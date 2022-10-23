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Кулеба утверждает, что Киев не собирается приобретать "грязную бомбу" - РИА Новости, 23.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221023/bomba-1826105011.html
Кулеба утверждает, что Киев не собирается приобретать "грязную бомбу"
Кулеба утверждает, что Киев не собирается приобретать "грязную бомбу" - РИА Новости, 23.10.2022
Кулеба утверждает, что Киев не собирается приобретать "грязную бомбу"
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что Киев не собирается приобретать "грязную бомбу". РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T18:53
2022-10-23T18:53
специальная военная операция на украине
в мире
дмитрий кулеба
украина
россия
совет безопасности оон
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что Киев не собирается приобретать "грязную бомбу".Как сообщили заслуживающие доверия источники в разных странах - в том числе на Украине - по поступающим сведениям, киевский режим готовит на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом т.н. "грязной бомбы" или маломощного ядерного боеприпаса. Цель провокации - обвинить Россию в том, что она применила оружие массового уничтожения на украинском театре военных действий, и тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве. Из различных источников стало известно, что под руководством западных кураторов Киев уже приступил к практической реализации данного плана. Руководству Восточного горно-обогатительного комбината, расположенного в городе Желтые Воды Днепропетровской области, а также Киевского Института ядерных исследований поставлена задача изготовить ту самую "грязную бомбу". Работы над ней уже находятся на завершающей стадии."Украина является приверженным обязательствам членом ДНЯО: у нас нет никаких "грязных бомб" и мы не планируем покупать их", - написал Кулеба в Twitter.Ранее отмечалось, что расчет организаторов провокации состоит в том, что в случае успешной ее реализации большинство стран крайне жестко отреагируют на "ядерный инцидент" на Украине. В результате Москва потеряет поддержку многих своих ключевых партнеров, а Запад вновь попытается поднять вопрос о лишении России статуса постоянного члена Совбеза ООН и нарастит антироссийскую риторику.
https://ria.ru/20221021/ermak-1825539096.html
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в мире, дмитрий кулеба, украина, россия, совет безопасности оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Дмитрий Кулеба, Украина, Россия, Совет Безопасности ООН
18:53 23.10.2022
 
Кулеба утверждает, что Киев не собирается приобретать "грязную бомбу"

Глава МИД Украины Кулеба утверждает, что Киев не собирается приобретать "грязную бомбу"

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что Киев не собирается приобретать "грязную бомбу".
Как сообщили заслуживающие доверия источники в разных странах - в том числе на Украине - по поступающим сведениям, киевский режим готовит на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом т.н. "грязной бомбы" или маломощного ядерного боеприпаса. Цель провокации - обвинить Россию в том, что она применила оружие массового уничтожения на украинском театре военных действий, и тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве. Из различных источников стало известно, что под руководством западных кураторов Киев уже приступил к практической реализации данного плана. Руководству Восточного горно-обогатительного комбината, расположенного в городе Желтые Воды Днепропетровской области, а также Киевского Института ядерных исследований поставлена задача изготовить ту самую "грязную бомбу". Работы над ней уже находятся на завершающей стадии.
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"Украина является приверженным обязательствам членом ДНЯО: у нас нет никаких "грязных бомб" и мы не планируем покупать их", - написал Кулеба в Twitter.
Ранее отмечалось, что расчет организаторов провокации состоит в том, что в случае успешной ее реализации большинство стран крайне жестко отреагируют на "ядерный инцидент" на Украине. В результате Москва потеряет поддержку многих своих ключевых партнеров, а Запад вновь попытается поднять вопрос о лишении России статуса постоянного члена Совбеза ООН и нарастит антироссийскую риторику.
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