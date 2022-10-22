https://ria.ru/20221022/ukraina-1825887796.html
Кириенко назвал ситуацию с Украиной попыткой остановить развитие России
Кириенко назвал ситуацию с Украиной попыткой остановить развитие России - РИА Новости, 22.10.2022
Кириенко назвал ситуацию с Украиной попыткой остановить развитие России
Ситуация вокруг Украины - это экономическая война, которая ведется против России в надежде остановить ее развитие, заявил первый замруководителя администрации... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T13:07
2022-10-22T13:07
2022-10-22T15:01
сергей кириенко
россия
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1a/1576349149_0:0:1500:845_1920x0_80_0_0_8c23f883550df50c516f9b776ee84fee.jpg
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Ситуация вокруг Украины - это экономическая война, которая ведется против России в надежде остановить ее развитие, заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко."Это экономическая война с попытками (введения - ред.) бесконечного количества санкций в надежде остановить наше развитие", - сказал Кириенко на Форуме классных руководителей, сравнив такое положение дел с реальными "горячими" боевыми действиями.Он добавил, что крайне важно, чтобы молодое поколение россиян понимало, что любой кризис - это время возможностей.
https://radiosputnik.ria.ru/20221022/politika-1825876778.html
https://ria.ru/20220928/nato-1820185832.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1a/1576349149_0:0:1404:1052_1920x0_80_0_0_d2d04819ec966c309924993d8babec24.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей кириенко, россия, украина, в мире
Сергей Кириенко, Россия, Украина, В мире
13:07 22.10.2022 (обновлено: 15:01 22.10.2022)
Кириенко назвал ситуацию с Украиной попыткой остановить развитие России
Кириенко назвал ситуацию с Украиной экономической войной с Россией