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Китай сфокусируется на конфликте с США, считают эксперты - РИА Новости, 23.10.2022
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Китай сфокусируется на конфликте с США, считают эксперты
Китай сфокусируется на конфликте с США, считают эксперты - РИА Новости, 23.10.2022
Китай сфокусируется на конфликте с США, считают эксперты
Переизбрание Си Цзиньпина на третий срок на посту генсека Компартии КНР повлечет за собой дальнейшее усиление фокуса на противостоянии Китая и США, в рамках... РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T08:31
2022-10-23T08:31
в мире
си цзиньпин
александр лукин
сша
россия
китай
мгимо
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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Переизбрание Си Цзиньпина на третий срок на посту генсека Компартии КНР повлечет за собой дальнейшее усиление фокуса на противостоянии Китая и США, в рамках которого развитию отношений с Россией будет уделяться особая роль, считают опрошенные РИА Новости эксперты.Центральный комитет Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) 20-го созыва переизбрал Си Цзиньпина генеральным секретарем ЦК КПК на третий срок. Си Цзиньпин также был утвержден на третий срок на должность председателя Военного совета ЦК КПК.Решение было принято по итогам первого пленума ЦК КПК 20-го созыва. В ходе пленума был избран новый состав политбюро и постоянного комитета политбюро, куда вошли наиболее влиятельные партийные чиновники, которые в ближайшие пять лет будут принимать самые важные решения о дальнейшем направлении развития партии и страны.В свою очередь эксперт Института актуальных международных проблем (ИАМП) Дипломатической академии МИД РФ Владимир Нежданов отметил, что&nbsp; переизбрание Си Цзиньпина на третий срок ведет к дальнейшему цементированию значения идей Си Цзиньпина как безоговорочно лидирующих идеологических основ в рамках КПК.“В этой связи переизбрание Си Цзиньпина будет означать дальнейшую идеологическую модернизацию КНР и КПК в тех рамках, которые задает Си Цзиньпин и пятое поколение руководителей”, - отметил эксперт.В рамках идей Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в новой эпохе встречаются и международные категории, такие как идеи Си Цзиньпина о дипломатии, “сообщество единой судьбы”, инициатива “Пояса и пути”, “международные отношения нового типа”, напомнил Нежданов.Нежданов убежден, что подобные изменения не могут не отразиться на международной политике Китая и его отношениях с Россией.В то же время, по мнению руководителя департамента международных отношений Высшей школы экономики Александра Лукина, переизбрание Си Цзиньпина не приведет к большим переменам во внешней политике Китая.В субботу в Пекине завершился 20-й съезд Компартии Китая, который традиционно проходит раз в пять лет и на котором был избран новый состав ЦК КПК и Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины.
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в мире, си цзиньпин, александр лукин, сша, россия, китай, мгимо
В мире, Си Цзиньпин, Александр Лукин, США, Россия, Китай, МГИМО
08:31 23.10.2022
 
Китай сфокусируется на конфликте с США, считают эксперты

Эксперты: Китай после переизбрания Си Цзиньпина будет развивать отношения с Россией

© РИА Новости / Вадим Савицкий / Перейти в медиабанкXX Всекитайский съезд КПК в Пекине
XX Всекитайский съезд КПК в Пекине - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© РИА Новости / Вадим Савицкий
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XX Всекитайский съезд КПК в Пекине. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Переизбрание Си Цзиньпина на третий срок на посту генсека Компартии КНР повлечет за собой дальнейшее усиление фокуса на противостоянии Китая и США, в рамках которого развитию отношений с Россией будет уделяться особая роль, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Центральный комитет Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) 20-го созыва переизбрал Си Цзиньпина генеральным секретарем ЦК КПК на третий срок. Си Цзиньпин также был утвержден на третий срок на должность председателя Военного совета ЦК КПК.
Депутаты в зале заседаний на открытии XX Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая в Доме народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
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Решение было принято по итогам первого пленума ЦК КПК 20-го созыва. В ходе пленума был избран новый состав политбюро и постоянного комитета политбюро, куда вошли наиболее влиятельные партийные чиновники, которые в ближайшие пять лет будут принимать самые важные решения о дальнейшем направлении развития партии и страны.
“Переизбрание Си Цзиньпина означает сохранение преемственности во внешнеполитическом курсе Пекина. Можно ожидать, что в фокусе внимания будут китайско-американское противостояние, в условиях которого Россия является естественным и очень важным для Китая партнером”, - считает старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Иван Зуенко.
В свою очередь эксперт Института актуальных международных проблем (ИАМП) Дипломатической академии МИД РФ Владимир Нежданов отметил, что  переизбрание Си Цзиньпина на третий срок ведет к дальнейшему цементированию значения идей Си Цзиньпина как безоговорочно лидирующих идеологических основ в рамках КПК.
“В этой связи переизбрание Си Цзиньпина будет означать дальнейшую идеологическую модернизацию КНР и КПК в тех рамках, которые задает Си Цзиньпин и пятое поколение руководителей”, - отметил эксперт.
В рамках идей Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в новой эпохе встречаются и международные категории, такие как идеи Си Цзиньпина о дипломатии, “сообщество единой судьбы”, инициатива “Пояса и пути”, “международные отношения нового типа”, напомнил Нежданов.
“Все это закладывает более проактивную логику действий КНР в международных отношениях, подчеркивает возрастающую роль КПК во внешних связях КНР. Как следствие, позиции Китая в мире будут находиться в рамках большего идеологического воздействия идей Си Цзиньпина”, - считает эксперт.
Нежданов убежден, что подобные изменения не могут не отразиться на международной политике Китая и его отношениях с Россией.
“Первый аспект заключается в продолжающейся активизации внешней политики КНР. Центральным нервом останутся противоречия КНР и США. Они будут оставаться главным конфликтом в международной системе как минимум в первой половине 21 века. Это связано в том числе и со стремлением Китая проецировать свою дискурсивную силу, включать китайский голос в международные повестки. Что касается отношений с Россией, то Китай рассматривает их как выгодные для продолжения его внешнеполитической линии в условиях конфликта с США”, - уверен эксперт.
В то же время, по мнению руководителя департамента международных отношений Высшей школы экономики Александра Лукина, переизбрание Си Цзиньпина не приведет к большим переменам во внешней политике Китая.
“Будет продолжена линия Си Цзиньпина, которую он выстраивал 10 лет. Китайская внешнеполитическая линия не очень зависит от конкретных лидеров. Например, отношения с Россией были хорошими и постоянно улучшались и при предыдущих лидерах, начиная с конца эпохи Советского Союза. Так что никаких изменений здесь ожидать не следует”, - сказал он.
В субботу в Пекине завершился 20-й съезд Компартии Китая, который традиционно проходит раз в пять лет и на котором был избран новый состав ЦК КПК и Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины.
Генеральный секретарь ЦК КПК и председатель КНР Си Цзиньпин выступает на открытии XX Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
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Развитие Китая неотделимо от мира, заявил Си Цзиньпин
 
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