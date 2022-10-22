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ВВС Израиля нанесли ракетные удары по аэропортам Дамаск и Димас в Сирии

ВВС Израиля нанесли ракетные удары по аэропортам Дамаск и Димас в Сирии - РИА Новости, 22.10.2022

ВВС Израиля нанесли ракетные удары по аэропортам Дамаск и Димас в Сирии

Израильские ВВС обстреляли аэропорты Дамаск и Димас в Сирии, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в... РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T22:06

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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Израильские ВВС обстреляли аэропорты Дамаск и Димас в Сирии, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике генерал-майор Олег Егоров.Как уточняется, израильские истребители поразили радиолокационную станцию Вооруженных сил Сирии и взлетно-посадочную полосу аэропорта Димас. В свою очередь, сирийские системы ПВО смогли уничтожить две крылатые ракеты и четыре управляемые бомбы. Потерь среди личного состава нет.Израильские военные в последнее время постоянно наносят авиаудары по различным объектам в Сирии. Обстрелам подверглись, в частности, Дамаск, Алеппо, порт Тартус и научно-исследовательский центр в городе Масьяф. Постпред России при ООН Василий Небензя осудил непрекращающиеся атаки Израиля по территории Сирии, заявив, что установление долгосрочной стабильности в этой стране возможно только после прекращения незаконного иностранного военного присутствия.

https://ria.ru/20220708/damask-1801342965.html

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в мире, дамаск (город), голанские высоты, ввс израиля, f-16, сирия, израиль