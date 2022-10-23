https://ria.ru/20221023/kitay-1826025407.html

Си Цзиньпин пообещал продвигать ценности мира и справедливости

Си Цзиньпин пообещал продвигать ценности мира и справедливости - РИА Новости, 23.10.2022

Си Цзиньпин пообещал продвигать ценности мира и справедливости

Китай вместе с остальными странами будет продвигать ценности мира, справедливости, демократии и свободы, заявил председатель КНР, генеральный секретарь... РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T10:33

2022-10-23T10:33

2022-10-23T10:33

в мире

си цзиньпин

китай

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ПЕКИН, 23 окт – РИА Новости. Китай вместе с остальными странами будет продвигать ценности мира, справедливости, демократии и свободы, заявил председатель КНР, генеральный секретарь Компартии Китая Си Цзиньпин.Центральный комитет Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) 20-го созыва переизбрал Си Цзиньпина генеральным секретарем ЦК КПК на третий срок. Си Цзиньпин также был утвержден на третий срок на должность председателя Военного совета ЦК КПК."Мы будем вместе со всем остальным миром развивать такие ценности, как мир, развитие, справедливость, правда, демократия и свобода. Будем отстаивать мир во всем мире, способствовать мировому развитию, продолжать создавать сообщество единой судьбы человечества", - сказал Си Цзиньпин, выступая на встрече с журналистами в Доме народных собраний в Пекине по итогам первого пленума ЦК КПК 20-го созыва.Завершившийся в субботу 20-й съезд КПК, который традиционно проходит раз в пять лет, избрал новый состав ЦК из 205 человек, в воскресенье они утвердили Политбюро из 24 человек и Постоянный комитет Политбюро из семи человек.

https://ria.ru/20221023/kitay-1825795146.html

китай

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, си цзиньпин, китай