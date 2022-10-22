https://ria.ru/20221022/sevmorput-1825897919.html
Для обеспечения безопасности судоходства на Севморпути развернут спасцентры
Для обеспечения безопасности судоходства на Севморпути развернут спасцентры - РИА Новости, 22.10.2022
Для обеспечения безопасности судоходства на Севморпути развернут спасцентры
В ходе визита вице-премьера – полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева на космодром Восточный в Амурской области, было принято... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T14:19
2022-10-22T14:19
2022-10-22T14:19
россия
амурская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. В ходе визита вице-премьера – полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева на космодром Восточный в Амурской области, было принято решение о развёртывании на базе МЧС спасцентров для обеспечения безопасности судоходства на Северном морском пути, сообщается на сайте кабмина."На совещании также было принято решение о развертывании спасательных центров для обеспечения безопасности судоходства на Северном морском пути на базе МЧС России", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221022/sevmorput-1825897549.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, амурская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
Россия, Амурская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество
Для обеспечения безопасности судоходства на Севморпути развернут спасцентры
Спасцентры развернут на базе МЧС для обеспечения безопасности судоходства на Севморпути