https://ria.ru/20221022/tszintao-1825950831.html

Стало известно, почему Ху Цзиньтао ушел с церемонии закрытия съезда КПК

Стало известно, почему Ху Цзиньтао ушел с церемонии закрытия съезда КПК - РИА Новости, 22.10.2022

Стало известно, почему Ху Цзиньтао ушел с церемонии закрытия съезда КПК

Бывший генсек Компартии Китая, экс-председатель КНР Ху Цзиньтао досрочно покинул зал во время церемонии закрытия XX съезда КПК в Доме народных собраний в Пекине РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T19:18

2022-10-22T19:18

2022-10-22T19:56

в мире

ху цзиньтао

си цзиньпин

китай

пекин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/16/1825951240_0:139:3072:1867_1920x0_80_0_0_41f7e44c811ecf732d88d9eb5e16d75c.jpg

ПЕКИН, 22 окт — РИА Новости. Бывший генсек Компартии Китая, экс-председатель КНР Ху Цзиньтао досрочно покинул зал во время церемонии закрытия XX съезда КПК в Доме народных собраний в Пекине из-за плохого самочувствия, сообщило государственное агентство Синьхуа в Twitter.Когда Ху Цзиньтао почувствовал себя плохо, помощники проводили его в комнату рядом с местом заседания, уточнило агентство.Завершающее XX съезд Компартии Китая заседание состоялось утром в субботу, первая часть мероприятия, во время которой утвердили новый состав Центрального комитета КПК и состав Центральной комиссии по проверке дисциплины, прошла в закрытом режиме. Сотрудников СМИ впустили в зал лишь на вторую часть, когда проходило голосование по принятию резолюций по докладу ЦК КПК 19-го созыва, по докладу о работе Центральной комиссии по проверке дисциплины 19-го созыва и о внесении поправок к уставу партии.Ху Цзиньтао занимал пост генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Китая с 2002 по 2012 год и должность председателя КНР с 2003 по 2013 год, на обеих должностях его заменил Си Цзиньпин.В сообщении указано, что "сейчас ему уже намного лучше".В воскресенье состоится первый пленум ЦК 20-го созыва. Пленум назначит новый состав Политбюро ЦК и Постоянного комитета Политбюро — по сути, партийную и политическую элиту, которой предстоит управлять страной в ближайшие пять лет. Ожидается, что лидер КНР Си Цзиньпин будет избран на третий срок в качестве генерального секретаря КПК и председателя Центрального военного совета.

https://ria.ru/20221022/kitay-1825910473.html

https://ria.ru/20221022/kitay-1825897043.html

китай

пекин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, ху цзиньтао, си цзиньпин, китай, пекин