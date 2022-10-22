https://ria.ru/20221022/ukraina-1825887796.html

Кириенко назвал ситуацию с Украиной попыткой остановить развитие России

Кириенко назвал ситуацию с Украиной попыткой остановить развитие России - РИА Новости, 22.10.2022

Кириенко назвал ситуацию с Украиной попыткой остановить развитие России

Ситуация вокруг Украины - это экономическая война, которая ведется против России в надежде остановить ее развитие, заявил первый замруководителя администрации... РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T13:07

2022-10-22T13:07

2022-10-22T15:01

сергей кириенко

россия

украина

в мире

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Ситуация вокруг Украины - это экономическая война, которая ведется против России в надежде остановить ее развитие, заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко."Это экономическая война с попытками (введения - ред.) бесконечного количества санкций в надежде остановить наше развитие", - сказал Кириенко на Форуме классных руководителей, сравнив такое положение дел с реальными "горячими" боевыми действиями.Он добавил, что крайне важно, чтобы молодое поколение россиян понимало, что любой кризис - это время возможностей.

https://radiosputnik.ria.ru/20221022/politika-1825876778.html

https://ria.ru/20220928/nato-1820185832.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сергей кириенко, россия, украина, в мире