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ВВС Израиля нанесли ракетные удары по аэропортам Дамаск и Димас в Сирии - РИА Новости, 22.10.2022
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ВВС Израиля нанесли ракетные удары по аэропортам Дамаск и Димас в Сирии
ВВС Израиля нанесли ракетные удары по аэропортам Дамаск и Димас в Сирии - РИА Новости, 22.10.2022
ВВС Израиля нанесли ракетные удары по аэропортам Дамаск и Димас в Сирии
Израильские ВВС обстреляли аэропорты Дамаск и Димас в Сирии, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T22:06
2022-10-22T22:26
в мире
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Израильские ВВС обстреляли аэропорты Дамаск и Димас в Сирии, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике генерал-майор Олег Егоров.Как уточняется, израильские истребители поразили радиолокационную станцию Вооруженных сил Сирии и взлетно-посадочную полосу аэропорта Димас. В свою очередь, сирийские системы ПВО смогли уничтожить две крылатые ракеты и четыре управляемые бомбы. Потерь среди личного состава нет.Израильские военные в последнее время постоянно наносят авиаудары по различным объектам в Сирии. Обстрелам подверглись, в частности, Дамаск, Алеппо, порт Тартус и научно-исследовательский центр в городе Масьяф. Постпред России при ООН Василий Небензя осудил непрекращающиеся атаки Израиля по территории Сирии, заявив, что установление долгосрочной стабильности в этой стране возможно только после прекращения незаконного иностранного военного присутствия.
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дамаск (город)
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в мире, дамаск (город), голанские высоты, ввс израиля, f-16, сирия, израиль
В мире, Дамаск (город), Голанские высоты, ВВС Израиля, F-16, Сирия, Израиль
22:06 22.10.2022 (обновлено: 22:26 22.10.2022)
 
ВВС Израиля нанесли ракетные удары по аэропортам Дамаск и Димас в Сирии

Израильские истребители F-16 нанесли ракетные удары по аэропортам Дамаск и Димас в Сирии

© AP Photo / Tsafrir AbayovИстребитель F-16 ВВС Израиля
Истребитель F-16 ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Истребитель F-16 ВВС Израиля. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Израильские ВВС обстреляли аэропорты Дамаск и Димас в Сирии, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике генерал-майор Олег Егоров.

"В период с 23:02 до 23:08 21 октября <...> четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля со стороны Голанских высот нанесли удар четырьмя крылатыми ракетами и восемью управляемыми авиационными бомбами по аэропортам Дамаск и Димас", — говорится в сообщении.

Как уточняется, израильские истребители поразили радиолокационную станцию Вооруженных сил Сирии и взлетно-посадочную полосу аэропорта Димас. В свою очередь, сирийские системы ПВО смогли уничтожить две крылатые ракеты и четыре управляемые бомбы. Потерь среди личного состава нет.
Израильские военные в последнее время постоянно наносят авиаудары по различным объектам в Сирии. Обстрелам подверглись, в частности, Дамаск, Алеппо, порт Тартус и научно-исследовательский центр в городе Масьяф. Постпред России при ООН Василий Небензя осудил непрекращающиеся атаки Израиля по территории Сирии, заявив, что установление долгосрочной стабильности в этой стране возможно только после прекращения незаконного иностранного военного присутствия.
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В миреДамаск (город)Голанские высотыВВС ИзраиляF-16СирияИзраиль
 
 
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