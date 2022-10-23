https://ria.ru/20221023/khab-1826035111.html

Турция превращается в крупный газовый хаб, заявил Эрдоган

Турция превращается в крупный газовый хаб, заявил Эрдоган - РИА Новости, 23.10.2022

Турция превращается в крупный газовый хаб, заявил Эрдоган

Турция превращается в крупный газовый хаб, на который надеются зарубежные страны, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган. РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T11:42

2022-10-23T11:42

2022-10-23T20:02

в мире

турция

россия

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 23 окт — РИА Новости. Турция превращается в крупный газовый хаб, на который надеются зарубежные страны, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что Россия могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. Российский лидер обсудил эту идею с президентом Турции. Они поручили детально и быстро проработать вопрос.Эрдоган раскритиковал оппонентов Анкары, призывавших изначально отказаться от сбалансированной политики по украинскому кризису. Выступая на открытии ряда объектов в провинции Малатья, турецкий лидер отметил, что отказ от диалога с одной из конфликтующих сторон поставил бы Турцию в один ряд с европейскими государствами, которые сегодня переживают энергетический кризис."Сбалансированная политика Турции вызвала одобрение во всем мире. Если бы мы пошли на поводу критиков, то сегодня пришлось бы, как европейцам, думать о том, как пережить грядущую зиму. Однако Анкара пошла по иному пути, и проблем с газом у нас нет", — отметил Эрдоган, слова которого приводит агентство Anadolu.Глава государства отметил, что "Турция превращается в крупный газовый хаб, с которым связывают надежды (за рубежом)".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, турция, россия, реджеп тайип эрдоган