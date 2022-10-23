https://ria.ru/20221023/eskalatsiya-1826102522.html

Глава Минобороны Британии заверил Шойгу, что Киев не пойдет на эскалацию

Глава Минобороны Британии заверил Шойгу, что Киев не пойдет на эскалацию - РИА Новости, 23.10.2022

Глава Минобороны Британии заверил Шойгу, что Киев не пойдет на эскалацию

Киевские власти не намерены обострять конфликт на Украине, заявил министр обороны Британии Бен Уоллес в разговоре с российским коллегой Сергеем Шойгу. РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T18:37

2022-10-23T18:37

2022-10-23T19:23

специальная военная операция на украине

в мире

киев

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бен уоллес

сергей шойгу

украина

министерство обороны сша

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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Киевские власти не намерены обострять конфликт на Украине, заявил министр обороны Британии Бен Уоллес в разговоре с российским коллегой Сергеем Шойгу.Ранее глава российского военного ведомства созвонился с Уоллесом и довел до него озабоченность из-за возможных провокаций Киева с применением "грязной бомбы". Британский министр, в свою очередь, опроверг эти утверждения и отметил, что Украина не собирается предпринимать действий по эскалации напряженности.Кроме того, Уоллес заявил, что Лондон готов помочь в урегулировании конфликта.Ранее сегодня Шойгу также созвонился с коллегами из Франции и Турции. Он довел до них свою озабоченность по поводу возможных провокаций со стороны Киева. Кроме того, министр обсудил ситуацию на Украине с главой Пентагона Ллойдом Остином.Как заявили РИА Новости источники, киевские власти готовят на территории Украины подрыв маломощного ядерного боеприпаса, чтобы обвинить Россию в применении оружия массового поражения.

https://ria.ru/20221023/shoygu-1826081194.html

киев

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, киев, великобритания, бен уоллес, сергей шойгу, украина, министерство обороны сша