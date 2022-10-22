22:06 22.10.2022 (обновлено: 22:26 22.10.2022)
ВВС Израиля нанесли ракетные удары по аэропортам Дамаск и Димас в Сирии
Израильские истребители F-16 нанесли ракетные удары по аэропортам Дамаск и Димас в Сирии
© AP Photo / Tsafrir AbayovИстребитель F-16 ВВС Израиля
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Истребитель F-16 ВВС Израиля. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Израильские ВВС обстреляли аэропорты Дамаск и Димас в Сирии, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике генерал-майор Олег Егоров.
"В период с 23:02 до 23:08 21 октября <...> четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля со стороны Голанских высот нанесли удар четырьмя крылатыми ракетами и восемью управляемыми авиационными бомбами по аэропортам Дамаск и Димас", — говорится в сообщении.
Как уточняется, израильские истребители поразили радиолокационную станцию Вооруженных сил Сирии и взлетно-посадочную полосу аэропорта Димас. В свою очередь, сирийские системы ПВО смогли уничтожить две крылатые ракеты и четыре управляемые бомбы. Потерь среди личного состава нет.
Израильские военные в последнее время постоянно наносят авиаудары по различным объектам в Сирии. Обстрелам подверглись, в частности, Дамаск, Алеппо, порт Тартус и научно-исследовательский центр в городе Масьяф. Постпред России при ООН Василий Небензя осудил непрекращающиеся атаки Израиля по территории Сирии, заявив, что установление долгосрочной стабильности в этой стране возможно только после прекращения незаконного иностранного военного присутствия.