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Во Франции заявили о безумии фон дер Ляйен после ее слов об Украине - РИА Новости, 22.10.2022
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Во Франции заявили о безумии фон дер Ляйен после ее слов об Украине
Во Франции заявили о безумии фон дер Ляйен после ее слов об Украине - РИА Новости, 22.10.2022
Во Франции заявили о безумии фон дер Ляйен после ее слов об Украине
Французский политический деятель Флориан Филиппо назвал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен сумасшедшей после ее заявления о необходимости регулярных... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T16:23
2022-10-22T18:27
политика
урсула фон дер ляйен
украина
франция
еврокомиссия
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Французский политический деятель Флориан Филиппо назвал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен сумасшедшей после ее заявления о необходимости регулярных дотаций Украине.Филиппо добавил, что необходимо остановить безумных европейских чиновников.Ранее в Киеве заявили о получении финансовой помощи от Евросоюза в размере двух миллиардов евро для поддержания экономической стабильности. Еврокомиссия в мае анонсировала предоставление республике до девяти миллиардов евро. Один миллиард из этой суммы был перечислен в августе, в октябре был согласован транш еще на пять миллиардов. Оставшиеся средства могут быть перечислены в ноябре и декабре.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса от украинских националистов. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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политика, урсула фон дер ляйен, украина, франция, еврокомиссия
Политика, Урсула фон дер Ляйен, Украина, Франция, Еврокомиссия
16:23 22.10.2022 (обновлено: 18:27 22.10.2022)
 
Во Франции заявили о безумии фон дер Ляйен после ее слов об Украине

Французский политик Филиппо назвал фон дер Ляйен сумасшедшей за огромные дотации Украине

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Французский политический деятель Флориан Филиппо назвал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен сумасшедшей после ее заявления о необходимости регулярных дотаций Украине.

"Урсула совершенно сошла с ума! Заприте ее! Полтора миллиарда в месяц для Украины Зеленского, <…> что составляет 18 миллиардов в год. А тем временем континент будет жить в условиях дефицита, безработицы и нормирования", — написал он в Twitter.

Филиппо добавил, что необходимо остановить безумных европейских чиновников.
Ранее в Киеве заявили о получении финансовой помощи от Евросоюза в размере двух миллиардов евро для поддержания экономической стабильности. Еврокомиссия в мае анонсировала предоставление республике до девяти миллиардов евро. Один миллиард из этой суммы был перечислен в августе, в октябре был согласован транш еще на пять миллиардов. Оставшиеся средства могут быть перечислены в ноябре и декабре.
Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса от украинских националистов. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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ПолитикаУрсула фон дер ЛяйенУкраинаФранцияЕврокомиссия
 
 
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