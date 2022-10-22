19:18 22.10.2022 (обновлено: 19:56 22.10.2022)
Стало известно, почему Ху Цзиньтао ушел с церемонии закрытия съезда КПК
Экс-председатель КНР Ху Цзиньтао плохо себя чувствовал, поэтому покинул закрытие съезда
Момент, когда Ху Цзиньтао помогают покинуть церемонию закрытия съезда КПК
"Корреспондент Xinhuanet Лю Цзявэнь выяснил, что Ху Цзиньтао настоял на том, чтобы присутствовать на заключительном заседании XX съезда Компартии Китая несмотря на то, что он взял некоторое время для восстановления", — говорится в публикации.
Когда Ху Цзиньтао почувствовал себя плохо, помощники проводили его в комнату рядом с местом заседания, уточнило агентство.
Завершающее XX съезд Компартии Китая заседание состоялось утром в субботу, первая часть мероприятия, во время которой утвердили новый состав Центрального комитета КПК и состав Центральной комиссии по проверке дисциплины, прошла в закрытом режиме. Сотрудников СМИ впустили в зал лишь на вторую часть, когда проходило голосование по принятию резолюций по докладу ЦК КПК 19-го созыва, по докладу о работе Центральной комиссии по проверке дисциплины 19-го созыва и о внесении поправок к уставу партии.
Ху Цзиньтао занимал пост генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Китая с 2002 по 2012 год и должность председателя КНР с 2003 по 2013 год, на обеих должностях его заменил Си Цзиньпин.
В сообщении указано, что "сейчас ему уже намного лучше".
В воскресенье состоится первый пленум ЦК 20-го созыва. Пленум назначит новый состав Политбюро ЦК и Постоянного комитета Политбюро — по сути, партийную и политическую элиту, которой предстоит управлять страной в ближайшие пять лет. Ожидается, что лидер КНР Си Цзиньпин будет избран на третий срок в качестве генерального секретаря КПК и председателя Центрального военного совета.