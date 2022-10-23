10:21 23.10.2022 (обновлено: 10:25 23.10.2022)
ЦК Компартии Китая избрал новый состав Военного совета
ЦК КПК избрал новый состав Военного совета, Си Цзиньпин сохранил пост его председателя
© AP Photo / Ng Han GuanНовый состав Постоянного комитета Политбюро Компартии Китая в Большом зале народных собраний в Пекине
© AP Photo / Ng Han Guan
Новый состав Постоянного комитета Политбюро Компартии Китая в Большом зале народных собраний в Пекине
ПЕКИН, 23 окт – РИА Новости. Центральный комитет Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) избрал новый состав Военного совета ЦК КПК, Си Цзиньпин сохранил за собой пост председателя Совета, следует из решения, принятого на первом пленуме ЦК КПК 20-го созыва и распространенного в воскресенье Центральным телевидением Китая.
Завершившийся в субботу 20-й съезд КПК, который традиционно проходит раз в пять лет, избрал новый состав ЦК из 205 человек, в воскресенье они утвердили Политбюро из 24 человек и Постоянный комитет Политбюро из семи, а также состав Военного совета ЦК КПК - высшего партийного органа по руководству Вооруженными силами КНР.
Традиционно должность председателя Военного совета ЦК КПК занимает генеральный секретарь партии, однако в китайской истории был период, когда эта традиция не соблюдалась. В частности, Дэн Сяопин занимал этот пост (с 1981 по 1989 годы) не будучи генеральным секретарем ЦК КПК.
Согласно документу, распространенному телеканалом в воскресенье, генсек ЦК КПК Си Цзиньпин сохранил за собой пост председателя Военного совета, заместителями председателя назначены Чжан Юся, который занимает эту должность с 2017 года, а также Хэ Вэйдун, который ранее занимал должность командующего Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК), в задачу которой, в частности, входит командование восточным флангом вдоль морских границ с островом Тайвань.
Также в состав совета вошли Ли Шанфу, Лю Чжэнли, Мяо Хуа, Чжан Шэнминь.