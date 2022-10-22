https://ria.ru/20221022/trass-1825846745.html
Трасс пала жертвой умеренного истеблишмента, заявил эксперт
Трасс пала жертвой умеренного истеблишмента, заявил эксперт - РИА Новости, 22.10.2022
Трасс пала жертвой умеренного истеблишмента, заявил эксперт
Ушедшая в отставку премьер Великобритании Лиз Трасс стала жертвой "заговора умеренного истеблишмента", правящая консервативная партия обречена на провал на... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T08:08
2022-10-22T08:08
2022-10-22T08:08
в мире
лиз трасс
джереми корбин
борис джонсон
бахрейн
сирия
великобритания
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825409957_158:892:2213:2048_1920x0_80_0_0_b045f1955f8dfa31f1bdeed6ac774f61.jpg
ВАШИНГТОН, 22 окт - РИА Новости. Ушедшая в отставку премьер Великобритании Лиз Трасс стала жертвой "заговора умеренного истеблишмента", правящая консервативная партия обречена на провал на следующих выборах, считает бывший британский дипломат Питер Форд."Умеренный истеблишмент осуществил заговор.... Теперь тори (консерваторы - ред.) обречены на провал", - прокомментировал РИА Новости отставку Трасс экс-посол Великобритании в Сирии и Бахрейне Форд. По его словам, не сумевшие предложить избирателям реальный консерватизм тори на предстоящих выборах будут разгромлены новым поколением ультра-умеренных лейбористов. Он считает, что стремительный закат политической карьеры Трасс был обусловлен прежде всего радикальной политикой консерваторов, которая возмутила либеральный политический консенсус в стране.Трасс объявила об отставке в четверг, пробыв в должности лишь 44 дня - рекордно короткий срок в истории британских премьеров.Бывший дипломат, а ныне политолог и комментатор, сравнивает падение Трасс с историей главы Лейбористской партии Джереми Корбина, который в 2020 году лишился своего поста после скандала с докладом об антисемитизме в партии."Оба были избраны энтузиастами в партиях..., и оба были свергнуты центристами экстремального толка в парламенте", - считает Форд. По его мнению, и Трасс, и Корбин пали жертвой "корпоративных медиа, которые в современной Британии сообща работают над тем, чтобы развенчать любого политика, который отходит от "умеренных убеждений" членов парламента.По его мнению, то, что произошло со Трасс, является "ускоренной зеркальной версией того, что произошло с Корбином".Еще одной причиной "падения" Трасс аналитик называет унаследованную ею от предшественника Бориса Джонсона ярую антироссийскую политику. "Одна из ироний заключается в том, что Трасс в некотором роде ответственна за свой провал, поскольку, будучи главой внешнеполитического ведомства при Джонсоне, она была соавтором санкционной политики в отношении России, которая так очевидно ударила по экономикам Великобритании и ЕС", - говорит собеседник агентства. В результате, по его мнению, скачок цен на энергоносители стал последней каплей, которая разрушила эти экономики.Трасс останется на посту главы кабинета, пока не будет избран ее преемник.Кандидатам для участия в выборах нужно заручиться поддержкой не менее 100 членов парламента от партии. При таком условии кандидатов может быть максимум трое, поскольку всего 357 парламентариев от тори. Выдвижение кандидатов открылось в четверг и завершится в понедельник днем. Если кандидатов будет двое, то выбирать из двух финалистов будут, в том числе, все члены Консервативной партии, которых около 170 тысяч.Сейчас трое возможных кандидатов заручились большей публичной поддержкой парламентариев-однопартийцев: Риши Сунак (до 60 членов партии публично высказались за него), Джонсон (с примерно 36 сторонниками) и лидер палаты общин Пенни Мордонт (16 заявлений в поддержку). Пока о выдвижении своей кандидатуры заявила только Мордонт, до понедельника ей нужно получить поддержку не менее 100 депутатов-тори.
https://ria.ru/20221021/britaniya-1825795902.html
https://ria.ru/20221021/mordont-1825758421.html
https://ria.ru/20221021/bardak-1825558240.html
бахрейн
сирия
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825409957_233:782:1921:2048_1920x0_80_0_0_d7a4eb1bb3ad094af61790bfc5e61cd5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лиз трасс, джереми корбин, борис джонсон, бахрейн, сирия, великобритания, евросоюз, нато
В мире, Лиз Трасс, Джереми Корбин, Борис Джонсон, Бахрейн, Сирия, Великобритания, Евросоюз, НАТО
Трасс пала жертвой умеренного истеблишмента, заявил эксперт
Экс-дипломат: Трасс пала жертвой умеренного истеблишмента, консерваторы обречены на провал
ВАШИНГТОН, 22 окт - РИА Новости. Ушедшая в отставку премьер Великобритании Лиз Трасс стала жертвой "заговора умеренного истеблишмента", правящая консервативная партия обречена на провал на следующих выборах, считает бывший британский дипломат Питер Форд.
"Умеренный истеблишмент осуществил заговор.... Теперь тори (консерваторы - ред.) обречены на провал", - прокомментировал РИА Новости отставку Трасс экс-посол Великобритании в Сирии
и Бахрейне
Форд. По его словам, не сумевшие предложить избирателям реальный консерватизм тори на предстоящих выборах будут разгромлены новым поколением ультра-умеренных лейбористов. Он считает, что стремительный закат политической карьеры Трасс был обусловлен прежде всего радикальной политикой консерваторов, которая возмутила либеральный политический консенсус в стране.
Трасс объявила об отставке в четверг, пробыв в должности лишь 44 дня - рекордно короткий срок в истории британских премьеров.
Бывший дипломат, а ныне политолог и комментатор, сравнивает падение Трасс с историей главы Лейбористской партии Джереми Корбина
, который в 2020 году лишился своего поста после скандала с докладом об антисемитизме в партии.
"Оба были избраны энтузиастами в партиях..., и оба были свергнуты центристами экстремального толка в парламенте", - считает Форд. По его мнению, и Трасс, и Корбин пали жертвой "корпоративных медиа, которые в современной Британии сообща работают над тем, чтобы развенчать любого политика, который отходит от "умеренных убеждений" членов парламента.
По его мнению, то, что произошло со Трасс, является "ускоренной зеркальной версией того, что произошло с Корбином".
Еще одной причиной "падения" Трасс аналитик называет унаследованную ею от предшественника Бориса Джонсона
ярую антироссийскую политику. "Одна из ироний заключается в том, что Трасс в некотором роде ответственна за свой провал, поскольку, будучи главой внешнеполитического ведомства при Джонсоне, она была соавтором санкционной политики в отношении России
, которая так очевидно ударила по экономикам Великобритании и ЕС
", - говорит собеседник агентства. В результате, по его мнению, скачок цен на энергоносители стал последней каплей, которая разрушила эти экономики.
"Непоколебимая приверженность безрассудно высоким государственным расходам, финансируемым за счет печатания денег и займов, культ Национальной службы здравоохранения, паника по вопросам климата, социальный либерализм, подрывающий институт семьи, и, конечно же, преклонение перед "обороной" и НАТО… поставили страну на колени", - резюмирует Форд текущее состояние дел в Великобритании.
Трасс останется на посту главы кабинета, пока не будет избран ее преемник.
Кандидатам для участия в выборах нужно заручиться поддержкой не менее 100 членов парламента от партии. При таком условии кандидатов может быть максимум трое, поскольку всего 357 парламентариев от тори. Выдвижение кандидатов открылось в четверг и завершится в понедельник днем. Если кандидатов будет двое, то выбирать из двух финалистов будут, в том числе, все члены Консервативной партии, которых около 170 тысяч.
Сейчас трое возможных кандидатов заручились большей публичной поддержкой парламентариев-однопартийцев: Риши Сунак
(до 60 членов партии публично высказались за него), Джонсон (с примерно 36 сторонниками) и лидер палаты общин Пенни Мордонт
(16 заявлений в поддержку). Пока о выдвижении своей кандидатуры заявила только Мордонт, до понедельника ей нужно получить поддержку не менее 100 депутатов-тори.