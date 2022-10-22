https://ria.ru/20221022/tayvan-1825860271.html

Съезд КПК одобрил поправки о противодействии независимости Тайваня

Съезд КПК одобрил поправки о противодействии независимости Тайваня - РИА Новости, 22.10.2022

Съезд КПК одобрил поправки о противодействии независимости Тайваня

Двадцатый съезд Коммунистической партии Китая на завершительном заседании в субботу одобрил внесение в Устав КПК поправок о противодействии независимости... РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T09:55

2022-10-22T09:55

2022-10-22T09:55

си цзиньпин

китай

тайвань

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/11/1824548852_0:103:2730:1639_1920x0_80_0_0_61930fb4c1a9787d565522960b3b7e88.jpg

ПЕКИН, 22 окт – РИА Новости. Двадцатый съезд Коммунистической партии Китая на завершительном заседании в субботу одобрил внесение в Устав КПК поправок о противодействии независимости Тайваня, говорится в резолюции XX съезда Компартии Китая по проекту пересмотренного Устава КПК."Съезд одобряет внесение в Устав партии следующих дополнений: всесторонне, четко и непоколебимо претворять в жизнь курс "одна страна, две системы", решительно пресекать и сдерживать сепаратистские силы, выступающие за так называемую независимость Тайваня", - говорится в тексте резолюции, распространенной после закрытия XX съезда КПК.Старший научный сотрудник аналитического центра "Тайхэ" Сун Шаньцю в разговоре с РИА Новости ранее отмечал, что "внесение поправок в устав КПК с учетом новой ситуации и новых задач поможет продвигать дело социализма с китайской спецификой и партийное строительство".На прошлом съезде в 2017 году в Устав КПК внесли имя Си Цзиньпина и его идеи о социализме с китайской спецификой новой эпохи.Официальный представитель 20-го съезда Сунь Ели ранее уточнял, что в устав внесут важные теоретические взгляды и стратегические идеи, изложенные в докладе ЦК 19-го созыва. По его словам, в поправках к уставу будут полностью воплощены новейшее достижение китаизации и осовременивания марксизма, закреплены новые концепции, новые идеи и новые стратегии по управлению государством, которые ЦК выдвинул за последние пять лет.

https://ria.ru/20221022/kitay-1825859381.html

https://ria.ru/20221021/kitay-1825678355.html

китай

тайвань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

си цзиньпин, китай, тайвань, в мире