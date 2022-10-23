Эксперты прокомментировали переизбрание Си Цзиньпина на третий срок
Эксперты: переизбранием на третий срок Си Цзиньпин меняет традиции, заложенные ранее
© РИА Новости / Вадим Савицкий / Перейти в медиабанкГенеральный секретарь ЦК КПК и председатель КНР Си Цзиньпин
Генеральный секретарь ЦК КПК и председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Переизбрание Си Цзиньпина на третий срок на посту генсека Компартии Китая отражает эволюцию политической системы Китая, Си Цзиньпин меняет традиции, заложенные предыдущими лидерами, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Центральный комитет Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) 20-го созыва переизбрал Си Цзиньпина генеральным секретарем ЦК КПК на третий срок. Си Цзиньпин также был утвержден на третий срок на должность председателя Военного совета ЦК КПК.
Решение было принято по итогам первого пленума ЦК КПК 20-го созыва. В ходе пленума был избран новый состав политбюро и постоянного комитета политбюро, куда вошли наиболее влиятельные партийные чиновники, которые в ближайшие пять лет будут принимать самые важные решения о дальнейшем направлении развития партии и страны.
“Переизбрание Си Цзиньпина на третий срок отражает эволюцию политической системы Китая как в рамках КПК, так и всего государства. Тот политический консенсус, который был введен с началом политики реформ и открытости, - можно его назвать “моделью Дэн Сяопина”, - по сути, сегодня она изжила себя. КНР и КПК выросли из тех рамок, в которые они были зашиты на протяжении последних 40 лет”, - сказал эксперт Института актуальных международных проблем (ИАМП) Дипломатической академии МИД РФ Владимир Нежданов.
По его словам, переизбрание Си Цзиньпина показывает, что в Китае сложилась новая модель в рамках идей Си Цзиньпина, в рамках восприятия Китаем себя, политической и идеологической системы.
“В целом, можно говорить о том, что сложилась и идеологическая система, она стала неотъемлемой частью политической системы, и сейчас она окончательно оформилась для того, чтобы действовать до своих пределов роста. С уверенностью можно сказать, что новая система приспособлена для достижения социалистической модернизации в 2035 году и “возрождения китайской нации” в 2049 году”, - считает Нежданов.
В свою очередь руководитель департамента международных отношений Высшей школы экономики Александр Лукин сказал РИА Новости, что еще на прошлом съезде и на прошлой сессии ВСНП было ясно, что Си Цзиньпин подстраивает под себя политическую систему в стране.
“Он изменил конституцию. Хотя, конечно, это все в соответствии с китайским законом, потому что ВСНП - это, теоретически, китайский парламент, он имеет право вносить в конституцию разные изменения. Но очевидно, что Си Цзиньпин изменяет традицию, которую заложил Дэн Сяопин, о том, что лидер должен находиться у власти два пятилетних срока”, - сказал Лукин.
По словам эксперта, Дэн Сяопин, основатель современной линии в государственном управлении Китая, основатель реформ, считал, что нужно вводить больше молодых лидеров во власть и сам ушел со всех постов незадолго до своей смерти.
“Он личным примером показывал, как надо себя вести. Сейчас Си Цзиньпин меняет это негласное правило, как, собственно, он меняет и много других правил - экономическую политику, внешнюю политику, отходит от традиций Дэн Сяопина. Чем это все кончится, покажет история”, - сказал Лукин.
Тем не менее, даже если это и вызовет недовольство в китайских политических кругах, внешне это заметно не будет, убежден эксперт.
“Внешне в выступлениях и в прессе мы не заметим недовольства, потому что все это жестко контролируется. Но, по некоторым данным, по разговорам видно, что не все одобряют целый ряд мер, которые нынешнее руководство осуществляет. Например, политику “нулевой терпимости” по отношению к пандемии, борьбу с крупными частными компаниями”, - сказал он, добавив, что пока что очевидно, что несмотря на дискуссии, которые ведутся в политических кругах, линия Си Цзиньпина побеждает.
“Но в Китае обычно дискуссия идет не в форме критики лидера, а в форме интерпретации того, что он сказал. Как все это будет интерпретироваться и осуществляться на практике, надо будет еще посмотреть”, - резюмировал эксперт.
В субботу в Пекине завершился 20-й съезд Компартии Китая, который традиционно проходит раз в пять лет и на котором был избран новый состав ЦК КПК и Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины.