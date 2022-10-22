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Для обеспечения безопасности судоходства на Севморпути развернут спасцентры - РИА Новости, 22.10.2022
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Для обеспечения безопасности судоходства на Севморпути развернут спасцентры
Для обеспечения безопасности судоходства на Севморпути развернут спасцентры - РИА Новости, 22.10.2022
Для обеспечения безопасности судоходства на Севморпути развернут спасцентры
В ходе визита вице-премьера – полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева на космодром Восточный в Амурской области, было принято... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T14:19
2022-10-22T14:19
россия
амурская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. В ходе визита вице-премьера – полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева на космодром Восточный в Амурской области, было принято решение о развёртывании на базе МЧС спасцентров для обеспечения безопасности судоходства на Северном морском пути, сообщается на сайте кабмина."На совещании также было принято решение о развертывании спасательных центров для обеспечения безопасности судоходства на Северном морском пути на базе МЧС России", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221022/sevmorput-1825897549.html
россия
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россия, амурская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
Россия, Амурская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество
14:19 22.10.2022
 
Для обеспечения безопасности судоходства на Севморпути развернут спасцентры

Спасцентры развернут на базе МЧС для обеспечения безопасности судоходства на Севморпути

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкВид на морской порт Дудинка Северного морского пути
Вид на морской порт Дудинка Северного морского пути - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Вид на морской порт Дудинка Северного морского пути . Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. В ходе визита вице-премьера – полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева на космодром Восточный в Амурской области, было принято решение о развёртывании на базе МЧС спасцентров для обеспечения безопасности судоходства на Северном морском пути, сообщается на сайте кабмина.
"На совещании также было принято решение о развертывании спасательных центров для обеспечения безопасности судоходства на Северном морском пути на базе МЧС России", - говорится в сообщении.
Морской порт в Дудинке - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
14:16
В "Роскосмосе" рассказали о проекте обеспечения Севморпути
 
РоссияАмурская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Общество
 
 
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