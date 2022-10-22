https://ria.ru/20221022/spetsoperatsiya-1825959482.html

Спецоперация, 22 октября: власти призвали мирных жителей покинуть Херсон

Спецоперация, 22 октября: власти призвали мирных жителей покинуть Херсон - РИА Новости, 22.10.2022

Спецоперация, 22 октября: власти призвали мирных жителей покинуть Херсон

Власти Херсона призвали местных жителей покинуть город из-за опасения сильных обстрелов со стороны украинских военных. К чему они могут привести, стало понятно... РИА Новости, 22.10.2022

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2022-10-22T20:22

2022-10-22T20:22

специальная военная операция на украине

безопасность

михаил мишустин

россия

херсонская область

херсон

вооруженные силы украины

войска воздушно-космической обороны

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Власти Херсона призвали местных жителей покинуть город из-за опасения сильных обстрелов со стороны украинских военных. К чему они могут привести, стало понятно в деревне Шебекино Белгородской области: здесь от украинских обстрелов были ранены 12 человек, двое погибли, в том числе подросток.Ход специальной военной операцииВооруженные силы РФ отразили все атаки украинский войск в Херсонской области, уничтожили более 130 украинских военнослужащих и отбросили противника на исходные позиции, сообщили в субботу в Минобороны РФ.Высокоточным оружием ВКС России в Харькове поражены цеха оборонного предприятия "Коммунар". Уничтожены головные части для украинских противокорабельных ракет "Нептун", производимые на данном предприятии.На Купянском направлении противник осуществил неудачную попытку наступательных действий в направлении населенного пункта Куземовка (ЛНР). При отражении атаки российскими войсками уничтожено более 20 человек личного состава, один танк, один бронетранспортер и три автомобиля.Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены три пункта управления ВСУ в районе населенного пункта Купянск Харьковской области и города Запорожье, а также 72 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 183-х районах.На Красно-Лиманском направлении противник двумя усиленными ротами пытался атаковать позиции российских войск в направлении населенного пункта Нововодяное Луганской народной республики и силами до батальонной тактической группы – в направлении населенного пункта Червонопоповка ЛНР. Атаки противника отражены. Уничтожено около 80 украинских военнослужащих, шесть танков, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов.На Южно-донецком направлении противник силами двух ротных тактических групп атаковал позиции российских войск в направлениях Балки Соленой и Времевского выступа ДНР.Огнем артиллерии противник был рассеян, его потери составили 25 украинских военнослужащих, два танка, три боевые машины пехоты и два автомобиля.В Минобороны РФ сообщили, что на Николаево-Криворожском направлении противник силами до двух батальонных тактических групп пытался прорвать оборону войск РФ в направлении населенных пунктов Пятихатки, Суханово, Саблуковка, Безводное, Брускинское и Правдино Херсонской области. Все атаки отражены, противник отброшен на исходные позиции. Уничтожены более 130 украинских военнослужащих, два танка, девять боевых бронированных машин, 13 автомобилей.Оперативно-тактической авиацией ВКС России в районе населенного пункта Перемога Николаевской области сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито шесть украинских беспилотных летательных аппаратов.Кроме того, перехвачены в воздухе 24 снаряда реактивных систем залпового огня "HIMARS", "Ольха" и "Смерч".Уничтожены два склада вооружения и военной техники в районе населенного пункта Торское (ДНР), склад материальных средств объединенной группировки войск ВСУ "Днепр" в районе города Запорожье, а также три склада боеприпасов в районе населенного пункта Новая Каменка Херсонской области и города Запорожье. Кроме того, в районе населенного пункта Алексеевка Днепропетровской области уничтожено нефтехранилище, на котором хранилось 56 тысяч тонн дизельного топлива для военной техники объединенной группировки войск ВСУ "Днепр".Ситуация на УкраинеВ субботу утром сигналы воздушной тревоги звучат по всей Украине, сообщали СМИ и местные власти. Сообщалось о поражении объектов энергетической инфраструктуры в Хмельницкой, Волынской, Ровненской, Кировоградской, Черкасской, Николаевской и Одесской областях. Отмечалось отключение электроэнергии в областных центрах и других городах регионов. Компания "Укрэнерго" заявила, что масштаб повреждений энергосистемы в результате ударов сопоставим или больше последствий ударов 10-12 октября. Ограничение подачи электроэнергии вводится в Киевской и соседних Черниговской, Черкасской и Житомирской областях. В стране уже почти 1,5 млн абонентов без света, сообщили в офисе Зеленского.Частичная мобилизацияПодписанное накануне председателем правительства Михаилом Мишустиным постановление о мерах поддержки мобилизованных лиц опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Гражданам, призванным на военную службу в рамках частичной мобилизации, предоставляется отсрочка по уплате налогов, сборов и страховых взносов, а также продлеваются сроки налоговых деклараций. Решение, в том числе, распространяется на предпринимателей, которые являются руководителями и одновременно единственными учредителями своих компаний. Мера будет действовать не только в течение всего периода прохождения военной службы, но и ещё несколько месяцев после её завершения.Продолжение обстрелов украинскими военнымиВ субботу город Шебекино в Белгородской области был обстрелян со стороны Украины, повреждены гражданские объекты. Четырнадцать человек были ранены, четверо из них в тяжелом состоянии, а двое - несовершеннолетних. Двое из пострадавших умерли до приезда скорой медицинской помощи — это мужчина и четырнадцатилетний ребенок.Украинские войска обстреляли Макеевку, выпустив по населенному пункту в общей сложности пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Кроме того, украинские войска выпустили пять снарядов калибром 152 миллиметра по Кировскому району Донецка и произвели десять выстрелов из танка по Зайцеву.В ЛНР украинские войска обстреляли Рубежное, выпущено три ракеты из американской РСЗО HIMARS, сообщает представительство республики в СЦКК.Эвакуация из ХерсонаЖители Херсона из-за повышенной опасности обстрелов и терактов должны незамедлительно покинуть город и переправиться на левый берег Днепра, заявили в администрации Херсонской области. Власти региона также подчеркивают, что это касается и всех подразделений и министерств гражданской администрации Херсона.В оперативном штабе Кубани сообщили, что свыше 5,5 тысячи жителей Херсонской области уже разместили в санаториях Краснодарского края.Первые жилищные сертификаты жителям Херсонской области вручили в Анапе, сообщили в пресс-службе администрации региона. Также согласно решению правительства будет выплачиваться единовременная выплата по 100 тысяч рублей на каждого члена семьи.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

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