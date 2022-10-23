https://ria.ru/20221023/kitay-1826013616.html

Китай сфокусируется на конфликте с США, считают эксперты

Китай сфокусируется на конфликте с США, считают эксперты - РИА Новости, 23.10.2022

Китай сфокусируется на конфликте с США, считают эксперты

Переизбрание Си Цзиньпина на третий срок на посту генсека Компартии КНР повлечет за собой дальнейшее усиление фокуса на противостоянии Китая и США, в рамках... РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T08:31

2022-10-23T08:31

2022-10-23T08:31

в мире

си цзиньпин

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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Переизбрание Си Цзиньпина на третий срок на посту генсека Компартии КНР повлечет за собой дальнейшее усиление фокуса на противостоянии Китая и США, в рамках которого развитию отношений с Россией будет уделяться особая роль, считают опрошенные РИА Новости эксперты.Центральный комитет Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) 20-го созыва переизбрал Си Цзиньпина генеральным секретарем ЦК КПК на третий срок. Си Цзиньпин также был утвержден на третий срок на должность председателя Военного совета ЦК КПК.Решение было принято по итогам первого пленума ЦК КПК 20-го созыва. В ходе пленума был избран новый состав политбюро и постоянного комитета политбюро, куда вошли наиболее влиятельные партийные чиновники, которые в ближайшие пять лет будут принимать самые важные решения о дальнейшем направлении развития партии и страны.В свою очередь эксперт Института актуальных международных проблем (ИАМП) Дипломатической академии МИД РФ Владимир Нежданов отметил, что переизбрание Си Цзиньпина на третий срок ведет к дальнейшему цементированию значения идей Си Цзиньпина как безоговорочно лидирующих идеологических основ в рамках КПК.“В этой связи переизбрание Си Цзиньпина будет означать дальнейшую идеологическую модернизацию КНР и КПК в тех рамках, которые задает Си Цзиньпин и пятое поколение руководителей”, - отметил эксперт.В рамках идей Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в новой эпохе встречаются и международные категории, такие как идеи Си Цзиньпина о дипломатии, “сообщество единой судьбы”, инициатива “Пояса и пути”, “международные отношения нового типа”, напомнил Нежданов.Нежданов убежден, что подобные изменения не могут не отразиться на международной политике Китая и его отношениях с Россией.В то же время, по мнению руководителя департамента международных отношений Высшей школы экономики Александра Лукина, переизбрание Си Цзиньпина не приведет к большим переменам во внешней политике Китая.В субботу в Пекине завершился 20-й съезд Компартии Китая, который традиционно проходит раз в пять лет и на котором был избран новый состав ЦК КПК и Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины.

https://ria.ru/20221021/kitay-1825676701.html

https://ria.ru/20221023/si-1826012516.html

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россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, си цзиньпин, александр лукин, сша, россия, китай, мгимо