https://ria.ru/20221022/obstrel-1825965953.html

Украинские войска 20 минут обстреливали Донецк и Макеевку

Украинские войска 20 минут обстреливали Донецк и Макеевку - РИА Новости, 22.10.2022

Украинские войска 20 минут обстреливали Донецк и Макеевку

Украинские войска за 20 минут выпустили 6 снарядов калибром 152 миллиметра по Кировскому району Донецка и 4 снаряда калибром 155 миллиметров по Макеевке,... РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T21:08

2022-10-22T21:08

2022-10-22T21:08

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

кировский район

макеевка

нато

сцкк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 22 окт - РИА Новости. Украинские войска за 20 минут выпустили 6 снарядов калибром 152 миллиметра по Кировскому району Донецка и 4 снаряда калибром 155 миллиметров по Макеевке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 19:32- населенного пункта Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено 3 снаряда калибром 152 миллиметра; 19:50 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено 3 снаряда калибром 152 миллиметра; 19:52 - населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Кировский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

донецк

кировский район

макеевка

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк, кировский район, макеевка, нато, сцкк, вооруженные силы украины, украина