https://ria.ru/20221022/ukraina-1825924406.html

Во Франции заявили о безумии фон дер Ляйен после ее слов об Украине

Во Франции заявили о безумии фон дер Ляйен после ее слов об Украине - РИА Новости, 22.10.2022

Во Франции заявили о безумии фон дер Ляйен после ее слов об Украине

Французский политический деятель Флориан Филиппо назвал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен сумасшедшей после ее заявления о необходимости регулярных... РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T16:23

2022-10-22T16:23

2022-10-22T18:27

политика

урсула фон дер ляйен

украина

франция

еврокомиссия

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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Французский политический деятель Флориан Филиппо назвал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен сумасшедшей после ее заявления о необходимости регулярных дотаций Украине.Филиппо добавил, что необходимо остановить безумных европейских чиновников.Ранее в Киеве заявили о получении финансовой помощи от Евросоюза в размере двух миллиардов евро для поддержания экономической стабильности. Еврокомиссия в мае анонсировала предоставление республике до девяти миллиардов евро. Один миллиард из этой суммы был перечислен в августе, в октябре был согласован транш еще на пять миллиардов. Оставшиеся средства могут быть перечислены в ноябре и декабре.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса от украинских националистов. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20221021/bayden-1825819545.html

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франция

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, урсула фон дер ляйен, украина, франция, еврокомиссия