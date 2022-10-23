https://ria.ru/20221023/kitay-1826016936.html

Си Цзиньпин рассказал о целях "второго столетия" для Китая

Си Цзиньпин рассказал о целях "второго столетия" для Китая - РИА Новости, 23.10.2022

Си Цзиньпин рассказал о целях "второго столетия" для Китая

Китай вступает на новый путь строительства современного социалистического государства, заявил председатель КНР, генеральный секретарь Компартии Китая Си... РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T09:20

2022-10-23T09:20

2022-10-23T12:04

в мире

си цзиньпин

китай

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ПЕКИН, 23 окт – РИА Новости. Китай вступает на новый путь строительства современного социалистического государства, заявил председатель КНР, генеральный секретарь Компартии Китая Си Цзиньпин.Центральный комитет Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) 20-го созыва переизбрал Си Цзиньпина генеральным секретарем ЦК КПК на третий срок. Си Цзиньпин также был утвержден на третий срок на должность председателя Военного совета ЦК КПК."Благодаря совместным усилиям партии и китайского народа всех этнических групп, мы, как планировали, построили общество средней зажиточности, достигнув цели первого столетия. Сейчас мы с энтузиазмом вступаем на новый путь всестороннего строительства современного социалистического государства, выходим на тропу по достижению целей второго столетия", - сказал Си Цзиньпин, выступая на встрече с журналистами в Доме народных собраний в Пекине по итогам первого пленума ЦК КПК 20-го созыва.Он также отметил, что Китай будет осуществлять модернизацию с китайской спецификой, чтобы добиться великого возрождения китайской нации.Завершившийся в субботу 20-й съезд КПК, который традиционно проходит раз в пять лет, избрал новый состав ЦК из 205 человек, в воскресенье они утвердили Политбюро из 24 человек и Постоянный комитет Политбюро из семи человек.

https://ria.ru/20221023/kitay-1825795146.html

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китай

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, си цзиньпин, китай