https://ria.ru/20221022/tretyakovka-1825660653.html
В Москве открывается выставка, посвященная снежному барсу
В Москве открывается выставка, посвященная снежному барсу - РИА Новости, 22.10.2022
В Москве открывается выставка, посвященная снежному барсу
В Москве в Западном крыле Новой Третьяковки открывается выставка "Снежный барс. Увидеть и сохранить", сообщает пресс-служба галереи. РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T06:05
2022-10-22T06:05
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. В Москве в Западном крыле Новой Третьяковки открывается выставка "Снежный барс. Увидеть и сохранить", сообщает пресс-служба галереи.Интерактивный проект предлагает зрителям стать участниками путешествия по Республике Алтай и Национальному парку "Сайлюгемский". Можно познакомиться с уникальной природой, фауной, культурой и традициями региона, а также узнать о снежном барсе и других краснокнижных животных и способах их защиты.В экспозиции – фантастические пейзажи Бориса Смирнова-Русецкого, созданные под влиянием Николая Рериха, графические и живописные работы алтайского художника Григория Чорос-Гуркина, ученика Ивана Шишкина. Также будут показаны этнографические артефакты, документальные фотографии и арт-объекты современных художников."Зритель сможет окунуться в атмосферу мест обитания барса, подглядеть за зверем в естественной среде на видео, сделанных с помощью фотоловушек, и, быть может, сам будет запечатлен одной из них", – уточняют в пресс-службе.Выставка продлится до 10 января, она открывается в преддверии Международного дня снежного барса, который отмечается 23 октября. Этот праздник был провозглашен в октябре 2013 года в Бишкеке (Киргизия) на Всемирном форуме по сохранению редкого зверя.По оценкам экспертов Всемирного фонда дикой природы (WWF), в российской части Алтае-Саянского экорегиона насчитывается около 70-90 снежных барсов, а на всей планете – не более четырех тысяч особей этого хищника.
https://ria.ru/20221017/tigr-1824613245.html
https://ria.ru/20220405/zapovednik-1781714786.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, республика алтай, новости - туризм, новости культуры, новая третьяковская галерея, куда сходить , что посмотреть
Туризм, Туризм, Республика Алтай, Новости - Туризм, Новости культуры, Новая Третьяковская галерея, куда сходить , что посмотреть
В Москве открывается выставка, посвященная снежному барсу
В Новой Третьяковке открывается выставка "Снежный барс. Увидеть и сохранить"
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. В Москве в Западном крыле Новой Третьяковки открывается выставка "Снежный барс. Увидеть и сохранить", сообщает пресс-служба галереи.
Интерактивный проект предлагает зрителям стать участниками путешествия по Республике Алтай и Национальному парку "Сайлюгемский". Можно познакомиться с уникальной природой, фауной, культурой и традициями региона, а также узнать о снежном барсе и других краснокнижных животных и способах их защиты.
В экспозиции – фантастические пейзажи Бориса Смирнова-Русецкого, созданные под влиянием Николая Рериха, графические и живописные работы алтайского художника Григория Чорос-Гуркина, ученика Ивана Шишкина. Также будут показаны этнографические артефакты, документальные фотографии и арт-объекты современных художников.
"Зритель сможет окунуться в атмосферу мест обитания барса, подглядеть за зверем в естественной среде на видео, сделанных с помощью фотоловушек, и, быть может, сам будет запечатлен одной из них", – уточняют в пресс-службе.
Выставка продлится до 10 января, она открывается в преддверии Международного дня снежного барса, который отмечается
23 октября. Этот праздник был провозглашен в октябре 2013 года в Бишкеке (Киргизия) на Всемирном форуме по сохранению редкого зверя.
По оценкам экспертов Всемирного фонда дикой природы (WWF), в российской части Алтае-Саянского экорегиона насчитывается около 70-90 снежных барсов, а на всей планете – не более четырех тысяч особей этого хищника.