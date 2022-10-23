https://ria.ru/20221023/kitay-1826016936.html
Си Цзиньпин рассказал о целях "второго столетия" для Китая
Си Цзиньпин рассказал о целях "второго столетия" для Китая - РИА Новости, 23.10.2022
Си Цзиньпин рассказал о целях "второго столетия" для Китая
Китай вступает на новый путь строительства современного социалистического государства, заявил председатель КНР, генеральный секретарь Компартии Китая Си... РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T09:20
2022-10-23T09:20
2022-10-23T12:04
в мире
си цзиньпин
китай
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ПЕКИН, 23 окт – РИА Новости. Китай вступает на новый путь строительства современного социалистического государства, заявил председатель КНР, генеральный секретарь Компартии Китая Си Цзиньпин.Центральный комитет Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) 20-го созыва переизбрал Си Цзиньпина генеральным секретарем ЦК КПК на третий срок. Си Цзиньпин также был утвержден на третий срок на должность председателя Военного совета ЦК КПК."Благодаря совместным усилиям партии и китайского народа всех этнических групп, мы, как планировали, построили общество средней зажиточности, достигнув цели первого столетия. Сейчас мы с энтузиазмом вступаем на новый путь всестороннего строительства современного социалистического государства, выходим на тропу по достижению целей второго столетия", - сказал Си Цзиньпин, выступая на встрече с журналистами в Доме народных собраний в Пекине по итогам первого пленума ЦК КПК 20-го созыва.Он также отметил, что Китай будет осуществлять модернизацию с китайской спецификой, чтобы добиться великого возрождения китайской нации.Завершившийся в субботу 20-й съезд КПК, который традиционно проходит раз в пять лет, избрал новый состав ЦК из 205 человек, в воскресенье они утвердили Политбюро из 24 человек и Постоянный комитет Политбюро из семи человек.
https://ria.ru/20221023/kitay-1825795146.html
https://ria.ru/20221023/kitay-1826013616.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, си цзиньпин, китай
В мире, Си Цзиньпин, Китай
09:20 23.10.2022 (обновлено: 12:04 23.10.2022)
Си Цзиньпин рассказал о целях "второго столетия" для Китая
Си Цзиньпин: Китай вступает на путь создания современного социалистического государства
ПЕКИН, 23 окт – РИА Новости. Китай вступает на новый путь строительства современного социалистического государства, заявил председатель КНР, генеральный секретарь Компартии Китая Си Цзиньпин.
Центральный комитет Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) 20-го созыва переизбрал Си Цзиньпина генеральным секретарем ЦК КПК на третий срок. Си Цзиньпин также был утвержден на третий срок на должность председателя Военного совета ЦК КПК.
"Благодаря совместным усилиям партии и китайского народа всех этнических групп, мы, как планировали, построили общество средней зажиточности, достигнув цели первого столетия. Сейчас мы с энтузиазмом вступаем на новый путь всестороннего строительства современного социалистического государства, выходим на тропу по достижению целей второго столетия", - сказал Си Цзиньпин, выступая на встрече с журналистами в Доме народных собраний в Пекине
по итогам первого пленума ЦК КПК 20-го созыва.
Он также отметил, что Китай будет осуществлять модернизацию с китайской спецификой, чтобы добиться великого возрождения китайской нации.
Завершившийся в субботу 20-й съезд КПК, который традиционно проходит раз в пять лет, избрал новый состав ЦК из 205 человек, в воскресенье они утвердили Политбюро из 24 человек и Постоянный комитет Политбюро из семи человек.