя Военного совета ЦК КПК.
Решение было принято по итогам первого пленума ЦК КПК 20-го созыва. В ходе пленума был избран новый состав политбюро и постоянного комитета политбюро, куда вошли наиболее влиятельные партийные чиновники, которые в ближайшие пять лет будут принимать самые важные решения о дальнейшем направлении развития партии и страны.
"Переизбрание председателя Си Цзиньпина говорит о том, что сегодня Китай при всем своем стремительном развитии остается тем островом стабильности, который фактически удерживает мир от безрассудных действий или падений в пике", - сказал Санакоев.
По его словам, за десять лет председательства Си Цзиньпину удалось стабилизировать развитие Китая: ВВП удвоился, а огромное население страны было выведено из-за черты бедности.
"Так как сегодня достаточно турбулентная ситуация в международной обстановке, то те идеи, которые выдвигает съезд, основываясь на принципах строительства сообщества "единой судьбы", то есть это как раз теория председателя Си Цзиньпина, как раз показывает стремление Китая к миру", - добавил Санакоев.
Что касается российско-китайских отношений, то эксперт отметил, что отношения двух стран являются образцом отношений нового типа для всех государств, которые "демонстрируют позитивную повестку и дружбу, и сотрудничество всеобъемлющего характера, вступающего в новую эпоху".
"Хоть нас упрекают еще в том, что мы еще не достигли каких-то союзнических отношений, я считаю, что мы их переросли. Наши отношения уже гораздо дальше ушли, поэтому уверен, что с переизбранием председателя Си Цзиньпина мы в том же направлении будем укреплять наши связи", - резюмировал он.
В субботу в Пекине
завершился 20-й съезд Компартии Китая, который традиционно проходит раз в пять лет и на котором был избран новый состав ЦК КПК и Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины.