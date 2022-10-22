https://ria.ru/20221022/ukraina-1825934278.html

Премьер Украины вновь заговорил о конфискации российских активов

Премьер Украины вновь заговорил о конфискации российских активов - РИА Новости, 22.10.2022

Премьер Украины вновь заговорил о конфискации российских активов

Киевский режим вновь вспомнил о теме российского имущества - премьер Украины Денис Шмыгаль в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T17:07

2022-10-22T17:07

2022-10-22T17:16

экономика

денис шмыгаль

владимир зеленский

россия

сша

украина

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БЕРЛИН, 22 окт - РИА Новости. Киевский режим вновь вспомнил о теме российского имущества - премьер Украины Денис Шмыгаль в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что должен быть разработан механизм конфискации активов РФ для передачи их Украине и европейским странам.В августе кабмин Украины согласовал указ Владимира Зеленского о конфискации имущества и активов России на украинской территории, речь шла о 903 объектах, вырученные средства предполагалось направить на оборону и восстановление Украины. Позднее Зеленский заявил, что на Украине уже изъяты "российские активы" на сумму 765 миллионов долларов. В середине октября Зеленский в обращении к ПАСЕ попросил поддержать предложение Киева о механизме взыскания с России компенсации за ущерб, понесенный Украиной в ходе боевых действий. По его словам, проект уже подготовлен Украиной, он попросил поддержать его в Европе и на уровне Генассамблеи ООН."Мы должны все вместе найти формулу такой конфискации, которую каждая страна сможет затем ввести в свое законодательство. Затем каждая страна должна конфисковать все российские государственные активы в пределах своей досягаемости, пока Россия не будет готова выплатить репарации или компенсации. Конфискованные активы могут быть проданы", - сказал Шмыгаль.Он добавил, что сейчас рабочая группа в Киеве готовит в этой связи свои предложения. "Кстати, российские средства могли бы принести пользу и европейским странам, страдающим под бременем миграционного кризиса", - отметил украинский премьер.Он уточнил, что в июле Всемирный банк оценил потери Украины в 350 миллиардов долларов. "На сегодняшний день эта сумма составила более 750 миллиардов. Некоторые из наших крупнейших промышленных предприятий были разрушены... В то же время в странах-партнерах находятся замороженные российские активы на сумму 300-500 миллиардов долларов. Мы должны разработать механизм ареста российских активов, а затем вложить вырученные средства в восстановление Украины", - пояснил Шмыгаль.Западные страны после начала спецоперации РФ на Украине ввели в отношении России ряд жестких санкций, в том числе была заморожена примерно половина валютных резервов страны на 330 миллиардов долларов, в том числе более 30 миллиардов долларов на финансовых счетах и в виде экономических ресурсов, а также около 300 миллиардов долларов активов Центрального банка.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью РИА Новости, говоря о возможности передачи замороженных финансов России Киеву, заявил, что США и Европа, присвоив однажды то, что им не принадлежит, потеряют доверие собственников. Он отмечал, что конфискация имущества, аресты самолетов, собственности, санкции в отношении российских бизнесменов демонстрируют крах святости частной собственности на Западе и опасность ведения там бизнеса. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам президента РФ, США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы.

https://ria.ru/20221022/suda-1825883667.html

https://ria.ru/20221021/kallas-1825824120.html

https://ria.ru/20221021/aktivy-1825765692.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, денис шмыгаль, владимир зеленский, россия, сша, украина