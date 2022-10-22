https://ria.ru/20221022/trass-1825846745.html

Трасс пала жертвой умеренного истеблишмента, заявил эксперт

Трасс пала жертвой умеренного истеблишмента, заявил эксперт - РИА Новости, 22.10.2022

Трасс пала жертвой умеренного истеблишмента, заявил эксперт

Ушедшая в отставку премьер Великобритании Лиз Трасс стала жертвой "заговора умеренного истеблишмента", правящая консервативная партия обречена на провал на... РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T08:08

2022-10-22T08:08

2022-10-22T08:08

в мире

лиз трасс

джереми корбин

борис джонсон

бахрейн

сирия

великобритания

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825409957_158:892:2213:2048_1920x0_80_0_0_b045f1955f8dfa31f1bdeed6ac774f61.jpg

ВАШИНГТОН, 22 окт - РИА Новости. Ушедшая в отставку премьер Великобритании Лиз Трасс стала жертвой "заговора умеренного истеблишмента", правящая консервативная партия обречена на провал на следующих выборах, считает бывший британский дипломат Питер Форд."Умеренный истеблишмент осуществил заговор.... Теперь тори (консерваторы - ред.) обречены на провал", - прокомментировал РИА Новости отставку Трасс экс-посол Великобритании в Сирии и Бахрейне Форд. По его словам, не сумевшие предложить избирателям реальный консерватизм тори на предстоящих выборах будут разгромлены новым поколением ультра-умеренных лейбористов. Он считает, что стремительный закат политической карьеры Трасс был обусловлен прежде всего радикальной политикой консерваторов, которая возмутила либеральный политический консенсус в стране.Трасс объявила об отставке в четверг, пробыв в должности лишь 44 дня - рекордно короткий срок в истории британских премьеров.Бывший дипломат, а ныне политолог и комментатор, сравнивает падение Трасс с историей главы Лейбористской партии Джереми Корбина, который в 2020 году лишился своего поста после скандала с докладом об антисемитизме в партии."Оба были избраны энтузиастами в партиях..., и оба были свергнуты центристами экстремального толка в парламенте", - считает Форд. По его мнению, и Трасс, и Корбин пали жертвой "корпоративных медиа, которые в современной Британии сообща работают над тем, чтобы развенчать любого политика, который отходит от "умеренных убеждений" членов парламента.По его мнению, то, что произошло со Трасс, является "ускоренной зеркальной версией того, что произошло с Корбином".Еще одной причиной "падения" Трасс аналитик называет унаследованную ею от предшественника Бориса Джонсона ярую антироссийскую политику. "Одна из ироний заключается в том, что Трасс в некотором роде ответственна за свой провал, поскольку, будучи главой внешнеполитического ведомства при Джонсоне, она была соавтором санкционной политики в отношении России, которая так очевидно ударила по экономикам Великобритании и ЕС", - говорит собеседник агентства. В результате, по его мнению, скачок цен на энергоносители стал последней каплей, которая разрушила эти экономики.Трасс останется на посту главы кабинета, пока не будет избран ее преемник.Кандидатам для участия в выборах нужно заручиться поддержкой не менее 100 членов парламента от партии. При таком условии кандидатов может быть максимум трое, поскольку всего 357 парламентариев от тори. Выдвижение кандидатов открылось в четверг и завершится в понедельник днем. Если кандидатов будет двое, то выбирать из двух финалистов будут, в том числе, все члены Консервативной партии, которых около 170 тысяч.Сейчас трое возможных кандидатов заручились большей публичной поддержкой парламентариев-однопартийцев: Риши Сунак (до 60 членов партии публично высказались за него), Джонсон (с примерно 36 сторонниками) и лидер палаты общин Пенни Мордонт (16 заявлений в поддержку). Пока о выдвижении своей кандидатуры заявила только Мордонт, до понедельника ей нужно получить поддержку не менее 100 депутатов-тори.

https://ria.ru/20221021/britaniya-1825795902.html

https://ria.ru/20221021/mordont-1825758421.html

https://ria.ru/20221021/bardak-1825558240.html

бахрейн

сирия

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, лиз трасс, джереми корбин, борис джонсон, бахрейн, сирия, великобритания, евросоюз, нато