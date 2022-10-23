https://ria.ru/20221023/dzhonson-1826141964.html

СМИ: Джонсон вышел из гонки консерваторов за пост премьера Британии

СМИ: Джонсон вышел из гонки консерваторов за пост премьера Британии - РИА Новости, 23.10.2022

СМИ: Джонсон вышел из гонки консерваторов за пост премьера Британии

Экс-премьер Британии Борис Джонсон не будет выдвигать свою кандидатуру на пост лидера Консервативной партии и главы правительства, сообщает телеканал Sky News. РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T23:09

2022-10-23T23:09

2022-10-23T23:35

в мире

борис джонсон

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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Экс-премьер Британии Борис Джонсон не будет выдвигать свою кандидатуру на пост лидера Консервативной партии и главы правительства, сообщает телеканал Sky News.Ранее он вернулся на родину на фоне сообщений о возможном выдвижении своей кандидатуры на пост премьера. Как позже сообщила газета Telegraph, Джонсон якобы обзванивал парламентариев, чтобы заручиться поддержкой достаточного количества однопартийцев для участия в выборах.Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс 20 октября заявила о своей отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока не изберут ее преемника. На момент объявления о своем решении она занимала должность всего 44 дня, став премьером с самым коротким сроком пребывания в должности в британской истории.

https://ria.ru/20221021/dzhonson-1825632405.html

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в мире, борис джонсон, великобритания