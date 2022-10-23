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Си Цзиньпин рассказал о целях "второго столетия" для Китая - РИА Новости, 23.10.2022
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Си Цзиньпин рассказал о целях "второго столетия" для Китая
Си Цзиньпин рассказал о целях "второго столетия" для Китая - РИА Новости, 23.10.2022
Си Цзиньпин рассказал о целях "второго столетия" для Китая
Китай вступает на новый путь строительства современного социалистического государства, заявил председатель КНР, генеральный секретарь Компартии Китая Си... РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T09:20
2022-10-23T12:04
в мире
си цзиньпин
китай
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ПЕКИН, 23 окт – РИА Новости. Китай вступает на новый путь строительства современного социалистического государства, заявил председатель КНР, генеральный секретарь Компартии Китая Си Цзиньпин.Центральный комитет Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) 20-го созыва переизбрал Си Цзиньпина генеральным секретарем ЦК КПК на третий срок. Си Цзиньпин также был утвержден на третий срок на должность председателя Военного совета ЦК КПК."Благодаря совместным усилиям партии и китайского народа всех этнических групп, мы, как планировали, построили общество средней зажиточности, достигнув цели первого столетия. Сейчас мы с энтузиазмом вступаем на новый путь всестороннего строительства современного социалистического государства, выходим на тропу по достижению целей второго столетия", - сказал Си Цзиньпин, выступая на встрече с журналистами в Доме народных собраний в Пекине по итогам первого пленума ЦК КПК 20-го созыва.Он также отметил, что Китай будет осуществлять модернизацию с китайской спецификой, чтобы добиться великого возрождения китайской нации.Завершившийся в субботу 20-й съезд КПК, который традиционно проходит раз в пять лет, избрал новый состав ЦК из 205 человек, в воскресенье они утвердили Политбюро из 24 человек и Постоянный комитет Политбюро из семи человек.
https://ria.ru/20221023/kitay-1825795146.html
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в мире, си цзиньпин, китай
В мире, Си Цзиньпин, Китай
09:20 23.10.2022 (обновлено: 12:04 23.10.2022)
 
Си Цзиньпин рассказал о целях "второго столетия" для Китая

Си Цзиньпин: Китай вступает на путь создания современного социалистического государства

© AP Photo / Ng Han GuanСи Цзиньпин выступает на мероприятии, посвященном представлению нового состава Постоянного комитета Политбюро Компартии Китая
Си Цзиньпин выступает на мероприятии, посвященном представлению нового состава Постоянного комитета Политбюро Компартии Китая - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© AP Photo / Ng Han Guan
Си Цзиньпин выступает на мероприятии, посвященном представлению нового состава Постоянного комитета Политбюро Компартии Китая
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 23 окт – РИА Новости. Китай вступает на новый путь строительства современного социалистического государства, заявил председатель КНР, генеральный секретарь Компартии Китая Си Цзиньпин.
Центральный комитет Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) 20-го созыва переизбрал Си Цзиньпина генеральным секретарем ЦК КПК на третий срок. Си Цзиньпин также был утвержден на третий срок на должность председателя Военного совета ЦК КПК.
Си Цзиньпин на мероприятии, посвященном представлению нового состава Постоянного комитета Политбюро Компартии Китая - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
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Кадры решают все: Си Цзиньпин остался во главе КПК
"Благодаря совместным усилиям партии и китайского народа всех этнических групп, мы, как планировали, построили общество средней зажиточности, достигнув цели первого столетия. Сейчас мы с энтузиазмом вступаем на новый путь всестороннего строительства современного социалистического государства, выходим на тропу по достижению целей второго столетия", - сказал Си Цзиньпин, выступая на встрече с журналистами в Доме народных собраний в Пекине по итогам первого пленума ЦК КПК 20-го созыва.
Он также отметил, что Китай будет осуществлять модернизацию с китайской спецификой, чтобы добиться великого возрождения китайской нации.
Завершившийся в субботу 20-й съезд КПК, который традиционно проходит раз в пять лет, избрал новый состав ЦК из 205 человек, в воскресенье они утвердили Политбюро из 24 человек и Постоянный комитет Политбюро из семи человек.
XX Всекитайский съезд КПК в Пекине - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
08:31
Китай сфокусируется на конфликте с США, считают эксперты
 
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