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Патриарх освятил Благовещенский собор в Дивеевском монастыре - РИА Новости, 23.10.2022
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Религия
https://ria.ru/20221023/diveevo-1826140164.html
Патриарх освятил Благовещенский собор в Дивеевском монастыре
Патриарх освятил Благовещенский собор в Дивеевском монастыре - РИА Новости, 23.10.2022
Патриарх освятил Благовещенский собор в Дивеевском монастыре
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье совершил чин великого освящения Благовещенского собора в Серафимо-Дивеевском монастыре, сообщает... РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T22:45
2022-10-23T22:45
религия
серафим саровский (прохор мошнин)
глеб никитин
дмитрий чернышенко
нижегородская область
россия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 окт - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье совершил чин великого освящения Благовещенского собора в Серафимо-Дивеевском монастыре, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.Серафимо-Дивеевский монастырь – православная женская обитель в селе Дивеево Нижегородской области, где хранятся почитаемые мощи святого преподобного Серафима Саровского."Величие храма, созданного на месте, где нес свое служение дивный старец преподобный Серафим, есть выражение веры современного русского православного человека, есть свидетельство его способности жертвовать... И моя большая благодарность всем, кто внес свои средства в созидание этого величественного храма в память о преподобном Серафиме, всем, кто трудами своими, талантом своим содействовал и строительству, и украшению замечательного соборного храма Дивеевской обители", - цитирует пресс-служба слова патриарха.Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, Благовещенский собор построен по завету преподобного Серафима Саровского. Храм по всему периметру украшают мозаичные композиции. "У паломников и туристов со всех уголков России и зарубежных стран теперь появился еще один повод посетить Дивеево. Благодаря мозаичной технике собор стал по-настоящему уникальным. Его красота и величие просто не могут оставить равнодушным", - сказал Никитин.Он отметил, что на этом развитие монастыря и самого села не остановится. "Впереди еще много планов, которые касаются кластера "Арзамас-Дивеево-Саров" и всего юга региона", - заявил губернатор Нижегородской области.Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко рассказал, что кластер "Арзамас-Дивеево-Саров" продолжает активно развиваться, с каждым годом село становится комфортнее как для жителей, так и для туристов. "За счет средств федерального бюджета и региональных органов власти здесь появились новые зоны отдыха, открылся духовно-просветительский центр, развивается инженерная и дорожная инфраструктура. По данным отечественных сервисов бронирования, Дивеево регулярно входит в число наиболее популярных направлений для паломнических и культурно-просветительских путешествий. Правительство России продолжит оказывать поддержку развитию кластера", - приводятся в сообщении слова Чернышенко.Патриарх Кирилл с 21 по 23 октября совершает визит в Нижегородскую митрополию. В субботу он посетил собор Архангела Михаила на территории Нижегородского кремля, в котором находится могила национального героя России Козьмы Минина.
https://ria.ru/20221016/patriarkh-1824403893.html
https://ria.ru/20221021/raskol-1825691031.html
нижегородская область
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серафим саровский (прохор мошнин), глеб никитин, дмитрий чернышенко, нижегородская область, россия, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь
Религия, Серафим Саровский (Прохор Мошнин), Глеб Никитин, Дмитрий Чернышенко, Нижегородская область, Россия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Русская православная церковь
22:45 23.10.2022
 
Патриарх освятил Благовещенский собор в Дивеевском монастыре

Патриарх Кирилл совершил великое освящение Благовещенского собора в Дивеевском монастыре

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанкБлаговещенский собор в Серафимо-Дивеевском монастыре
Благовещенский собор в Серафимо-Дивеевском монастыре - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Благовещенский собор в Серафимо-Дивеевском монастыре. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 окт - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье совершил чин великого освящения Благовещенского собора в Серафимо-Дивеевском монастыре, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
Серафимо-Дивеевский монастырь – православная женская обитель в селе Дивеево Нижегородской области, где хранятся почитаемые мощи святого преподобного Серафима Саровского.
"Величие храма, созданного на месте, где нес свое служение дивный старец преподобный Серафим, есть выражение веры современного русского православного человека, есть свидетельство его способности жертвовать... И моя большая благодарность всем, кто внес свои средства в созидание этого величественного храма в память о преподобном Серафиме, всем, кто трудами своими, талантом своим содействовал и строительству, и украшению замечательного соборного храма Дивеевской обители", - цитирует пресс-служба слова патриарха.
Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, Благовещенский собор построен по завету преподобного Серафима Саровского. Храм по всему периметру украшают мозаичные композиции. "У паломников и туристов со всех уголков России и зарубежных стран теперь появился еще один повод посетить Дивеево. Благодаря мозаичной технике собор стал по-настоящему уникальным. Его красота и величие просто не могут оставить равнодушным", - сказал Никитин.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
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Патриарх Кирилл прокомментировал ситуацию с закрытыми на Западе храмами
Он отметил, что на этом развитие монастыря и самого села не остановится. "Впереди еще много планов, которые касаются кластера "Арзамас-Дивеево-Саров" и всего юга региона", - заявил губернатор Нижегородской области.
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко рассказал, что кластер "Арзамас-Дивеево-Саров" продолжает активно развиваться, с каждым годом село становится комфортнее как для жителей, так и для туристов. "За счет средств федерального бюджета и региональных органов власти здесь появились новые зоны отдыха, открылся духовно-просветительский центр, развивается инженерная и дорожная инфраструктура. По данным отечественных сервисов бронирования, Дивеево регулярно входит в число наиболее популярных направлений для паломнических и культурно-просветительских путешествий. Правительство России продолжит оказывать поддержку развитию кластера", - приводятся в сообщении слова Чернышенко.
Патриарх Кирилл с 21 по 23 октября совершает визит в Нижегородскую митрополию. В субботу он посетил собор Архангела Михаила на территории Нижегородского кремля, в котором находится могила национального героя России Козьмы Минина.
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РелигияСерафим Саровский (Прохор Мошнин)Глеб НикитинДмитрий ЧернышенкоНижегородская областьРоссияПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковь
 
 
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