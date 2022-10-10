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Два снаряда попали в школу: последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 10.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221010/donetsk-1822737848.html
Два снаряда попали в школу: последствия обстрела Донецка
Два снаряда попали в школу: последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 10.10.2022
Два снаряда попали в школу: последствия обстрела Донецка
ВСУ в минувшие выходные вели веерные обстрелы Донецка. Кадры из разрушенного города — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T12:58
2022-10-10T12:58
фото
специальная военная операция на украине
донецк (днр)
ситуация в днр и лнр
обстрелы
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ВСУ в минувшие выходные вели веерные обстрелы Донецка. Кадры из разрушенного города — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, донецк (днр), ситуация в днр и лнр, обстрелы
Фото, Специальная военная операция на Украине, Донецк (ДНР), Ситуация в ДНР и ЛНР, обстрелы
12:58 10.10.2022
 

Два снаряда попали в школу: последствия обстрела Донецка

Читать ria.ru в
ВСУ в минувшие выходные вели веерные обстрелы Донецка. Кадры из разрушенного города — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Под огнем накануне оказались все районы города, даже Калининский — один из тыловых, удаленный от линии боевого соприкосновения.

Дом в центре Донецка, пострадавший в результате ночного обстрела
1 из 8

Под огнем накануне оказались все районы города, даже Калининский — один из тыловых, удаленный от линии боевого соприкосновения.

© РИА Новости
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Два снаряда прилетели в школу № 7: один оставил серьезные разрушения в классе, другой пробил перекрытия четырех этажей, но не разорвался.

Помещение общеобразовательной школы №7, пострадавшее в результате обстрела, в Калининском районе Донецка
2 из 8

Два снаряда прилетели в школу № 7: один оставил серьезные разрушения в классе, другой пробил перекрытия четырех этажей, но не разорвался.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Взрывы и залпы доносились из разных частей города.

Окно дома в центре Донецка, пострадавшего в результате ночного обстрела
3 из 8

Взрывы и залпы доносились из разных частей города.

© РИА Новости
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К счастью, при обстреле школы никто не пострадал — в воскресенье в здании никого не было, кроме того, дети давно учатся дистанционно.

Помещение общеобразовательной школы №7, пострадавшее в результате обстрела, в Калининском районе Донецка
4 из 8

К счастью, при обстреле школы никто не пострадал — в воскресенье в здании никого не было, кроме того, дети давно учатся дистанционно.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Последствия обстрела школы №7 в Калининском районе Донецка.

Помещение общеобразовательной школы №7, пострадавшее в результате обстрела, в Калининском районе Донецка
5 из 8

Последствия обстрела школы №7 в Калининском районе Донецка.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Взрывы и залпы доносились из разных районов города.

Дом в центре Донецка, пострадавший в результате ночного обстрела
6 из 8

Взрывы и залпы доносились из разных районов города.

© РИА Новости
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От обстрелов пострадали также объекты в Куйбышевском, Кировском и Киевском районах, в том числе частный сектор в поселке Азотный.

Дом в центре Донецка, пострадавший в результате ночного обстрела
7 из 8

От обстрелов пострадали также объекты в Куйбышевском, Кировском и Киевском районах, в том числе частный сектор в поселке Азотный.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Информация о разрушениях уточняется.

Здание общеобразовательной школы №7, пострадавшее в результате обстрела, в Калининском районе Донецка
8 из 8

Информация о разрушениях уточняется.

© РИА Новости
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Специальная военная операция на УкраинеФотоДонецк (ДНР)Ситуация в ДНР и ЛНРобстрелы
 
 
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