https://ria.ru/20221022/kitay-1825910473.html
Си Цзиньпин назвал приоритеты нового состава ЦК КПК
Си Цзиньпин назвал приоритеты нового состава ЦК КПК - РИА Новости, 22.10.2022
Си Цзиньпин назвал приоритеты нового состава ЦК КПК
Члены обновленного Центрального комитета (ЦК) Компартии Китая обладают высокими личностными качествами и смогут построить модернизированное социалистическое... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T15:17
2022-10-22T15:17
2022-10-22T15:17
в мире
си цзиньпин
ли кэцян
ли чжаньшу
пекин
китай
всекитайское собрание народных представителей
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ПЕКИН, 22 окт – РИА Новости. Члены обновленного Центрального комитета (ЦК) Компартии Китая обладают высокими личностными качествами и смогут построить модернизированное социалистическое государство и выполнить задачи по великому возрождению китайской нации, заявил в субботу генсек КПК, председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на заключительном заседании 20-го съезда партии.Ранее агентство Синьхуа обнародовало список обновленного ЦК КПК, из которого следует, что четыре члена Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, в который входят самые влиятельные члены партии, не вошли в состав нового ЦК Компартии Китая 20-го созыва. В состав нового ЦК вошли 205 членов КПК, однако среди них нет имен премьера Госсовета Ли Кэцяна, председателя Всекитайского собрания народных представителей (парламента страны) Ли Чжаньшу, председателя Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Ван Яна и вице-премьера Госсовета Хань Чжэна. Все они уйдут на пенсию после Всекитайского собрания народных представителей – парламентской сессии – в марте 2023 года."Съезд избрал Центральный комитет нового созыва, в котором сконцентрированы руководящий костяк и выдающиеся представители партии из разных районов, разных ведомств, разных сфер деятельности и разных отраслей. ЦК нового созыва, отличающийся высокими личностными качествами всех его членов … отвечает требованиям ЦК КПК и отвечает ожиданиям кадровых работников", - сказал Си Цзиньпин.Обновленный ЦК, считает глава государства, непременно справится "с важными историческими задачами всестороннего строительства модернизированного социалистического государства и всестороннего продвижения процесса великого возрождения китайской нации".Си Цзиньпин также выразил уверенность в том, что все утвержденные 20-м съездом партии решения и планы, а также все его результаты будут играть важную роль в строительстве "модернизированного социалистического государства" и в "завоевании новых побед в деле социализма с китайской спецификой".Двадцатый съезд Компартии Китая прошел в Пекине с 16 по 22 октября, на последнем заседании в субботу утвердили резолюцию по докладу ЦК КПК 19-го созыва, резолюцию по докладу о работе Центральной комиссии по проверке дисциплины 19-го созыва и резолюцию о внесении поправок к уставу партии.Далее в воскресенье должен состоится первый пленум ЦК 20-го созыва. Пленум назначит новый состав Политбюро ЦК и Постоянного комитета Политбюро - по сути, партийную и политическую элиту, которой предстоит управлять страной в ближайшие пять лет. Ожидается, что лидер КНР Си Цзиньпин будет избран на третий срок в качестве генерального секретаря КПК и председателя Центрального военного совета.
https://ria.ru/20221022/kitay-1825897043.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, си цзиньпин, ли кэцян, ли чжаньшу, пекин, китай, всекитайское собрание народных представителей
В мире, Си Цзиньпин, Ли Кэцян, Ли Чжаньшу, Пекин, Китай, Всекитайское собрание народных представителей
Си Цзиньпин назвал приоритеты нового состава ЦК КПК
Си Цзиньпин: новый ЦК КПК сможет построить модернизированное социалистическое государство
ПЕКИН, 22 окт – РИА Новости. Члены обновленного Центрального комитета (ЦК) Компартии Китая обладают высокими личностными качествами и смогут построить модернизированное социалистическое государство и выполнить задачи по великому возрождению китайской нации, заявил в субботу генсек КПК, председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на заключительном заседании 20-го съезда партии.
Ранее агентство Синьхуа обнародовало список обновленного ЦК КПК, из которого следует, что четыре члена Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, в который входят самые влиятельные члены партии, не вошли в состав нового ЦК Компартии Китая 20-го созыва. В состав нового ЦК вошли 205 членов КПК, однако среди них нет имен премьера Госсовета Ли Кэцяна
, председателя Всекитайского собрания народных представителей
(парламента страны) Ли Чжаньшу
, председателя Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Ван Яна
и вице-премьера Госсовета Хань Чжэна
. Все они уйдут на пенсию после Всекитайского собрания народных представителей – парламентской сессии – в марте 2023 года.
"Съезд избрал Центральный комитет нового созыва, в котором сконцентрированы руководящий костяк и выдающиеся представители партии из разных районов, разных ведомств, разных сфер деятельности и разных отраслей. ЦК нового созыва, отличающийся высокими личностными качествами всех его членов … отвечает требованиям ЦК КПК и отвечает ожиданиям кадровых работников", - сказал Си Цзиньпин.
Обновленный ЦК, считает глава государства, непременно справится "с важными историческими задачами всестороннего строительства модернизированного социалистического государства и всестороннего продвижения процесса великого возрождения китайской нации".
Си Цзиньпин также выразил уверенность в том, что все утвержденные 20-м съездом партии решения и планы, а также все его результаты будут играть важную роль в строительстве "модернизированного социалистического государства" и в "завоевании новых побед в деле социализма с китайской спецификой".
Двадцатый съезд Компартии Китая прошел в Пекине
с 16 по 22 октября, на последнем заседании в субботу утвердили резолюцию по докладу ЦК КПК 19-го созыва, резолюцию по докладу о работе Центральной комиссии по проверке дисциплины 19-го созыва и резолюцию о внесении поправок к уставу партии.
Далее в воскресенье должен состоится первый пленум ЦК 20-го созыва. Пленум назначит новый состав Политбюро ЦК и Постоянного комитета Политбюро - по сути, партийную и политическую элиту, которой предстоит управлять страной в ближайшие пять лет. Ожидается, что лидер КНР Си Цзиньпин будет избран на третий срок в качестве генерального секретаря КПК и председателя Центрального военного совета.