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Путин отметил высокий уровень партнерства России и Казахстана - РИА Новости, 22.10.2022
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Путин отметил высокий уровень партнерства России и Казахстана
Путин отметил высокий уровень партнерства России и Казахстана - РИА Новости, 22.10.2022
Путин отметил высокий уровень партнерства России и Казахстана
Президент России Владимир Путин поздравил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с 30-й годовщиной установления дипломатических отношений между... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T09:46
2022-10-22T09:46
владимир путин
казахстан
россия
касым-жомарт токаев
политика
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с 30-й годовщиной установления дипломатических отношений между государствами, отметив высокий уровень стратегического партнерства, сообщается на сайте Кремля."За прошедшие десятилетия российско-казахстанские связи вышли на уровень стратегического партнёрства и союзничества. Расширяется содержательный двусторонний политический диалог, конструктивное сотрудничество на торгово-экономическом, научно-техническом, гуманитарном и других направлениях", - говорится в телеграмме.Глава государства отметил, что Москва и Астана эффективно взаимодействуют в рамках ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, ШОС, вносят вклад в обеспечении безопасности в Центрально-Азиатском и Каспийском регионах.Также Путин выразил уверенность, что Россия и Казахстан совместными усилиями обеспечат дальнейшее развитие двусторонних отношений на благо двух братских народов."От души желаю Вам, уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам Казахстана – счастья и процветания", - добавляется в телеграмме.
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владимир путин, казахстан, россия, касым-жомарт токаев, политика
Владимир Путин, Казахстан, Россия, Касым-Жомарт Токаев, Политика
09:46 22.10.2022
 
Путин отметил высокий уровень партнерства России и Казахстана

Путин: за годы российско-казахстанские связи вышли на уровень стратегического партнерства

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с 30-й годовщиной установления дипломатических отношений между государствами, отметив высокий уровень стратегического партнерства, сообщается на сайте Кремля.
"За прошедшие десятилетия российско-казахстанские связи вышли на уровень стратегического партнёрства и союзничества. Расширяется содержательный двусторонний политический диалог, конструктивное сотрудничество на торгово-экономическом, научно-техническом, гуманитарном и других направлениях", - говорится в телеграмме.
Глава государства отметил, что Москва и Астана эффективно взаимодействуют в рамках ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, ШОС, вносят вклад в обеспечении безопасности в Центрально-Азиатском и Каспийском регионах.
Также Путин выразил уверенность, что Россия и Казахстан совместными усилиями обеспечат дальнейшее развитие двусторонних отношений на благо двух братских народов.
"От души желаю Вам, уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам Казахстана – счастья и процветания", - добавляется в телеграмме.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
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Владимир ПутинКазахстанРоссияКасым-Жомарт ТокаевПолитика
 
 
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