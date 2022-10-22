https://ria.ru/20221022/kitay-1825925274.html

Кадровые решения съезда КПК усилили позиции Си Цзиньпиня, заявил эксперт

Кадровые решения съезда КПК усилили позиции Си Цзиньпиня, заявил эксперт - РИА Новости, 22.10.2022

Кадровые решения съезда КПК усилили позиции Си Цзиньпиня, заявил эксперт

Кадровые решения 20-го съезда КПК, в частности, изменения в составе Постоянного комитета политбюро, усиливают позиции Си Цзиньпиня, считает российский китаист,... РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T16:25

2022-10-22T16:25

2022-10-22T16:25

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Кадровые решения 20-го съезда КПК, в частности, изменения в составе Постоянного комитета политбюро, усиливают позиции Си Цзиньпиня, считает российский китаист, начальник отдела аналитики ДФУ Ярослав Шевченко.По решению 20-го съезда КПК, в состав нового Центрального комитета Компартии Китая 20-го созыва не вошли четыре члена Постоянного комитета политбюро, включая премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна. В марте следующего года он уйдет на пенсию, хотя ему 67 лет, и по негласному правилу выхода на пенсию с высоких партийных постов в 68 лет ("7-вверх, 8-вниз"), он вполне мог остаться еще на один срок в ПК Политбюро. Всего в Постоянном комитете семь членов, они выбираются из состава ЦК КПК. Ли Кэцян вошел в состав Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК в октябре 2007 года, в марте 2008 года стал первым вице-премьером Госсовета. На восемнадцатом съезде КПК в 2012 году он стал вторым человеком в партии после генсека Си Цзиньпина, и с марта 2013 года занимает пост премьера Госсовета КНР."Многие китаисты были склонны говорить, что Ли Кэцян из фракции, которая близка бывшему председателю Ху Цзиньтао - у них общие годы были в китайском комсомоле… В состав ЦК также не вошел Ван Ян - тоже близкий к Ли Кэцяну и Ху Цзиньтао политик. Это можно рассматривать, как усиление позиций Си Цзиньпина", - заявил Шевченко в интервью РИА Новости.Он отметил также, что в новый состав ЦК не вошел первый вице-премьер Хань Чжэн."Он построил карьеру в Шанхае, его некоторые считают близким к Цзян Цзэминю (председатель КНР в 1993-2003 годах)… Очевидно, что на эти посты Си Цзиньпин проведет людей, более близких к себе. Некоторые кандидатуры уже звучат", - прогнозирует эксперт.Что касается эксцесса с покиданием зала съезда экс-председателем КНР Ху Цзиньтао, то эксперт призвал не искать здесь тайного смысла."Картинка очень эффектная - Ху Цзиньтао выводят за руки… Никаких объяснений пока нет, и вряд ли они в ближайшее время будут. Две версии могут быть - что это какое-то публичное унижение Ху Цзиньтао. И на фоне того, что ни Ли Кэцян, ни Ван Ян не попали в ЦК КПК - такой символизм, что Ху Цзиньтао со всей его фракцией тыкают в грязь лицом. Я в это не верю, мне кажется, это очень надумано. Для современной истории Китая это совершенно не характерно и что-то из ряда вон… Мне это кажется чем-то невероятным. При Мао Цзэдуне это было бы чем-то более типичным, но сейчас не годы Мао Цзэдуна", - считает эксперт.По его предположению, таким демаршем руководители КПК не стали бы намерено портить имидж партии и информационный фон съезда. По версии российского эксперта, основной причиной могут быть какие-то возможные проблемы со здоровьем у Ху Цзиньтао, который является уже пожилым человеком.Как отметил эксперт, посты на эту тему в китайских соцсетях невозможно найти, Шевченко считает, что они цензурируются.Завершающее 20-й съезд Компартии Китая заседание состоялось утром в субботу, первая часть заседания, во время которой утвердили новый состав Центрального комитета КПК и состав Центральной комиссии по проверке дисциплины, прошла в закрытом режиме. Сотрудников СМИ впустили в зал лишь на вторую часть, когда проходило голосование по принятию резолюций по докладу ЦК КПК 19-го созыва, по докладу о работе Центральной комиссии по проверке дисциплины 19-го созыва и о внесении поправок к уставу партии.Через некоторое время Ху Цзиньтао, сидевший по левую руку от нынешнего генсека КПК Си Цзиньпина, при помощи двух молодых людей покинул президиум, до конца заседания его место пустовало. Причины, по которым 79-летний политик покинул зал в середине заседания, не сообщались.Кроме того, делегаты XX съезда Компартии Китая в субботу одобрили внесение целого комплекса поправок в Устав партии, которые еще сильнее закрепили роль Си Цзиньпина в качестве ядра КПК, а его идеи названы "марксизмом XXI века" и "квинтэссенция китайской культуры и китайского духа".Проект первой в КНР конституции был утвержден в 1954 году, текст действующего в настоящий момент основного закона был принят и обнародован 4 декабря 1982 года, после чего в него несколько раз вносились поправки. На прошлом съезде в 2017 году в Устав КПК внесли имя Си Цзиньпина и его идеи о социализме с китайской спецификой новой эпохи, что поставило нынешнего лидера Китая в один ряд с Мао Цзэдуном и Дэн Сяопином. Кроме того, он стал вторым лидером Китая после Мао Цзэдуна, чье имя внесено в устав партии при жизни.Ху Цзиньтао занимал пост генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Китая с 2002 по 2012 год, и должность председателя КНР с 2003 по 2013 год, но обеих должностях его заменил Си Цзиньпин.Двадцатый съезд Компартии Китая прошел в Пекине с 16 по 22 октября, на последнем заседании в субботу утвердили резолюцию по докладу ЦК КПК 19-го созыва, резолюцию по докладу о работе Центральной комиссии по проверке дисциплины 19-го созыва и резолюцию о внесении поправок к уставу партии.Далее в воскресенье должен состоится первый пленум ЦК 20-го созыва. Пленум назначит новый состав Политбюро ЦК и Постоянного комитета Политбюро - по сути, партийную и политическую элиту, которой предстоит управлять страной в ближайшие пять лет. Ожидается, что лидер КНР Си Цзиньпин будет избран на третий срок в качестве генерального секретаря КПК и председателя Центрального военного совета.

https://ria.ru/20221022/kitay-1825914341.html

https://ria.ru/20221022/kitay-1825910473.html

https://ria.ru/20221022/kitay-1825896223.html

https://ria.ru/20221022/kitay-1825897043.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, си цзиньпин, ху цзиньтао, ли кэцян, пекин, шанхай, китай