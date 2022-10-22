16:23 22.10.2022 (обновлено: 18:27 22.10.2022)
Во Франции заявили о безумии фон дер Ляйен после ее слов об Украине
Французский политик Филиппо назвал фон дер Ляйен сумасшедшей за огромные дотации Украине
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Французский политический деятель Флориан Филиппо назвал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен сумасшедшей после ее заявления о необходимости регулярных дотаций Украине.
"Урсула совершенно сошла с ума! Заприте ее! Полтора миллиарда в месяц для Украины Зеленского, <…> что составляет 18 миллиардов в год. А тем временем континент будет жить в условиях дефицита, безработицы и нормирования", — написал он в Twitter.
Филиппо добавил, что необходимо остановить безумных европейских чиновников.
Ранее в Киеве заявили о получении финансовой помощи от Евросоюза в размере двух миллиардов евро для поддержания экономической стабильности. Еврокомиссия в мае анонсировала предоставление республике до девяти миллиардов евро. Один миллиард из этой суммы был перечислен в августе, в октябре был согласован транш еще на пять миллиардов. Оставшиеся средства могут быть перечислены в ноябре и декабре.
Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса от украинских националистов. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".