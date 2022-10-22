https://ria.ru/20221022/kprf-1825862035.html

В КПРФ Приморья прокомментировали ситуацию вокруг Виктора Каменщикова

В КПРФ Приморья прокомментировали ситуацию вокруг Виктора Каменщикова - РИА Новости, 22.10.2022

В КПРФ Приморья прокомментировали ситуацию вокруг Виктора Каменщикова

У КПРФ Приморья нет информации о предоставлении убежища сбежавшему в США экс-депутату думы Владивостока Виктору Каменщикову, судьба дискредитировавшего партию... РИА Новости, 22.10.2022

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ВЛАДИВОСТОК, 22 окт – РИА Новости. У КПРФ Приморья нет информации о предоставлении убежища сбежавшему в США экс-депутату думы Владивостока Виктору Каменщикову, судьба дискредитировавшего партию ее бывшего члена неинтересна, заявил РИА Новости первый секретарь комитета приморского краевого отделения КПРФ, руководитель фракции в региональном парламенте Анатолий Долгачев.В мае источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что Каменщиков задержан на границе Мексики и США, предположительно, за незаконное пересечение границы. В думе города агентству уточняли, что он числился действующим депутатом, но на заседаниях не был с конца февраля, когда выступил против специальной военной операции на Украине. В краевом отделении КПРФ агентству сообщили, что Каменщиков вышел из партии по собственному желанию.Каменщиков 22 октября написал в соцсетях, что его уже выпустили из тюрьмы в США, где он провёл почти пять месяцев, он "на свободе, получил убежище" и теперь может "быть полноправным членом американского общества".Лидер приморских коммунистов уточнил, что КПРФ всегда выступала инициатором признания ДНР и ЛНР. "Здесь позиция партии принципиальная, Приморское региональное отделение КПРФ поддерживает проведение специальной военной операции на Украине", - добавил политик.Из КПРФ Каменщиков вышел в феврале, но от мандата депутата думы Владивостока не отказался, формально им числился до конца работы пятого созыва, до сентября 2022 года. Он был самым молодым депутатом, став им в 29 лет.

https://ria.ru/20221008/rozysk-1822486489.html

https://ria.ru/20221011/zyuganov-1823018539.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, сша, мексика, украина, приморский край, кпрф