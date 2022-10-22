https://ria.ru/20221022/partnerstvo-1825858792.html

Путин отметил высокий уровень партнерства России и Казахстана

Путин отметил высокий уровень партнерства России и Казахстана - РИА Новости, 22.10.2022

Путин отметил высокий уровень партнерства России и Казахстана

Президент России Владимир Путин поздравил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с 30-й годовщиной установления дипломатических отношений между... РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T09:46

2022-10-22T09:46

2022-10-22T09:46

владимир путин

казахстан

россия

касым-жомарт токаев

политика

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с 30-й годовщиной установления дипломатических отношений между государствами, отметив высокий уровень стратегического партнерства, сообщается на сайте Кремля."За прошедшие десятилетия российско-казахстанские связи вышли на уровень стратегического партнёрства и союзничества. Расширяется содержательный двусторонний политический диалог, конструктивное сотрудничество на торгово-экономическом, научно-техническом, гуманитарном и других направлениях", - говорится в телеграмме.Глава государства отметил, что Москва и Астана эффективно взаимодействуют в рамках ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, ШОС, вносят вклад в обеспечении безопасности в Центрально-Азиатском и Каспийском регионах.Также Путин выразил уверенность, что Россия и Казахстан совместными усилиями обеспечат дальнейшее развитие двусторонних отношений на благо двух братских народов."От души желаю Вам, уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам Казахстана – счастья и процветания", - добавляется в телеграмме.

https://ria.ru/20221022/kazakhstan-1825851796.html

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Влада Копылова

владимир путин, казахстан, россия, касым-жомарт токаев, политика