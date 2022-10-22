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В КПРФ Приморья прокомментировали ситуацию вокруг Виктора Каменщикова - РИА Новости, 22.10.2022
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В КПРФ Приморья прокомментировали ситуацию вокруг Виктора Каменщикова
В КПРФ Приморья прокомментировали ситуацию вокруг Виктора Каменщикова - РИА Новости, 22.10.2022
В КПРФ Приморья прокомментировали ситуацию вокруг Виктора Каменщикова
У КПРФ Приморья нет информации о предоставлении убежища сбежавшему в США экс-депутату думы Владивостока Виктору Каменщикову, судьба дискредитировавшего партию... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T10:10
2022-10-22T10:10
политика
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ВЛАДИВОСТОК, 22 окт – РИА Новости. У КПРФ Приморья нет информации о предоставлении убежища сбежавшему в США экс-депутату думы Владивостока Виктору Каменщикову, судьба дискредитировавшего партию ее бывшего члена неинтересна, заявил РИА Новости первый секретарь комитета приморского краевого отделения КПРФ, руководитель фракции в региональном парламенте Анатолий Долгачев.В мае источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что Каменщиков задержан на границе Мексики и США, предположительно, за незаконное пересечение границы. В думе города агентству уточняли, что он числился действующим депутатом, но на заседаниях не был с конца февраля, когда выступил против специальной военной операции на Украине. В краевом отделении КПРФ агентству сообщили, что Каменщиков вышел из партии по собственному желанию.Каменщиков 22 октября написал в соцсетях, что его уже выпустили из тюрьмы в США, где он провёл почти пять месяцев, он "на свободе, получил убежище" и теперь может "быть полноправным членом американского общества".Лидер приморских коммунистов уточнил, что КПРФ всегда выступала инициатором признания ДНР и ЛНР. "Здесь позиция партии принципиальная, Приморское региональное отделение КПРФ поддерживает проведение специальной военной операции на Украине", - добавил политик.Из КПРФ Каменщиков вышел в феврале, но от мандата депутата думы Владивостока не отказался, формально им числился до конца работы пятого созыва, до сентября 2022 года. Он был самым молодым депутатом, став им в 29 лет.
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политика, сша, мексика, украина, приморский край, кпрф
Политика, США, Мексика, Украина, Приморский край, КПРФ
10:10 22.10.2022
 
В КПРФ Приморья прокомментировали ситуацию вокруг Виктора Каменщикова

В КПРФ Приморья не знают о получении убежища сбежавшим в США бывшим коллегой-депутатом

© РИА Новости / Артем Житенев / Перейти в медиабанкКПРФ
КПРФ - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© РИА Новости / Артем Житенев
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КПРФ. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 22 окт – РИА Новости. У КПРФ Приморья нет информации о предоставлении убежища сбежавшему в США экс-депутату думы Владивостока Виктору Каменщикову, судьба дискредитировавшего партию ее бывшего члена неинтересна, заявил РИА Новости первый секретарь комитета приморского краевого отделения КПРФ, руководитель фракции в региональном парламенте Анатолий Долгачев.
В мае источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что Каменщиков задержан на границе Мексики и США, предположительно, за незаконное пересечение границы. В думе города агентству уточняли, что он числился действующим депутатом, но на заседаниях не был с конца февраля, когда выступил против специальной военной операции на Украине. В краевом отделении КПРФ агентству сообщили, что Каменщиков вышел из партии по собственному желанию.
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Каменщиков 22 октября написал в соцсетях, что его уже выпустили из тюрьмы в США, где он провёл почти пять месяцев, он "на свободе, получил убежище" и теперь может "быть полноправным членом американского общества".
"Каменщиков своими заявлениями опорочил честь КПРФ, дискредитировал партию. Предатели, которые так поступают, есть. В жизни всегда есть место подвигу и предательству... О получении им политического убежища в США не знаю, что он пишет в соцсетях, не читаю", - сказал Долгачев.
Лидер приморских коммунистов уточнил, что КПРФ всегда выступала инициатором признания ДНР и ЛНР. "Здесь позиция партии принципиальная, Приморское региональное отделение КПРФ поддерживает проведение специальной военной операции на Украине", - добавил политик.
Из КПРФ Каменщиков вышел в феврале, но от мандата депутата думы Владивостока не отказался, формально им числился до конца работы пятого созыва, до сентября 2022 года. Он был самым молодым депутатом, став им в 29 лет.
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