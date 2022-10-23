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Си Цзиньпин пообещал продвигать ценности мира и справедливости - РИА Новости, 23.10.2022
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Си Цзиньпин пообещал продвигать ценности мира и справедливости
Си Цзиньпин пообещал продвигать ценности мира и справедливости - РИА Новости, 23.10.2022
Си Цзиньпин пообещал продвигать ценности мира и справедливости
Китай вместе с остальными странами будет продвигать ценности мира, справедливости, демократии и свободы, заявил председатель КНР, генеральный секретарь... РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T10:33
2022-10-23T10:33
в мире
си цзиньпин
китай
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ПЕКИН, 23 окт – РИА Новости. Китай вместе с остальными странами будет продвигать ценности мира, справедливости, демократии и свободы, заявил председатель КНР, генеральный секретарь Компартии Китая Си Цзиньпин.Центральный комитет Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) 20-го созыва переизбрал Си Цзиньпина генеральным секретарем ЦК КПК на третий срок. Си Цзиньпин также был утвержден на третий срок на должность председателя Военного совета ЦК КПК."Мы будем вместе со всем остальным миром развивать такие ценности, как мир, развитие, справедливость, правда, демократия и свобода. Будем отстаивать мир во всем мире, способствовать мировому развитию, продолжать создавать сообщество единой судьбы человечества", - сказал Си Цзиньпин, выступая на встрече с журналистами в Доме народных собраний в Пекине по итогам первого пленума ЦК КПК 20-го созыва.Завершившийся в субботу 20-й съезд КПК, который традиционно проходит раз в пять лет, избрал новый состав ЦК из 205 человек, в воскресенье они утвердили Политбюро из 24 человек и Постоянный комитет Политбюро из семи человек.
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в мире, си цзиньпин, китай
В мире, Си Цзиньпин, Китай
10:33 23.10.2022
 
Си Цзиньпин пообещал продвигать ценности мира и справедливости

Си Цзиньпин: Китай будет продвигать ценности мира, справедливости, демократии и свободы

© AP Photo / Ng Han GuanНовый состав Постоянного комитета Политбюро Компартии Китая в Большом зале народных собраний в Пекине
Новый состав Постоянного комитета Политбюро Компартии Китая в Большом зале народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© AP Photo / Ng Han Guan
Новый состав Постоянного комитета Политбюро Компартии Китая в Большом зале народных собраний в Пекине
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 23 окт – РИА Новости. Китай вместе с остальными странами будет продвигать ценности мира, справедливости, демократии и свободы, заявил председатель КНР, генеральный секретарь Компартии Китая Си Цзиньпин.
Центральный комитет Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) 20-го созыва переизбрал Си Цзиньпина генеральным секретарем ЦК КПК на третий срок. Си Цзиньпин также был утвержден на третий срок на должность председателя Военного совета ЦК КПК.
"Мы будем вместе со всем остальным миром развивать такие ценности, как мир, развитие, справедливость, правда, демократия и свобода. Будем отстаивать мир во всем мире, способствовать мировому развитию, продолжать создавать сообщество единой судьбы человечества", - сказал Си Цзиньпин, выступая на встрече с журналистами в Доме народных собраний в Пекине по итогам первого пленума ЦК КПК 20-го созыва.
Завершившийся в субботу 20-й съезд КПК, который традиционно проходит раз в пять лет, избрал новый состав ЦК из 205 человек, в воскресенье они утвердили Политбюро из 24 человек и Постоянный комитет Политбюро из семи человек.
Си Цзиньпин на мероприятии, посвященном представлению нового состава Постоянного комитета Политбюро Компартии Китая - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
07:13
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