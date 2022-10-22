https://ria.ru/20221022/sevmorput-1825897919.html

Для обеспечения безопасности судоходства на Севморпути развернут спасцентры

Для обеспечения безопасности судоходства на Севморпути развернут спасцентры - РИА Новости, 22.10.2022

Для обеспечения безопасности судоходства на Севморпути развернут спасцентры

В ходе визита вице-премьера – полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева на космодром Восточный в Амурской области, было принято... РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T14:19

2022-10-22T14:19

2022-10-22T14:19

россия

амурская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. В ходе визита вице-премьера – полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева на космодром Восточный в Амурской области, было принято решение о развёртывании на базе МЧС спасцентров для обеспечения безопасности судоходства на Северном морском пути, сообщается на сайте кабмина."На совещании также было принято решение о развертывании спасательных центров для обеспечения безопасности судоходства на Северном морском пути на базе МЧС России", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221022/sevmorput-1825897549.html

россия

амурская область

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, амурская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество