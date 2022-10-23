https://ria.ru/20221023/bomba-1826105011.html

Кулеба утверждает, что Киев не собирается приобретать "грязную бомбу"

Кулеба утверждает, что Киев не собирается приобретать "грязную бомбу" - РИА Новости, 23.10.2022

Кулеба утверждает, что Киев не собирается приобретать "грязную бомбу"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что Киев не собирается приобретать "грязную бомбу". РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T18:53

2022-10-23T18:53

2022-10-23T18:53

специальная военная операция на украине

в мире

дмитрий кулеба

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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что Киев не собирается приобретать "грязную бомбу".Как сообщили заслуживающие доверия источники в разных странах - в том числе на Украине - по поступающим сведениям, киевский режим готовит на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом т.н. "грязной бомбы" или маломощного ядерного боеприпаса. Цель провокации - обвинить Россию в том, что она применила оружие массового уничтожения на украинском театре военных действий, и тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве. Из различных источников стало известно, что под руководством западных кураторов Киев уже приступил к практической реализации данного плана. Руководству Восточного горно-обогатительного комбината, расположенного в городе Желтые Воды Днепропетровской области, а также Киевского Института ядерных исследований поставлена задача изготовить ту самую "грязную бомбу". Работы над ней уже находятся на завершающей стадии."Украина является приверженным обязательствам членом ДНЯО: у нас нет никаких "грязных бомб" и мы не планируем покупать их", - написал Кулеба в Twitter.Ранее отмечалось, что расчет организаторов провокации состоит в том, что в случае успешной ее реализации большинство стран крайне жестко отреагируют на "ядерный инцидент" на Украине. В результате Москва потеряет поддержку многих своих ключевых партнеров, а Запад вновь попытается поднять вопрос о лишении России статуса постоянного члена Совбеза ООН и нарастит антироссийскую риторику.

https://ria.ru/20221021/ermak-1825539096.html

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в мире, дмитрий кулеба, украина, россия, совет безопасности оон