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ЦК Компартии Китая избрал новый состав Военного совета - РИА Новости, 23.10.2022
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ЦК Компартии Китая избрал новый состав Военного совета
ЦК Компартии Китая избрал новый состав Военного совета - РИА Новости, 23.10.2022
ЦК Компартии Китая избрал новый состав Военного совета
Центральный комитет Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) избрал новый состав Военного совета ЦК КПК, Си Цзиньпин сохранил за собой пост председателя Совета,... РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T10:21
2022-10-23T10:25
в мире
си цзиньпин
чжан юся
тайвань
китай
народно-освободительная армия китая
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ПЕКИН, 23 окт – РИА Новости. Центральный комитет Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) избрал новый состав Военного совета ЦК КПК, Си Цзиньпин сохранил за собой пост председателя Совета, следует из решения, принятого на первом пленуме ЦК КПК 20-го созыва и распространенного в воскресенье Центральным телевидением Китая.Завершившийся в субботу 20-й съезд КПК, который традиционно проходит раз в пять лет, избрал новый состав ЦК из 205 человек, в воскресенье они утвердили Политбюро из 24 человек и Постоянный комитет Политбюро из семи, а также состав Военного совета ЦК КПК - высшего партийного органа по руководству Вооруженными силами КНР.Традиционно должность председателя Военного совета ЦК КПК занимает генеральный секретарь партии, однако в китайской истории был период, когда эта традиция не соблюдалась. В частности, Дэн Сяопин занимал этот пост (с 1981 по 1989 годы) не будучи генеральным секретарем ЦК КПК.Согласно документу, распространенному телеканалом в воскресенье, генсек ЦК КПК Си Цзиньпин сохранил за собой пост председателя Военного совета, заместителями председателя назначены Чжан Юся, который занимает эту должность с 2017 года, а также Хэ Вэйдун, который ранее занимал должность командующего Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК), в задачу которой, в частности, входит командование восточным флангом вдоль морских границ с островом Тайвань.Также в состав совета вошли Ли Шанфу, Лю Чжэнли, Мяо Хуа, Чжан Шэнминь.
https://ria.ru/20221023/kitay-1826019674.html
https://ria.ru/20221023/kitay-1826016936.html
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в мире, си цзиньпин, чжан юся, тайвань, китай, народно-освободительная армия китая
В мире, Си Цзиньпин, Чжан Юся, Тайвань, Китай, Народно-освободительная армия Китая
10:21 23.10.2022 (обновлено: 10:25 23.10.2022)
 
ЦК Компартии Китая избрал новый состав Военного совета

ЦК КПК избрал новый состав Военного совета, Си Цзиньпин сохранил пост его председателя

© AP Photo / Ng Han GuanНовый состав Постоянного комитета Политбюро Компартии Китая в Большом зале народных собраний в Пекине
Новый состав Постоянного комитета Политбюро Компартии Китая в Большом зале народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© AP Photo / Ng Han Guan
Новый состав Постоянного комитета Политбюро Компартии Китая в Большом зале народных собраний в Пекине
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 23 окт – РИА Новости. Центральный комитет Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) избрал новый состав Военного совета ЦК КПК, Си Цзиньпин сохранил за собой пост председателя Совета, следует из решения, принятого на первом пленуме ЦК КПК 20-го созыва и распространенного в воскресенье Центральным телевидением Китая.
Завершившийся в субботу 20-й съезд КПК, который традиционно проходит раз в пять лет, избрал новый состав ЦК из 205 человек, в воскресенье они утвердили Политбюро из 24 человек и Постоянный комитет Политбюро из семи, а также состав Военного совета ЦК КПК - высшего партийного органа по руководству Вооруженными силами КНР.
Новый состав Постоянного комитета Политбюро Компартии Китая - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
Вчера, 09:41
В новый состав ПК Политбюро КПК вошли семь человек
Традиционно должность председателя Военного совета ЦК КПК занимает генеральный секретарь партии, однако в китайской истории был период, когда эта традиция не соблюдалась. В частности, Дэн Сяопин занимал этот пост (с 1981 по 1989 годы) не будучи генеральным секретарем ЦК КПК.
Согласно документу, распространенному телеканалом в воскресенье, генсек ЦК КПК Си Цзиньпин сохранил за собой пост председателя Военного совета, заместителями председателя назначены Чжан Юся, который занимает эту должность с 2017 года, а также Хэ Вэйдун, который ранее занимал должность командующего Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК), в задачу которой, в частности, входит командование восточным флангом вдоль морских границ с островом Тайвань.
Также в состав совета вошли Ли Шанфу, Лю Чжэнли, Мяо Хуа, Чжан Шэнминь.
Си Цзиньпин выступает на мероприятии, посвященном представлению нового состава Постоянного комитета Политбюро Компартии Китая - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
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В миреСи ЦзиньпинЧжан ЮсяТайваньКитайНародно-освободительная армия Китая
 
 
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