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СМИ: Джонсон вышел из гонки консерваторов за пост премьера Британии - РИА Новости, 23.10.2022
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СМИ: Джонсон вышел из гонки консерваторов за пост премьера Британии
СМИ: Джонсон вышел из гонки консерваторов за пост премьера Британии - РИА Новости, 23.10.2022
СМИ: Джонсон вышел из гонки консерваторов за пост премьера Британии
Экс-премьер Британии Борис Джонсон не будет выдвигать свою кандидатуру на пост лидера Консервативной партии и главы правительства, сообщает телеканал Sky News. РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T23:09
2022-10-23T23:35
в мире
борис джонсон
великобритания
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Экс-премьер Британии Борис Джонсон не будет выдвигать свою кандидатуру на пост лидера Консервативной партии и главы правительства, сообщает телеканал Sky News.Ранее он вернулся на родину на фоне сообщений о возможном выдвижении своей кандидатуры на пост премьера. Как позже сообщила газета Telegraph, Джонсон якобы обзванивал парламентариев, чтобы заручиться поддержкой достаточного количества однопартийцев для участия в выборах.Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс 20 октября заявила о своей отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока не изберут ее преемника. На момент объявления о своем решении она занимала должность всего 44 дня, став премьером с самым коротким сроком пребывания в должности в британской истории.
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в мире, борис джонсон, великобритания
В мире, Борис Джонсон, Великобритания
23:09 23.10.2022 (обновлено: 23:35 23.10.2022)
 
СМИ: Джонсон вышел из гонки консерваторов за пост премьера Британии

Джонсон отказался выдвигать свою кандидатуру на должность премьер-министра Британии

© AP Photo / Frank AugsteinБорис Джонсон
Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© AP Photo / Frank Augstein
Борис Джонсон. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Экс-премьер Британии Борис Джонсон не будет выдвигать свою кандидатуру на пост лидера Консервативной партии и главы правительства, сообщает телеканал Sky News.

"Борис Джонсон вышел из гонки консерваторов за лидерство", — заявили журналисты.

Ранее он вернулся на родину на фоне сообщений о возможном выдвижении своей кандидатуры на пост премьера. Как позже сообщила газета Telegraph, Джонсон якобы обзванивал парламентариев, чтобы заручиться поддержкой достаточного количества однопартийцев для участия в выборах.
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс 20 октября заявила о своей отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока не изберут ее преемника. На момент объявления о своем решении она занимала должность всего 44 дня, став премьером с самым коротким сроком пребывания в должности в британской истории.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
21 октября, 12:54
Песков ответил на вопрос о кандидатуре Джонсона на пост премьера Британии
 
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