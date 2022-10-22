https://ria.ru/20221022/protest-1825965436.html

В Генуе прошла акция протеста против политики Италии по Украине и санкциям

В Генуе прошла акция протеста против политики Италии по Украине и санкциям - РИА Новости, 22.10.2022

В Генуе прошла акция протеста против политики Италии по Украине и санкциям

Акция протеста против политики официального Рима в отношении Украины и антироссийских санкций прошла в Генуе на севере Италии, сообщила в Telegram местная... РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T21:03

2022-10-22T21:03

2022-10-22T21:40

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РИМ, 22 окт — РИА Новости. Акция протеста против политики официального Рима в отношении Украины и антироссийских санкций прошла в Генуе на севере Италии, сообщила в Telegram местная общественная ассоциация "Свободная площадь".Митинг состоялся на центральной площади города под лозунгом "Свобода народам. Освободить Италию от господства США и ЕС". Участники манифестации вышли на улицы под флагами России, Белоруссии и ДНР.Собравшиеся почтили память двух итальянцев, погибших в Донбассе во время боевых действий против украинских войск. "Генуя помнит. Эди Онгаро и Элия Путцолу, мученики за свободу народов" — такой транспарант разместили организаторы манифестации.В минувшее воскресенье итальянские СМИ сообщили о гибели в Донбассе 28-летнего уроженца Сардинии Путцолу, который в качестве добровольца участвовал в боевых действиях на стороне ДНР. В конце марта в ДНР погиб 46-летний итальянский доброволец Онгаро, который с 2015 года служил в Народной милиции. Своим телом он закрыл ручную гранату и таким образом спас товарищей.Одновременно с манифестацией, в которой, по информации генуэзских СМИ, приняли участие около сотни человек, по инициативе "Свободной площади" в городе прошла конференция на тему "Нацизм и неонацизм на Украине. Миф или реальность?".В последнее время митинги и демонстрации протеста против поддержки Украины со стороны официального Рима, организованные различными политическими и общественными ассоциациями, регулярно проходят в различных городах Италии. Неделю назад такие акции состоялись в Риме и Вероне.

https://ria.ru/20221022/pekarnya-1825871242.html

https://ria.ru/20221017/sanktsii-1824650689.html

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