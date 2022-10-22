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В Генуе прошла акция протеста против политики Италии по Украине и санкциям - РИА Новости, 22.10.2022
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В Генуе прошла акция протеста против политики Италии по Украине и санкциям
В Генуе прошла акция протеста против политики Италии по Украине и санкциям - РИА Новости, 22.10.2022
В Генуе прошла акция протеста против политики Италии по Украине и санкциям
Акция протеста против политики официального Рима в отношении Украины и антироссийских санкций прошла в Генуе на севере Италии, сообщила в Telegram местная... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T21:03
2022-10-22T21:40
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РИМ, 22 окт — РИА Новости. Акция протеста против политики официального Рима в отношении Украины и антироссийских санкций прошла в Генуе на севере Италии, сообщила в Telegram местная общественная ассоциация "Свободная площадь".Митинг состоялся на центральной площади города под лозунгом "Свобода народам. Освободить Италию от господства США и ЕС". Участники манифестации вышли на улицы под флагами России, Белоруссии и ДНР.Собравшиеся почтили память двух итальянцев, погибших в Донбассе во время боевых действий против украинских войск. "Генуя помнит. Эди Онгаро и Элия Путцолу, мученики за свободу народов" — такой транспарант разместили организаторы манифестации.В минувшее воскресенье итальянские СМИ сообщили о гибели в Донбассе 28-летнего уроженца Сардинии Путцолу, который в качестве добровольца участвовал в боевых действиях на стороне ДНР. В конце марта в ДНР погиб 46-летний итальянский доброволец Онгаро, который с 2015 года служил в Народной милиции. Своим телом он закрыл ручную гранату и таким образом спас товарищей.Одновременно с манифестацией, в которой, по информации генуэзских СМИ, приняли участие около сотни человек, по инициативе "Свободной площади" в городе прошла конференция на тему "Нацизм и неонацизм на Украине. Миф или реальность?".В последнее время митинги и демонстрации протеста против поддержки Украины со стороны официального Рима, организованные различными политическими и общественными ассоциациями, регулярно проходят в различных городах Италии. Неделю назад такие акции состоялись в Риме и Вероне.
https://ria.ru/20221022/pekarnya-1825871242.html
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в мире, украина, генуя, италия, евросоюз, россия
В мире, Украина, Генуя, Италия, Евросоюз, Россия
21:03 22.10.2022 (обновлено: 21:40 22.10.2022)
 
В Генуе прошла акция протеста против политики Италии по Украине и санкциям

В Генуе прошла акция протеста против политики Италии по Украине и антироссийским санкциям

CC BY-SA 2.0 / Peter Collins / Genoa, ItalyИтальянский город Генуя
Итальянский город Генуя - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
CC BY-SA 2.0 / Peter Collins / Genoa, Italy
Итальянский город Генуя. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 22 окт — РИА Новости. Акция протеста против политики официального Рима в отношении Украины и антироссийских санкций прошла в Генуе на севере Италии, сообщила в Telegram местная общественная ассоциация "Свободная площадь".
Митинг состоялся на центральной площади города под лозунгом "Свобода народам. Освободить Италию от господства США и ЕС". Участники манифестации вышли на улицы под флагами России, Белоруссии и ДНР.
Пекарня в Болонье раздает хлеб в знак протеста против роста цен - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
Вчера, 11:12
Пекарня в Болонье раздает хлеб в знак протеста против роста цен Обердан Каппа, владелец пекарни в итальянском городе Болонья, бесплатно раздает хлеб всем желающим.
Собравшиеся почтили память двух итальянцев, погибших в Донбассе во время боевых действий против украинских войск. "Генуя помнит. Эди Онгаро и Элия Путцолу, мученики за свободу народов" — такой транспарант разместили организаторы манифестации.
В минувшее воскресенье итальянские СМИ сообщили о гибели в Донбассе 28-летнего уроженца Сардинии Путцолу, который в качестве добровольца участвовал в боевых действиях на стороне ДНР. В конце марта в ДНР погиб 46-летний итальянский доброволец Онгаро, который с 2015 года служил в Народной милиции. Своим телом он закрыл ручную гранату и таким образом спас товарищей.
Одновременно с манифестацией, в которой, по информации генуэзских СМИ, приняли участие около сотни человек, по инициативе "Свободной площади" в городе прошла конференция на тему "Нацизм и неонацизм на Украине. Миф или реальность?".
В последнее время митинги и демонстрации протеста против поддержки Украины со стороны официального Рима, организованные различными политическими и общественными ассоциациями, регулярно проходят в различных городах Италии. Неделю назад такие акции состоялись в Риме и Вероне.
Мы здесь ради мира: акция против антироссийских санкций в Риме - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
17 октября, 16:53
"Мы здесь ради мира": акция против антироссийских санкций в РимеСотни итальянцев собрались в центре Рима, чтобы выступить против антироссийских санкций и поставок оружия на Украину. Также протестующие потребовали от властей решить острые социально-экономические проблемы страны, вызванные резким ростом цен на энергоносители и продовольственные товары.
 
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