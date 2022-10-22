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Съезд КПК одобрил поправки о противодействии независимости Тайваня - РИА Новости, 22.10.2022
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Съезд КПК одобрил поправки о противодействии независимости Тайваня
Съезд КПК одобрил поправки о противодействии независимости Тайваня - РИА Новости, 22.10.2022
Съезд КПК одобрил поправки о противодействии независимости Тайваня
Двадцатый съезд Коммунистической партии Китая на завершительном заседании в субботу одобрил внесение в Устав КПК поправок о противодействии независимости... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T09:55
2022-10-22T09:55
си цзиньпин
китай
тайвань
в мире
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ПЕКИН, 22 окт – РИА Новости. Двадцатый съезд Коммунистической партии Китая на завершительном заседании в субботу одобрил внесение в Устав КПК поправок о противодействии независимости Тайваня, говорится в резолюции XX съезда Компартии Китая по проекту пересмотренного Устава КПК."Съезд одобряет внесение в Устав партии следующих дополнений: всесторонне, четко и непоколебимо претворять в жизнь курс "одна страна, две системы", решительно пресекать и сдерживать сепаратистские силы, выступающие за так называемую независимость Тайваня", - говорится в тексте резолюции, распространенной после закрытия XX съезда КПК.Старший научный сотрудник аналитического центра "Тайхэ" Сун Шаньцю в разговоре с РИА Новости ранее отмечал, что "внесение поправок в устав КПК с учетом новой ситуации и новых задач поможет продвигать дело социализма с китайской спецификой и партийное строительство".На прошлом съезде в 2017 году в Устав КПК внесли имя Си Цзиньпина и его идеи о социализме с китайской спецификой новой эпохи.Официальный представитель 20-го съезда Сунь Ели ранее уточнял, что в устав внесут важные теоретические взгляды и стратегические идеи, изложенные в докладе ЦК 19-го созыва. По его словам, в поправках к уставу будут полностью воплощены новейшее достижение китаизации и осовременивания марксизма, закреплены новые концепции, новые идеи и новые стратегии по управлению государством, которые ЦК выдвинул за последние пять лет.
https://ria.ru/20221022/kitay-1825859381.html
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60
си цзиньпин, китай, тайвань, в мире
Си Цзиньпин, Китай, Тайвань, В мире
09:55 22.10.2022
 
Съезд КПК одобрил поправки о противодействии независимости Тайваня

XX съезд КПК одобрил поправки в устав партии о противодействии независимости Тайваня

© РИА Новости / Алексей Савицкий / Перейти в медиабанкДом народных собраний в Пекине во время XX Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая
Дом народных собраний в Пекине во время XX Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© РИА Новости / Алексей Савицкий
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Дом народных собраний в Пекине во время XX Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая. Архивное фото
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ПЕКИН, 22 окт – РИА Новости. Двадцатый съезд Коммунистической партии Китая на завершительном заседании в субботу одобрил внесение в Устав КПК поправок о противодействии независимости Тайваня, говорится в резолюции XX съезда Компартии Китая по проекту пересмотренного Устава КПК.
"Съезд одобряет внесение в Устав партии следующих дополнений: всесторонне, четко и непоколебимо претворять в жизнь курс "одна страна, две системы", решительно пресекать и сдерживать сепаратистские силы, выступающие за так называемую независимость Тайваня", - говорится в тексте резолюции, распространенной после закрытия XX съезда КПК.
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09:50
Съезд Компартии Китая одобрил поправки об укреплении армии
Старший научный сотрудник аналитического центра "Тайхэ" Сун Шаньцю в разговоре с РИА Новости ранее отмечал, что "внесение поправок в устав КПК с учетом новой ситуации и новых задач поможет продвигать дело социализма с китайской спецификой и партийное строительство".
На прошлом съезде в 2017 году в Устав КПК внесли имя Си Цзиньпина и его идеи о социализме с китайской спецификой новой эпохи.
Официальный представитель 20-го съезда Сунь Ели ранее уточнял, что в устав внесут важные теоретические взгляды и стратегические идеи, изложенные в докладе ЦК 19-го созыва. По его словам, в поправках к уставу будут полностью воплощены новейшее достижение китаизации и осовременивания марксизма, закреплены новые концепции, новые идеи и новые стратегии по управлению государством, которые ЦК выдвинул за последние пять лет.
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