https://ria.ru/20221022/kitay-1825904705.html

Глава МИД Китая Ван И имеет шансы войти в Политбюро ЦК КПК, сообщили СМИ

Глава МИД Китая Ван И имеет шансы войти в Политбюро ЦК КПК, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.10.2022

Глава МИД Китая Ван И имеет шансы войти в Политбюро ЦК КПК, сообщили СМИ

Министр иностранных дел Китая Ван И после 20-го съезда Компартии Китая может претендовать на вхождение в Политбюро ЦК КПК на место уходящего на пенсию... РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T14:55

2022-10-22T14:55

2022-10-22T15:15

в мире

ван и (политик)

ян цзечи

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ПЕКИН, 22 окт – РИА Новости. Министр иностранных дел Китая Ван И после 20-го съезда Компартии Китая может претендовать на вхождение в Политбюро ЦК КПК на место уходящего на пенсию дипломата-ветерана Ян Цзечи, пишет в субботу издание South China Morning Post.Делегаты 20-го Съезда КПК, проходившего в Пекине с 16 по 22 октября, утвердили новый состав Центрального комитета Компартии Китая, в него вошли 205 человек, включая Ван И.Ранее газета отмечала, что выбор преемника для флагмана китайской дипломатии, члена Политбюро Ян Цзечи будет проблемой на фоне нестабильной международной обстановки и кризиса в Тайваньском проливе.Ван И, несомненно, самый очевидный выбор, после парламентской сессии в марте следующего года он завершит свой второй срок на посту главы внешнеполитического ведомства. Но на его счет возникали опасения из-за возраста - на днях ему исполнилось 69 лет, и в соответствии с негласным принципом 七上八下（семь - вверх, восемь - вниз), то есть в 67 лет остаешься, в 68 - уходишь, он мог уйти на пенсию.Тем не менее, высказывались мнения, что для него, вероятно, будет сделано исключение, поскольку опыт и связи Ван И могут оказаться незаменимыми для преодоления дипломатического кризиса в отношениях с США и рядом других стран.Другими претендентами на кресло Ян Цзечи в Политбюро называли заведующего Отделом международных связей ЦК КПК Сун Тао (67 лет) и главу Канцелярий ЦК КПК и Госсовета КНР по делам Тайваня Лю Цзеи (64 года), который ранее был постоянным представителем Китая при ООН, однако ни один из них не вошел в состав ЦК КПК 20-го созыва.Первый пленум ЦК КПК 20-го созыва состоится уже в воскресенье, он назначит новый состав Политбюро ЦК и Постоянного комитета Политбюро - по сути, партийную и политическую элиту, которой предстоит управлять страной в ближайшие пять лет. Ожидается, что лидер КНР Си Цзиньпин будет избран на третий срок в качестве генерального секретаря КПК и председателя Центрального военного совета.Постоянный комитет Политбюро, в составе котором сменятся как минимум четыре члена, встретится с журналистами в Доме народных собраний в Пекине в воскресенье около 12.00 по местному времени (7.00 мск).

https://ria.ru/20221022/kitay-1825897043.html

https://ria.ru/20221021/kitay-1825676701.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ван и (политик), ян цзечи, лю цзеи, сша, пекин, китай, оон