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Международный день снежного барса
Международный день снежного барса - РИА Новости, 23.10.2021
Международный день снежного барса
Международный день снежного барса отмечается 23 октября. Он был провозглашен в октябре 2013 года в Бишкеке (Киргизия) на Всемирном форуме по сохранению снежного РИА Новости, 23.10.2021
2021-10-23T04:26
2021-10-23T04:26
в мире
справки
дикие животные
международный день снежного барса
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Международный день снежного барса отмечается 23 октября. Он был провозглашен в октябре 2013 года в Бишкеке (Киргизия) на Всемирном форуме по сохранению снежного барса, в работе которого приняли участие представители Афганистана, Бутана, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Монголии, Непала, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, на территории которых обитает эта редкая кошка. Во всех странах ареала снежный барс имеет статус редкого или исчезающего вида и занесен в Красные книги. Он также занесен в Красный список Международного союза охраны природы (МСОП) и находится под охраной Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой уничтожения (СИТЕС).Снежный барс (ирбис) – млекопитающее семейства кошачьих. Туловище вытянутое, приземистое. Длина тела до 130 сантиметров, длина хвоста 90-100 сантиметров. Высота в холке – 50-60 сантиметров. Самцы несколько крупнее самок. Масса тела самцов достигает 45-55 килограммов, самок – 22-40 килограммов. Мех густой, хвост длинный, пышный. Окраска дымчатая, буровато-серая, с большими темными пятнами. Зимний мех сероватый, почти белый.Среди крупных кошачьих снежный барс – единственный постоянный обитатель высокогорий Центральной Азии. Населяет преимущественно скалистые местности в альпийской и субальпийской зонах высокогорий, участки с сильно изрезанным ландшафтом и обилием копытных животных. В ряде районов, в частности в Западном Саяне, ирбис обитает в мелкоснежных участках нижнего пояса гор, заселяя зону древесной и кустарниковой растительности. Снежный барс приспособлен к обитанию в суровых климатических условиях.Продолжительность жизни снежного барса в природе не более 20 лет, в неволе до 28 лет.Снежные барсы очень игривые, любят валяться в снегу. Они часто съезжают с крутой горки на спине, а внизу быстро переворачиваются и падают в сугроб на все четыре лапы. После игр или охоты устраиваются погреться на солнце. Пребывая в хорошем расположении духа, снежный барс мурлычет совсем как домашняя кошка.В России находится незначительная часть ареала ирбиса, и лишь несколько устойчивых группировок в горах Алтае-Саянского экорегиона.По оценкам экспертов Всемирного фонда дикой природы (WWF), в российской части Алтае-Саянского экорегиона насчитывается около 70-90 особей снежного барса, в то время как на планете не более четырех тысяч особей редкого хищника.Минприроды России предпринимает активные действия, направленные на сохранение и приумножение численности данного вида. Снежный барс является одним из приоритетных видов федерального проекта "Сохранение биоразнообразия и развитие экотуризма", входящего в состав национального проекта "Экология".Одним из основных факторов, определяющих низкую численность популяции снежного барса, является браконьерство на ирбиса и копытных животных с помощью петель, поэтому особое внимание ведомство уделяет вопросам усиления охраны территорий, входящих в ареал обитания вида.Помимо усиления охраны территорий, заповедники и национальные парки Алтая ведут многолетнюю научную и эко-просветительскую работу, направленную на сохранение снежного барса.Русское географическое общество в 2010 году поддержало грантовый проект "По следам снежного барса", который в 2012 году перерос в полномасштабный проект "Дикие кошки Южной Сибири" по изучению и сохранению редких видов кошек юга Сибири – снежного барса (ирбиса), манула и рыси. Эксперты WWF в сотрудничестве с многочисленными партнерами также проводят мониторинг популяций снежного барса с помощью современных методов исследования: фото- и видеоловушек.В рамках празднования Международного дня снежного барса в научных и образовательных учреждениях проводятся фотовыставки, семинары, показы документальных фильмов, посвященных жизни ирбиса.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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96
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в мире, справки, дикие животные, международный день снежного барса
04:26 23.10.2021
 

Международный день снежного барса

© РИА Новости / Максим БлиновСнежный барс
Снежный барс - РИА Новости, 1920, 23.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Международный день снежного барса отмечается 23 октября. Он был провозглашен в октябре 2013 года в Бишкеке (Киргизия) на Всемирном форуме по сохранению снежного барса, в работе которого приняли участие представители Афганистана, Бутана, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Монголии, Непала, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, на территории которых обитает эта редкая кошка.
Во всех странах ареала снежный барс имеет статус редкого или исчезающего вида и занесен в Красные книги. Он также занесен в Красный список Международного союза охраны природы (МСОП) и находится под охраной Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой уничтожения (СИТЕС).
Снежный барс (ирбис) – млекопитающее семейства кошачьих. Туловище вытянутое, приземистое. Длина тела до 130 сантиметров, длина хвоста 90-100 сантиметров. Высота в холке – 50-60 сантиметров. Самцы несколько крупнее самок. Масса тела самцов достигает 45-55 килограммов, самок – 22-40 килограммов. Мех густой, хвост длинный, пышный. Окраска дымчатая, буровато-серая, с большими темными пятнами. Зимний мех сероватый, почти белый.
Среди крупных кошачьих снежный барс – единственный постоянный обитатель высокогорий Центральной Азии. Населяет преимущественно скалистые местности в альпийской и субальпийской зонах высокогорий, участки с сильно изрезанным ландшафтом и обилием копытных животных. В ряде районов, в частности в Западном Саяне, ирбис обитает в мелкоснежных участках нижнего пояса гор, заселяя зону древесной и кустарниковой растительности. Снежный барс приспособлен к обитанию в суровых климатических условиях.
Продолжительность жизни снежного барса в природе не более 20 лет, в неволе до 28 лет.
Снежные барсы очень игривые, любят валяться в снегу. Они часто съезжают с крутой горки на спине, а внизу быстро переворачиваются и падают в сугроб на все четыре лапы. После игр или охоты устраиваются погреться на солнце. Пребывая в хорошем расположении духа, снежный барс мурлычет совсем как домашняя кошка.
В России находится незначительная часть ареала ирбиса, и лишь несколько устойчивых группировок в горах Алтае-Саянского экорегиона.
По оценкам экспертов Всемирного фонда дикой природы (WWF), в российской части Алтае-Саянского экорегиона насчитывается около 70-90 особей снежного барса, в то время как на планете не более четырех тысяч особей редкого хищника.
Минприроды России предпринимает активные действия, направленные на сохранение и приумножение численности данного вида. Снежный барс является одним из приоритетных видов федерального проекта "Сохранение биоразнообразия и развитие экотуризма", входящего в состав национального проекта "Экология".
Одним из основных факторов, определяющих низкую численность популяции снежного барса, является браконьерство на ирбиса и копытных животных с помощью петель, поэтому особое внимание ведомство уделяет вопросам усиления охраны территорий, входящих в ареал обитания вида.
Помимо усиления охраны территорий, заповедники и национальные парки Алтая ведут многолетнюю научную и эко-просветительскую работу, направленную на сохранение снежного барса.
Русское географическое общество в 2010 году поддержало грантовый проект "По следам снежного барса", который в 2012 году перерос в полномасштабный проект "Дикие кошки Южной Сибири" по изучению и сохранению редких видов кошек юга Сибири – снежного барса (ирбиса), манула и рыси.
Эксперты WWF в сотрудничестве с многочисленными партнерами также проводят мониторинг популяций снежного барса с помощью современных методов исследования: фото- и видеоловушек.
В рамках празднования Международного дня снежного барса в научных и образовательных учреждениях проводятся фотовыставки, семинары, показы документальных фильмов, посвященных жизни ирбиса.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
В миреСправкиДикие животныеМеждународный день снежного барса
 
 
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