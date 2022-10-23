https://ria.ru/20221023/khab-1826035111.html
Турция превращается в крупный газовый хаб, заявил Эрдоган
Турция превращается в крупный газовый хаб, заявил Эрдоган - РИА Новости, 23.10.2022
Турция превращается в крупный газовый хаб, заявил Эрдоган
Турция превращается в крупный газовый хаб, на который надеются зарубежные страны, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган. РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T11:42
2022-10-23T11:42
2022-10-23T20:02
в мире
турция
россия
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 23 окт — РИА Новости. Турция превращается в крупный газовый хаб, на который надеются зарубежные страны, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что Россия могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. Российский лидер обсудил эту идею с президентом Турции. Они поручили детально и быстро проработать вопрос.Эрдоган раскритиковал оппонентов Анкары, призывавших изначально отказаться от сбалансированной политики по украинскому кризису. Выступая на открытии ряда объектов в провинции Малатья, турецкий лидер отметил, что отказ от диалога с одной из конфликтующих сторон поставил бы Турцию в один ряд с европейскими государствами, которые сегодня переживают энергетический кризис."Сбалансированная политика Турции вызвала одобрение во всем мире. Если бы мы пошли на поводу критиков, то сегодня пришлось бы, как европейцам, думать о том, как пережить грядущую зиму. Однако Анкара пошла по иному пути, и проблем с газом у нас нет", — отметил Эрдоган, слова которого приводит агентство Anadolu.Глава государства отметил, что "Турция превращается в крупный газовый хаб, с которым связывают надежды (за рубежом)".
https://ria.ru/20221022/turtsiya-1825870524.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, россия, реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, Россия, Реджеп Тайип Эрдоган
11:42 23.10.2022 (обновлено: 20:02 23.10.2022)
Турция превращается в крупный газовый хаб, заявил Эрдоган
Эрдоган: Турция превращается в крупный газовый хаб, на который надеются за рубежом
АНКАРА, 23 окт — РИА Новости. Турция превращается в крупный газовый хаб, на который надеются зарубежные страны, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.
Ранее президент России Владимир Путин
сообщил, что Россия могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря
и Турцию. Российский лидер обсудил эту идею с президентом Турции. Они поручили детально и быстро проработать вопрос.
Эрдоган раскритиковал оппонентов Анкары
, призывавших изначально отказаться от сбалансированной политики по украинскому кризису. Выступая на открытии ряда объектов в провинции Малатья, турецкий лидер отметил, что отказ от диалога с одной из конфликтующих сторон поставил бы Турцию в один ряд с европейскими государствами, которые сегодня переживают энергетический кризис.
"Сбалансированная политика Турции вызвала одобрение во всем мире. Если бы мы пошли на поводу критиков, то сегодня пришлось бы, как европейцам, думать о том, как пережить грядущую зиму. Однако Анкара пошла по иному пути, и проблем с газом у нас нет", — отметил Эрдоган, слова которого приводит агентство Anadolu.
Глава государства отметил, что "Турция превращается в крупный газовый хаб, с которым связывают надежды (за рубежом)".