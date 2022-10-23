https://ria.ru/20221023/kitay-1826012338.html

В состав Политбюро Компартии Китая вошли 24 человека

В состав Политбюро Компартии Китая вошли 24 человека - РИА Новости, 23.10.2022

В состав Политбюро Компартии Китая вошли 24 человека

В новый состав Политбюро Компартии Китая, вошли 24 человека, следует из решения, принятого на первом пленуме ЦК КПК 20-го созыва и распространенного в... РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T08:19

2022-10-23T08:19

2022-10-23T08:19

в мире

си цзиньпин

ван и (политик)

чжан юся

шанхай

китай

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ПЕКИН, 23 окт – РИА Новости. В новый состав Политбюро Компартии Китая, вошли 24 человека, следует из решения, принятого на первом пленуме ЦК КПК 20-го созыва и распространенного в воскресенье Центральным телевидением Китая.Завершившийся в субботу 20-й съезд КПК, который традиционно проходит раз в пять лет, избрал новый состав ЦК из 205 человек, в воскресенье они утвердили Политбюро из 24 человек и Постоянный комитет Политбюро из семи человек.Как следует из документа, распространенного телеканалом, в состав Политбюро вошли 24 человека: Си Цзиньпин, Чжао Лэцзи, Ван Хунин, Ли Цян, Ли Си, Цай Ци, Дин Сюэсян, Ма Синжуй, Ван И, Инь Ли, Ши Тайфэн, Лю Гочжун, Ли Ганьцзе, Ли Шулэй, Ли Хунчжун, Хэ Вэйдун, Хэ Лифэн, Чжан Юся, Чжан Гоцин, Чэнь Вэньцин, Чэнь Цзинин, Чэнь Миньэр, Юань Цзяцзюнь, Хуан Куньмин. Ни одна женщина не вошла в состав нового Политбюро.В новый состав ПК Политбюро ЦК КПК, в которых входят наиболее влиятельные политики страны, вошли семь человек, он выглядит следующим образом: действующий генеральный секретарь Си Цзиньпин, секретарь Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины Чжао Лэцзи, председатель ЦК КПК по руководству деятельностью в области укрепления духовной культуры Ван Хунин, глава горкома КПК Шанхая Ли Цян, глава парткома провинции КПК Гуандун Ли Си, глава Пекинского горкома КПК Цай Ци, начальник Канцелярии ЦК КПК Дин Сюэсян.В субботу стало известно, что премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, вице-премьер Хань Чжэн, спикер парламента Ли Чжаньшу и председатель главного совещательного органа КНР Ван Ян, которые являлись членами ПК Политбюро 19-го созыва, в состав ЦК 20-го созыва не вошли и в марте 2023 года на парламентской сессии покинут свои государственные посты.

https://ria.ru/20221023/kitay-1825795146.html

https://ria.ru/20221022/kitay-1825925274.html

шанхай

китай

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, си цзиньпин, ван и (политик), чжан юся, шанхай, китай