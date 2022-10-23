Рейтинг@Mail.ru
Китай останется островом стабильности в мире, заявил эксперт - РИА Новости, 23.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221023/kitay-1826076728.html
Китай останется островом стабильности в мире, заявил эксперт
Китай останется островом стабильности в мире, заявил эксперт - РИА Новости, 23.10.2022
Китай останется островом стабильности в мире, заявил эксперт
Переизбрание председателем КПК Си Цзиньпина характеризует Китай как "остров стабильности" в турбулентный период мировой истории, завил РИА Новости заместитель... РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T16:18
2022-10-23T16:19
в мире
си цзиньпин
сергей санакоев
пекин
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/16/1825873855_0:296:3114:2048_1920x0_80_0_0_1a169ff465f050d24c722848ea821506.jpg
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Переизбрание председателем КПК Си Цзиньпина характеризует Китай как "остров стабильности" в турбулентный период мировой истории, завил РИА Новости заместитель председателя общества Российско-Китайской дружбы Сергей Санакоев.Центральный комитет Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) 20-го созыва переизбрал Си Цзиньпина генеральным секретарем ЦК КПК на третий срок. Си Цзиньпин также был утвержден на третий срок на должность председателя Военного совета ЦК КПК.Решение было принято по итогам первого пленума ЦК КПК 20-го созыва. В ходе пленума был избран новый состав политбюро и постоянного комитета политбюро, куда вошли наиболее влиятельные партийные чиновники, которые в ближайшие пять лет будут принимать самые важные решения о дальнейшем направлении развития партии и страны."Переизбрание председателя Си Цзиньпина говорит о том, что сегодня Китай при всем своем стремительном развитии остается тем островом стабильности, который фактически удерживает мир от безрассудных действий или падений в пике", - сказал Санакоев.По его словам, за десять лет председательства Си Цзиньпину удалось стабилизировать развитие Китая: ВВП удвоился, а огромное население страны было выведено из-за черты бедности."Так как сегодня достаточно турбулентная ситуация в международной обстановке, то те идеи, которые выдвигает съезд, основываясь на принципах строительства сообщества "единой судьбы", то есть это как раз теория председателя Си Цзиньпина, как раз показывает стремление Китая к миру", - добавил Санакоев.Что касается российско-китайских отношений, то эксперт отметил, что отношения двух стран являются образцом отношений нового типа для всех государств, которые "демонстрируют позитивную повестку и дружбу, и сотрудничество всеобъемлющего характера, вступающего в новую эпоху"."Хоть нас упрекают еще в том, что мы еще не достигли каких-то союзнических отношений, я считаю, что мы их переросли. Наши отношения уже гораздо дальше ушли, поэтому уверен, что с переизбранием председателя Си Цзиньпина мы в том же направлении будем укреплять наши связи", - резюмировал он.В субботу в Пекине завершился 20-й съезд Компартии Китая, который традиционно проходит раз в пять лет и на котором был избран новый состав ЦК КПК и Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины.
https://ria.ru/20221023/kitay-1826043605.html
https://ria.ru/20221023/kitay-1826016936.html
https://ria.ru/20221023/kitay-1826025407.html
пекин
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/16/1825873855_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_04ef075041749ffeeb0a560c41004479.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, си цзиньпин, сергей санакоев, пекин, китай
В мире, Си Цзиньпин, Сергей Санакоев, Пекин, Китай
16:18 23.10.2022 (обновлено: 16:19 23.10.2022)
 
Китай останется островом стабильности в мире, заявил эксперт

Эксперт назвал Китай островом стабильности, который удерживает мир от падения в пике

© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в медиабанкXX Всекитайский съезд Коммунистической партии в Пекине
XX Всекитайский съезд Коммунистической партии в Пекине - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в медиабанк
XX Всекитайский съезд Коммунистической партии в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Переизбрание председателем КПК Си Цзиньпина характеризует Китай как "остров стабильности" в турбулентный период мировой истории, завил РИА Новости заместитель председателя общества Российско-Китайской дружбы Сергей Санакоев.
Центральный комитет Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) 20-го созыва переизбрал Си Цзиньпина генеральным секретарем ЦК КПК на третий срок. Си Цзиньпин также был утвержден на третий срок на должность председателя Военного совета ЦК КПК.
Си Цзиньпин на мероприятии, посвященном представлению нового состава Постоянного комитета Политбюро Компартии Китая - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
13:04
Компартия Китая выбрала высшее руководство
Решение было принято по итогам первого пленума ЦК КПК 20-го созыва. В ходе пленума был избран новый состав политбюро и постоянного комитета политбюро, куда вошли наиболее влиятельные партийные чиновники, которые в ближайшие пять лет будут принимать самые важные решения о дальнейшем направлении развития партии и страны.
"Переизбрание председателя Си Цзиньпина говорит о том, что сегодня Китай при всем своем стремительном развитии остается тем островом стабильности, который фактически удерживает мир от безрассудных действий или падений в пике", - сказал Санакоев.
По его словам, за десять лет председательства Си Цзиньпину удалось стабилизировать развитие Китая: ВВП удвоился, а огромное население страны было выведено из-за черты бедности.
Си Цзиньпин выступает на мероприятии, посвященном представлению нового состава Постоянного комитета Политбюро Компартии Китая - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
09:20
Си Цзиньпин рассказал о целях "второго столетия" для Китая
"Так как сегодня достаточно турбулентная ситуация в международной обстановке, то те идеи, которые выдвигает съезд, основываясь на принципах строительства сообщества "единой судьбы", то есть это как раз теория председателя Си Цзиньпина, как раз показывает стремление Китая к миру", - добавил Санакоев.
Что касается российско-китайских отношений, то эксперт отметил, что отношения двух стран являются образцом отношений нового типа для всех государств, которые "демонстрируют позитивную повестку и дружбу, и сотрудничество всеобъемлющего характера, вступающего в новую эпоху".
"Хоть нас упрекают еще в том, что мы еще не достигли каких-то союзнических отношений, я считаю, что мы их переросли. Наши отношения уже гораздо дальше ушли, поэтому уверен, что с переизбранием председателя Си Цзиньпина мы в том же направлении будем укреплять наши связи", - резюмировал он.
В субботу в Пекине завершился 20-й съезд Компартии Китая, который традиционно проходит раз в пять лет и на котором был избран новый состав ЦК КПК и Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины.
Новый состав Постоянного комитета Политбюро Компартии Китая в Большом зале народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
10:33
Си Цзиньпин пообещал продвигать ценности мира и справедливости
 
В миреСи ЦзиньпинСергей СанакоевПекинКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала