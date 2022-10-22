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Стало известно, почему Ху Цзиньтао ушел с церемонии закрытия съезда КПК - РИА Новости, 22.10.2022
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Стало известно, почему Ху Цзиньтао ушел с церемонии закрытия съезда КПК
Стало известно, почему Ху Цзиньтао ушел с церемонии закрытия съезда КПК - РИА Новости, 22.10.2022
Стало известно, почему Ху Цзиньтао ушел с церемонии закрытия съезда КПК
Бывший генсек Компартии Китая, экс-председатель КНР Ху Цзиньтао досрочно покинул зал во время церемонии закрытия XX съезда КПК в Доме народных собраний в Пекине РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T19:18
2022-10-22T19:56
в мире
ху цзиньтао
си цзиньпин
китай
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ПЕКИН, 22 окт — РИА Новости. Бывший генсек Компартии Китая, экс-председатель КНР Ху Цзиньтао досрочно покинул зал во время церемонии закрытия XX съезда КПК в Доме народных собраний в Пекине из-за плохого самочувствия, сообщило государственное агентство Синьхуа в Twitter.Когда Ху Цзиньтао почувствовал себя плохо, помощники проводили его в комнату рядом с местом заседания, уточнило агентство.Завершающее XX съезд Компартии Китая заседание состоялось утром в субботу, первая часть мероприятия, во время которой утвердили новый состав Центрального комитета КПК и состав Центральной комиссии по проверке дисциплины, прошла в закрытом режиме. Сотрудников СМИ впустили в зал лишь на вторую часть, когда проходило голосование по принятию резолюций по докладу ЦК КПК 19-го созыва, по докладу о работе Центральной комиссии по проверке дисциплины 19-го созыва и о внесении поправок к уставу партии.Ху Цзиньтао занимал пост генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Китая с 2002 по 2012 год и должность председателя КНР с 2003 по 2013 год, на обеих должностях его заменил Си Цзиньпин.В сообщении указано, что "сейчас ему уже намного лучше".В воскресенье состоится первый пленум ЦК 20-го созыва. Пленум назначит новый состав Политбюро ЦК и Постоянного комитета Политбюро — по сути, партийную и политическую элиту, которой предстоит управлять страной в ближайшие пять лет. Ожидается, что лидер КНР Си Цзиньпин будет избран на третий срок в качестве генерального секретаря КПК и председателя Центрального военного совета.
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в мире, ху цзиньтао, си цзиньпин, китай, пекин
В мире, Ху Цзиньтао, Си Цзиньпин, Китай, Пекин
19:18 22.10.2022 (обновлено: 19:56 22.10.2022)
 
Стало известно, почему Ху Цзиньтао ушел с церемонии закрытия съезда КПК

Экс-председатель КНР Ху Цзиньтао плохо себя чувствовал, поэтому покинул закрытие съезда

© AFP 2022 / Noel CelisМомент, когда Ху Цзиньтао помогают покинуть церемонию закрытия съезда КПК
Момент, когда Ху Цзиньтао помогают покинуть церемонию закрытия съезда КПК - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© AFP 2022 / Noel Celis
Момент, когда Ху Цзиньтао помогают покинуть церемонию закрытия съезда КПК
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 22 окт — РИА Новости. Бывший генсек Компартии Китая, экс-председатель КНР Ху Цзиньтао досрочно покинул зал во время церемонии закрытия XX съезда КПК в Доме народных собраний в Пекине из-за плохого самочувствия, сообщило государственное агентство Синьхуа в Twitter.

"Корреспондент Xinhuanet Лю Цзявэнь выяснил, что Ху Цзиньтао настоял на том, чтобы присутствовать на заключительном заседании XX съезда Компартии Китая несмотря на то, что он взял некоторое время для восстановления", — говорится в публикации.

Когда Ху Цзиньтао почувствовал себя плохо, помощники проводили его в комнату рядом с местом заседания, уточнило агентство.
Завершающее XX съезд Компартии Китая заседание состоялось утром в субботу, первая часть мероприятия, во время которой утвердили новый состав Центрального комитета КПК и состав Центральной комиссии по проверке дисциплины, прошла в закрытом режиме. Сотрудников СМИ впустили в зал лишь на вторую часть, когда проходило голосование по принятию резолюций по докладу ЦК КПК 19-го созыва, по докладу о работе Центральной комиссии по проверке дисциплины 19-го созыва и о внесении поправок к уставу партии.
Ху Цзиньтао занимал пост генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Китая с 2002 по 2012 год и должность председателя КНР с 2003 по 2013 год, на обеих должностях его заменил Си Цзиньпин.
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В воскресенье состоится первый пленум ЦК 20-го созыва. Пленум назначит новый состав Политбюро ЦК и Постоянного комитета Политбюро — по сути, партийную и политическую элиту, которой предстоит управлять страной в ближайшие пять лет. Ожидается, что лидер КНР Си Цзиньпин будет избран на третий срок в качестве генерального секретаря КПК и председателя Центрального военного совета.
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