https://ria.ru/20221022/kitay-1825897043.html

Си Цзиньпин сильнее закрепил свою роль в Уставе партии

Си Цзиньпин сильнее закрепил свою роль в Уставе партии - РИА Новости, 22.10.2022

Си Цзиньпин сильнее закрепил свою роль в Уставе партии

Делегаты XX съезда Компартии Китая в субботу одобрили внесение целого комплекса поправок в Устав партии, которые еще сильнее закрепили роль Си Цзиньпина в... РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T14:10

2022-10-22T14:10

2022-10-22T14:10

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ПЕКИН, 22 окт – РИА Новости. Делегаты XX съезда Компартии Китая в субботу одобрили внесение целого комплекса поправок в Устав партии, которые еще сильнее закрепили роль Си Цзиньпина в качестве ядра КПК, а его идеи названы "марксизмом XXI века" и "квинтэссенция китайской культуры и китайского духа".Проект первой в КНР конституции был утвержден в 1954 году, текст действующего в настоящий момент основного закона был принят и обнародован 4 декабря 1982 года, после чего в него несколько раз вносились поправки. На прошлом съезде в 2017 году в Устав КПК внесли имя Си Цзиньпина и его идеи о социализме с китайской спецификой новой эпохи, что поставило нынешнего лидера Китая в один ряд с Мао Цзэдуном и Дэн Сяопином. Кроме того, он стал вторым лидером Китая после Мао Цзэдуна, чье имя внесено в устав партии при жизни."Идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в новую эпоху – это марксизм современного Китая, марксизм XXI века, а также квинтэссенция китайской культуры и китайского духа в современную эпоху. Съезд единогласно одобряет внесение в Устав партии содержания о новых результатах развития идей Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи со времен XIX съезда партии, чтобы еще лучше демонстрировать достижения, полученные ЦК КПК, ядром которого является товарищ Си Цзиньпин", - говорится в резолюции съезда.Резолюция подчеркивает, что съезд "обязывает всех партийных товарищей глубоко понимать решающее значение утверждения статуса товарища Си Цзиньпина как руководящего ядра ЦК КПК и партии в целом, всесторонне претворять в жизнь идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи, неуклонно следовать им во всех аспектах и процессах партийной и государственной деятельности".Съезд также одобрил включение в Устав партии содержания "об изначальной цели партии и возложенной на нее миссии, о ее основных положениях и историческом опыте столетней борьбы", а также содержания "о развитии боевого духа и повышении умения ведения борьбы".Помимо этого в уставе расширили перечень обязанностей члена партии, внесены такие дополнения как необходимость "изучать историю КПК, упрочивать политическое сознание, сознание интересов целого, сознание ядра и сознание равнения, укреплять уверенность в нашем собственном пути, теории, строе и культуре, решительно отстаивать статус товарища Си Цзиньпина как руководящего ядра ЦК КПК и партии в целом, неукоснительно защищать авторитет ЦК КПК и поддерживать его единое централизованное руководство".Экономика, народ, демократияВ Устав КПК также внесены дополнения о необходимости, "постепенно добиваться всеобщей зажиточности народа, иметь точное понимание нового этапа развития, претворять в жизнь новую концепцию развития, предполагающую инновационное согласованное, зеленое, открытое и общедоступное развитие".Помимо этого в Устав внесен пункт с требованием "ускорять формирование новой архитектоники развития, рассматривающей внутреннюю циркуляцию национальной экономики как основу и предполагающей взаимное стимулирование двойной циркуляции – внутренней и международной, содействовать высококачественному развитию, полностью раскрывать роль кадров как ресурсов наивысшей важности, стимулировать более качественное, более эффективное, более справедливое, устойчивое и безопасное развитие национальной экономики"."Съезд одобряет включение в Устав КПК следующих дополнений: следовать по пути отстаивания принципа верховенства закона в условиях социализма с китайской спецификой, развивать более широкую, более полную и более совершенную народную демократию во всем процессе, вводить и совершенствовать порядок и процедуру демократических выборов, демократических консультаций, демократической разработки решений, демократического управления и демократического контроля, в едином порядке планировать работу в сфере развития и безопасности", - указано в резолюции.Внесение этих дополнений в Устав партии, подчеркивается в документе, имеет весьма важное значение для того, чтобы все члены партии еще более сознательно и решительно претворяли в жизнь основную теорию, основную стратегию партии, всесторонне продвигали вперед великое дело социализма с китайской спецификой.Армия, Тайвань, мирРезолюция подчеркивает, что со времен XIX съезда КПК в 2017 году Си Цзиньпин выдвинул ряд новых концепций, новых идей и новых стратегий относительно усиления строительства национальной обороны и вооруженных сил, работы единого фронта и внешней политики."Съезд одобряет внесение в Устав партии следующих дополнений: неизменно проводить армейское политическое строительство, укреплять армию за счет реформ, научно-технологических достижений и высокопрофессиональных кадров, управлять армией в соответствии с законом, превратить Народно-освободительную армию Китая в вооруженные силы передового мирового уровня", - указано в тексте резолюции.Вместе с тем внесено положение о том, что необходимо "всесторонне, четко и непоколебимо претворять в жизнь курс "одна страна, две системы", решительно пресекать и сдерживать сепаратистские силы, выступающие за так называемую "независимость Тайваня".Также в устав внесено положение о необходимости "развивать общие ценности всего человечества — мир, развитие, равенство, справедливость, демократию и свободу, содействовать строительству чистого и прекрасного мира, в котором царят долгосрочный мир, всеобщая безопасность, совместное процветание, открытость и инклюзивность".В резолюции отмечается, что внесение этих дополнений в Устав партии благоприятствует неизменному следованию по пути укрепления армии с китайской спецификой, способствует устойчивому и долгосрочному развитию политики "одна страна, две системы", ускорению процесса воссоединения родины, а также продвижению создания Сообщества единой судьбы человечества и направлению тенденции к прогрессу человечества.

https://ria.ru/20221022/kitay-1825896223.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, си цзиньпин, мао цзэдун, тайвань, китай