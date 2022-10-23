https://ria.ru/20221023/eskalatsiya-1826102522.html
Глава Минобороны Британии заверил Шойгу, что Киев не пойдет на эскалацию
Глава Минобороны Британии заверил Шойгу, что Киев не пойдет на эскалацию - РИА Новости, 23.10.2022
Глава Минобороны Британии заверил Шойгу, что Киев не пойдет на эскалацию
Киевские власти не намерены обострять конфликт на Украине, заявил министр обороны Британии Бен Уоллес в разговоре с российским коллегой Сергеем Шойгу. РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T18:37
2022-10-23T18:37
2022-10-23T19:23
специальная военная операция на украине
в мире
киев
великобритания
бен уоллес
сергей шойгу
украина
министерство обороны сша
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Киевские власти не намерены обострять конфликт на Украине, заявил министр обороны Британии Бен Уоллес в разговоре с российским коллегой Сергеем Шойгу.Ранее глава российского военного ведомства созвонился с Уоллесом и довел до него озабоченность из-за возможных провокаций Киева с применением "грязной бомбы". Британский министр, в свою очередь, опроверг эти утверждения и отметил, что Украина не собирается предпринимать действий по эскалации напряженности.Кроме того, Уоллес заявил, что Лондон готов помочь в урегулировании конфликта.Ранее сегодня Шойгу также созвонился с коллегами из Франции и Турции. Он довел до них свою озабоченность по поводу возможных провокаций со стороны Киева. Кроме того, министр обсудил ситуацию на Украине с главой Пентагона Ллойдом Остином.Как заявили РИА Новости источники, киевские власти готовят на территории Украины подрыв маломощного ядерного боеприпаса, чтобы обвинить Россию в применении оружия массового поражения.
https://ria.ru/20221023/shoygu-1826081194.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, великобритания, бен уоллес, сергей шойгу, украина, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Великобритания, Бен Уоллес, Сергей Шойгу, Украина, Министерство обороны США
18:37 23.10.2022 (обновлено: 19:23 23.10.2022)
Глава Минобороны Британии заверил Шойгу, что Киев не пойдет на эскалацию
Глава Минобороны Британии Уоллес заверил Шойгу, что Киев не пойдет на эскалацию конфликта