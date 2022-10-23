https://ria.ru/20221023/dzhonson-1826038746.html
Экс-глава Минфина Британии поддержал кандидатуру Джонсона на пост премьера
Экс-глава Минфина Британии поддержал кандидатуру Джонсона на пост премьера - РИА Новости, 23.10.2022
Экс-глава Минфина Британии поддержал кандидатуру Джонсона на пост премьера
Надим Захави, бывший главой минфина Великобритании во время премьерства Борис Джонсона, заявил, что поддерживает кандидатуру последнего на пост премьера. РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T12:08
2022-10-23T12:08
2022-10-23T12:08
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Надим Захави, бывший главой минфина Великобритании во время премьерства Борис Джонсона, заявил, что поддерживает кандидатуру последнего на пост премьера.Пятого июля бывший министр образования Надим Захави был назначен главой министерства финансов. Однако уже 7 июля он призвал Джонсона уйти в отставку. Затем Захави выдвигал свою кандидатуру на пост премьер-министра страны, но не прошел во второй тур выборов."Я поддерживаю Бориса. Важные решения он принимал правильно, будь то заказ большего числа вакцин перед новыми волнами коронавируса, вооружение Украины на ранних этапах вопреки советам некоторых или отставка ради единства. Но сейчас Британия нуждается в его возвращении… Он раскаялся и честно признал свои ошибки. Он извлек урок из своих ошибок о том, как лучше управлять… страной", - написал он на своей странице в Twitter.Ранее экс-премьер Британии Борис Джонсон получил поддержку более 100 парламентариев, необходимую для участия в выборах премьера страны.
https://ria.ru/20221021/dzhonson-1825769834.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, борис джонсон, великобритания
В мире, Борис Джонсон, Великобритания
Экс-глава Минфина Британии поддержал кандидатуру Джонсона на пост премьера
Экс-глава Минфина Британии Надим Захави поддержал кандидатуру Джонсона на пост премьера
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Надим Захави, бывший главой минфина Великобритании во время премьерства Борис Джонсона, заявил, что поддерживает кандидатуру последнего на пост премьера.
Пятого июля бывший министр образования Надим Захави был назначен главой министерства финансов. Однако уже 7 июля он призвал Джонсона уйти в отставку. Затем Захави выдвигал свою кандидатуру на пост премьер-министра страны, но не прошел во второй тур выборов.
"Я поддерживаю Бориса. Важные решения он принимал правильно, будь то заказ большего числа вакцин перед новыми волнами коронавируса, вооружение Украины
на ранних этапах вопреки советам некоторых или отставка ради единства. Но сейчас Британия нуждается в его возвращении… Он раскаялся и честно признал свои ошибки. Он извлек урок из своих ошибок о том, как лучше управлять… страной", - написал он на своей странице в Twitter
.
Ранее экс-премьер Британии Борис Джонсон получил поддержку более 100 парламентариев, необходимую для участия в выборах премьера страны.