https://ria.ru/20221023/kitay-1826009742.html

Эксперты прокомментировали переизбрание Си Цзиньпина на третий срок

Эксперты прокомментировали переизбрание Си Цзиньпина на третий срок - РИА Новости, 23.10.2022

Эксперты прокомментировали переизбрание Си Цзиньпина на третий срок

Переизбрание Си Цзиньпина на третий срок на посту генсека Компартии Китая отражает эволюцию политической системы Китая, Си Цзиньпин меняет традиции, заложенные... РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T07:58

2022-10-23T07:58

2022-10-23T07:58

в мире

си цзиньпин

александр лукин

пекин

китай

всекитайское собрание народных представителей

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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Переизбрание Си Цзиньпина на третий срок на посту генсека Компартии Китая отражает эволюцию политической системы Китая, Си Цзиньпин меняет традиции, заложенные предыдущими лидерами, считают опрошенные РИА Новости эксперты.Центральный комитет Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) 20-го созыва переизбрал Си Цзиньпина генеральным секретарем ЦК КПК на третий срок. Си Цзиньпин также был утвержден на третий срок на должность председателя Военного совета ЦК КПК.Решение было принято по итогам первого пленума ЦК КПК 20-го созыва. В ходе пленума был избран новый состав политбюро и постоянного комитета политбюро, куда вошли наиболее влиятельные партийные чиновники, которые в ближайшие пять лет будут принимать самые важные решения о дальнейшем направлении развития партии и страны.По его словам, переизбрание Си Цзиньпина показывает, что в Китае сложилась новая модель в рамках идей Си Цзиньпина, в рамках восприятия Китаем себя, политической и идеологической системы.“В целом, можно говорить о том, что сложилась и идеологическая система, она стала неотъемлемой частью политической системы, и сейчас она окончательно оформилась для того, чтобы действовать до своих пределов роста. С уверенностью можно сказать, что новая система приспособлена для достижения социалистической модернизации в 2035 году и “возрождения китайской нации” в 2049 году”, - считает Нежданов.В свою очередь руководитель департамента международных отношений Высшей школы экономики Александр Лукин сказал РИА Новости, что еще на прошлом съезде и на прошлой сессии ВСНП было ясно, что Си Цзиньпин подстраивает под себя политическую систему в стране.По словам эксперта, Дэн Сяопин, основатель современной линии в государственном управлении Китая, основатель реформ, считал, что нужно вводить больше молодых лидеров во власть и сам ушел со всех постов незадолго до своей смерти.“Он личным примером показывал, как надо себя вести. Сейчас Си Цзиньпин меняет это негласное правило, как, собственно, он меняет и много других правил - экономическую политику, внешнюю политику, отходит от традиций Дэн Сяопина. Чем это все кончится, покажет история”, - сказал Лукин.Тем не менее, даже если это и вызовет недовольство в китайских политических кругах, внешне это заметно не будет, убежден эксперт.“Но в Китае обычно дискуссия идет не в форме критики лидера, а в форме интерпретации того, что он сказал. Как все это будет интерпретироваться и осуществляться на практике, надо будет еще посмотреть”, - резюмировал эксперт.В субботу в Пекине завершился 20-й съезд Компартии Китая, который традиционно проходит раз в пять лет и на котором был избран новый состав ЦК КПК и Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины.

https://ria.ru/20221023/tszinpin-1826006487.html

https://ria.ru/20221022/kitay-1825925274.html

https://ria.ru/20221023/tszinpin-1825806261.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, си цзиньпин, александр лукин, пекин, китай, всекитайское собрание народных представителей