Рейтинг@Mail.ru
Кириенко назвал ситуацию с Украиной попыткой остановить развитие России - РИА Новости, 22.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221022/ukraina-1825887796.html
Кириенко назвал ситуацию с Украиной попыткой остановить развитие России
Кириенко назвал ситуацию с Украиной попыткой остановить развитие России - РИА Новости, 22.10.2022
Кириенко назвал ситуацию с Украиной попыткой остановить развитие России
Ситуация вокруг Украины - это экономическая война, которая ведется против России в надежде остановить ее развитие, заявил первый замруководителя администрации... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T13:07
2022-10-22T15:01
сергей кириенко
россия
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1a/1576349149_0:0:1500:845_1920x0_80_0_0_8c23f883550df50c516f9b776ee84fee.jpg
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Ситуация вокруг Украины - это экономическая война, которая ведется против России в надежде остановить ее развитие, заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко."Это экономическая война с попытками (введения - ред.) бесконечного количества санкций в надежде остановить наше развитие", - сказал Кириенко на Форуме классных руководителей, сравнив такое положение дел с реальными "горячими" боевыми действиями.Он добавил, что крайне важно, чтобы молодое поколение россиян понимало, что любой кризис - это время возможностей.
https://radiosputnik.ria.ru/20221022/politika-1825876778.html
https://ria.ru/20220928/nato-1820185832.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1a/1576349149_0:0:1404:1052_1920x0_80_0_0_d2d04819ec966c309924993d8babec24.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей кириенко, россия, украина, в мире
Сергей Кириенко, Россия, Украина, В мире
13:07 22.10.2022 (обновлено: 15:01 22.10.2022)
 
Кириенко назвал ситуацию с Украиной попыткой остановить развитие России

Кириенко назвал ситуацию с Украиной экономической войной с Россией

© РИА Новости / Алексей НикольскийПервый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Ситуация вокруг Украины - это экономическая война, которая ведется против России в надежде остановить ее развитие, заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
"Это экономическая война с попытками (введения - ред.) бесконечного количества санкций в надежде остановить наше развитие", - сказал Кириенко на Форуме классных руководителей, сравнив такое положение дел с реальными "горячими" боевыми действиями.
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на ПМЭФ - 2021 - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
11:45В России
Кириенко: Запад хочет уничтожить Россию, развязав неприкрытую войну
Он добавил, что крайне важно, чтобы молодое поколение россиян понимало, что любой кризис - это время возможностей.
Флаги государств-членов НАТО - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
28 сентября, 20:06
Кириенко заявил, что НАТО использует Украину как плацдарм
 
Сергей КириенкоРоссияУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала