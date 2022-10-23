Рейтинг@Mail.ru
Эксперты прокомментировали переизбрание Си Цзиньпина на третий срок - РИА Новости, 23.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221023/kitay-1826009742.html
Эксперты прокомментировали переизбрание Си Цзиньпина на третий срок
Эксперты прокомментировали переизбрание Си Цзиньпина на третий срок - РИА Новости, 23.10.2022
Эксперты прокомментировали переизбрание Си Цзиньпина на третий срок
Переизбрание Си Цзиньпина на третий срок на посту генсека Компартии Китая отражает эволюцию политической системы Китая, Си Цзиньпин меняет традиции, заложенные... РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T07:58
2022-10-23T07:58
в мире
си цзиньпин
александр лукин
пекин
китай
всекитайское собрание народных представителей
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/10/1824392328_269:570:2897:2048_1920x0_80_0_0_92cffa794c9727fc7eed65851ce6510a.jpg
МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Переизбрание Си Цзиньпина на третий срок на посту генсека Компартии Китая отражает эволюцию политической системы Китая, Си Цзиньпин меняет традиции, заложенные предыдущими лидерами, считают опрошенные РИА Новости эксперты.Центральный комитет Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) 20-го созыва переизбрал Си Цзиньпина генеральным секретарем ЦК КПК на третий срок. Си Цзиньпин также был утвержден на третий срок на должность председателя Военного совета ЦК КПК.Решение было принято по итогам первого пленума ЦК КПК 20-го созыва. В ходе пленума был избран новый состав политбюро и постоянного комитета политбюро, куда вошли наиболее влиятельные партийные чиновники, которые в ближайшие пять лет будут принимать самые важные решения о дальнейшем направлении развития партии и страны.По его словам, переизбрание Си Цзиньпина показывает, что в Китае сложилась новая модель в рамках идей Си Цзиньпина, в рамках восприятия Китаем себя, политической и идеологической системы.“В целом, можно говорить о том, что сложилась и идеологическая система, она стала неотъемлемой частью политической системы, и сейчас она окончательно оформилась для того, чтобы действовать до своих пределов роста. С уверенностью можно сказать, что новая система приспособлена для достижения социалистической модернизации в 2035 году и “возрождения китайской нации” в 2049 году”, - считает Нежданов.В свою очередь руководитель департамента международных отношений Высшей школы экономики Александр Лукин сказал РИА Новости, что еще на прошлом съезде и на прошлой сессии ВСНП было ясно, что Си Цзиньпин подстраивает под себя политическую систему в стране.По словам эксперта, Дэн Сяопин, основатель современной линии в государственном управлении Китая, основатель реформ, считал, что нужно вводить больше молодых лидеров во власть и сам ушел со всех постов незадолго до своей смерти.“Он личным примером показывал, как надо себя вести. Сейчас Си Цзиньпин меняет это негласное правило, как, собственно, он меняет и много других правил - экономическую политику, внешнюю политику, отходит от традиций Дэн Сяопина. Чем это все кончится, покажет история”, - сказал Лукин.Тем не менее, даже если это и вызовет недовольство в китайских политических кругах, внешне это заметно не будет, убежден эксперт.“Но в Китае обычно дискуссия идет не в форме критики лидера, а в форме интерпретации того, что он сказал. Как все это будет интерпретироваться и осуществляться на практике, надо будет еще посмотреть”, - резюмировал эксперт.В субботу в Пекине завершился 20-й съезд Компартии Китая, который традиционно проходит раз в пять лет и на котором был избран новый состав ЦК КПК и Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины.
https://ria.ru/20221023/tszinpin-1826006487.html
https://ria.ru/20221022/kitay-1825925274.html
https://ria.ru/20221023/tszinpin-1825806261.html
пекин
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/10/1824392328_115:0:2846:2048_1920x0_80_0_0_7770c189602c20c030b1eae9f2e66134.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, си цзиньпин, александр лукин, пекин, китай, всекитайское собрание народных представителей
В мире, Си Цзиньпин, Александр Лукин, Пекин, Китай, Всекитайское собрание народных представителей
07:58 23.10.2022
 
Эксперты прокомментировали переизбрание Си Цзиньпина на третий срок

Эксперты: переизбранием на третий срок Си Цзиньпин меняет традиции, заложенные ранее

© РИА Новости / Вадим Савицкий / Перейти в медиабанкГенеральный секретарь ЦК КПК и председатель КНР Си Цзиньпин
Генеральный секретарь ЦК КПК и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© РИА Новости / Вадим Савицкий
Перейти в медиабанк
Генеральный секретарь ЦК КПК и председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Переизбрание Си Цзиньпина на третий срок на посту генсека Компартии Китая отражает эволюцию политической системы Китая, Си Цзиньпин меняет традиции, заложенные предыдущими лидерами, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Центральный комитет Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) 20-го созыва переизбрал Си Цзиньпина генеральным секретарем ЦК КПК на третий срок. Си Цзиньпин также был утвержден на третий срок на должность председателя Военного совета ЦК КПК.
Мероприятие, посвященное представлению нового состава Постоянного комитета Политбюро Компартии Китая - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
07:10
Си Цзиньпин избран генеральным секретарем Компартии Китая на третий срок
Решение было принято по итогам первого пленума ЦК КПК 20-го созыва. В ходе пленума был избран новый состав политбюро и постоянного комитета политбюро, куда вошли наиболее влиятельные партийные чиновники, которые в ближайшие пять лет будут принимать самые важные решения о дальнейшем направлении развития партии и страны.
“Переизбрание Си Цзиньпина на третий срок отражает эволюцию политической системы Китая как в рамках КПК, так и всего государства. Тот политический консенсус, который был введен с началом политики реформ и открытости, - можно его назвать “моделью Дэн Сяопина”, - по сути, сегодня она изжила себя. КНР и КПК выросли из тех рамок, в которые они были зашиты на протяжении последних 40 лет”, - сказал эксперт Института актуальных международных проблем (ИАМП) Дипломатической академии МИД РФ Владимир Нежданов.
По его словам, переизбрание Си Цзиньпина показывает, что в Китае сложилась новая модель в рамках идей Си Цзиньпина, в рамках восприятия Китаем себя, политической и идеологической системы.
“В целом, можно говорить о том, что сложилась и идеологическая система, она стала неотъемлемой частью политической системы, и сейчас она окончательно оформилась для того, чтобы действовать до своих пределов роста. С уверенностью можно сказать, что новая система приспособлена для достижения социалистической модернизации в 2035 году и “возрождения китайской нации” в 2049 году”, - считает Нежданов.
XX Всекитайский съезд КПК в Пекине - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
Вчера, 16:25
Кадровые решения съезда КПК усилили позиции Си Цзиньпиня, заявил эксперт
В свою очередь руководитель департамента международных отношений Высшей школы экономики Александр Лукин сказал РИА Новости, что еще на прошлом съезде и на прошлой сессии ВСНП было ясно, что Си Цзиньпин подстраивает под себя политическую систему в стране.
“Он изменил конституцию. Хотя, конечно, это все в соответствии с китайским законом, потому что ВСНП - это, теоретически, китайский парламент, он имеет право вносить в конституцию разные изменения. Но очевидно, что Си Цзиньпин изменяет традицию, которую заложил Дэн Сяопин, о том, что лидер должен находиться у власти два пятилетних срока”, - сказал Лукин.
По словам эксперта, Дэн Сяопин, основатель современной линии в государственном управлении Китая, основатель реформ, считал, что нужно вводить больше молодых лидеров во власть и сам ушел со всех постов незадолго до своей смерти.
“Он личным примером показывал, как надо себя вести. Сейчас Си Цзиньпин меняет это негласное правило, как, собственно, он меняет и много других правил - экономическую политику, внешнюю политику, отходит от традиций Дэн Сяопина. Чем это все кончится, покажет история”, - сказал Лукин.
Тем не менее, даже если это и вызовет недовольство в китайских политических кругах, внешне это заметно не будет, убежден эксперт.
“Внешне в выступлениях и в прессе мы не заметим недовольства, потому что все это жестко контролируется. Но, по некоторым данным, по разговорам видно, что не все одобряют целый ряд мер, которые нынешнее руководство осуществляет. Например, политику “нулевой терпимости” по отношению к пандемии, борьбу с крупными частными компаниями”, - сказал он, добавив, что пока что очевидно, что несмотря на дискуссии, которые ведутся в политических кругах, линия Си Цзиньпина побеждает.
“Но в Китае обычно дискуссия идет не в форме критики лидера, а в форме интерпретации того, что он сказал. Как все это будет интерпретироваться и осуществляться на практике, надо будет еще посмотреть”, - резюмировал эксперт.
В субботу в Пекине завершился 20-й съезд Компартии Китая, который традиционно проходит раз в пять лет и на котором был избран новый состав ЦК КПК и Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины.
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
07:33
Биография Си Цзиньпина
 
В миреСи ЦзиньпинАлександр ЛукинПекинКитайВсекитайское собрание народных представителей
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала