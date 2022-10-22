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Си Цзиньпин сильнее закрепил свою роль в Уставе партии - РИА Новости, 22.10.2022
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Си Цзиньпин сильнее закрепил свою роль в Уставе партии
Си Цзиньпин сильнее закрепил свою роль в Уставе партии - РИА Новости, 22.10.2022
Си Цзиньпин сильнее закрепил свою роль в Уставе партии
Делегаты XX съезда Компартии Китая в субботу одобрили внесение целого комплекса поправок в Устав партии, которые еще сильнее закрепили роль Си Цзиньпина в... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T14:10
2022-10-22T14:10
в мире
си цзиньпин
мао цзэдун
тайвань
китай
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ПЕКИН, 22 окт – РИА Новости. Делегаты XX съезда Компартии Китая в субботу одобрили внесение целого комплекса поправок в Устав партии, которые еще сильнее закрепили роль Си Цзиньпина в качестве ядра КПК, а его идеи названы "марксизмом XXI века" и "квинтэссенция китайской культуры и китайского духа".Проект первой в КНР конституции был утвержден в 1954 году, текст действующего в настоящий момент основного закона был принят и обнародован 4 декабря 1982 года, после чего в него несколько раз вносились поправки. На прошлом съезде в 2017 году в Устав КПК внесли имя Си Цзиньпина и его идеи о социализме с китайской спецификой новой эпохи, что поставило нынешнего лидера Китая в один ряд с Мао Цзэдуном и Дэн Сяопином. Кроме того, он стал вторым лидером Китая после Мао Цзэдуна, чье имя внесено в устав партии при жизни."Идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в новую эпоху – это марксизм современного Китая, марксизм XXI века, а также квинтэссенция китайской культуры и китайского духа в современную эпоху. Съезд единогласно одобряет внесение в Устав партии содержания о новых результатах развития идей Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи со времен XIX съезда партии, чтобы еще лучше демонстрировать достижения, полученные ЦК КПК, ядром которого является товарищ Си Цзиньпин", - говорится в резолюции съезда.Резолюция подчеркивает, что съезд "обязывает всех партийных товарищей глубоко понимать решающее значение утверждения статуса товарища Си Цзиньпина как руководящего ядра ЦК КПК и партии в целом, всесторонне претворять в жизнь идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи, неуклонно следовать им во всех аспектах и процессах партийной и государственной деятельности".Съезд также одобрил включение в Устав партии содержания "об изначальной цели партии и возложенной на нее миссии, о ее основных положениях и историческом опыте столетней борьбы", а также содержания "о развитии боевого духа и повышении умения ведения борьбы".Помимо этого в уставе расширили перечень обязанностей члена партии, внесены такие дополнения как необходимость "изучать историю КПК, упрочивать политическое сознание, сознание интересов целого, сознание ядра и сознание равнения, укреплять уверенность в нашем собственном пути, теории, строе и культуре, решительно отстаивать статус товарища Си Цзиньпина как руководящего ядра ЦК КПК и партии в целом, неукоснительно защищать авторитет ЦК КПК и поддерживать его единое централизованное руководство".Экономика, народ, демократияВ Устав КПК также внесены дополнения о необходимости, "постепенно добиваться всеобщей зажиточности народа, иметь точное понимание нового этапа развития, претворять в жизнь новую концепцию развития, предполагающую инновационное согласованное, зеленое, открытое и общедоступное развитие".Помимо этого в Устав внесен пункт с требованием "ускорять формирование новой архитектоники развития, рассматривающей внутреннюю циркуляцию национальной экономики как основу и предполагающей взаимное стимулирование двойной циркуляции – внутренней и международной, содействовать высококачественному развитию, полностью раскрывать роль кадров как ресурсов наивысшей важности, стимулировать более качественное, более эффективное, более справедливое, устойчивое и безопасное развитие национальной экономики"."Съезд одобряет включение в Устав КПК следующих дополнений: следовать по пути отстаивания принципа верховенства закона в условиях социализма с китайской спецификой, развивать более широкую, более полную и более совершенную народную демократию во всем процессе, вводить и совершенствовать порядок и процедуру демократических выборов, демократических консультаций, демократической разработки решений, демократического управления и демократического контроля, в едином порядке планировать работу в сфере развития и безопасности", - указано в резолюции.Внесение этих дополнений в Устав партии, подчеркивается в документе, имеет весьма важное значение для того, чтобы все члены партии еще более сознательно и решительно претворяли в жизнь основную теорию, основную стратегию партии, всесторонне продвигали вперед великое дело социализма с китайской спецификой.Армия, Тайвань, мирРезолюция подчеркивает, что со времен XIX съезда КПК в 2017 году Си Цзиньпин выдвинул ряд новых концепций, новых идей и новых стратегий относительно усиления строительства национальной обороны и вооруженных сил, работы единого фронта и внешней политики."Съезд одобряет внесение в Устав партии следующих дополнений: неизменно проводить армейское политическое строительство, укреплять армию за счет реформ, научно-технологических достижений и высокопрофессиональных кадров, управлять армией в соответствии с законом, превратить Народно-освободительную армию Китая в вооруженные силы передового мирового уровня", - указано в тексте резолюции.Вместе с тем внесено положение о том, что необходимо "всесторонне, четко и непоколебимо претворять в жизнь курс "одна страна, две системы", решительно пресекать и сдерживать сепаратистские силы, выступающие за так называемую "независимость Тайваня".Также в устав внесено положение о необходимости "развивать общие ценности всего человечества — мир, развитие, равенство, справедливость, демократию и свободу, содействовать строительству чистого и прекрасного мира, в котором царят долгосрочный мир, всеобщая безопасность, совместное процветание, открытость и инклюзивность".В резолюции отмечается, что внесение этих дополнений в Устав партии благоприятствует неизменному следованию по пути укрепления армии с китайской спецификой, способствует устойчивому и долгосрочному развитию политики "одна страна, две системы", ускорению процесса воссоединения родины, а также продвижению создания Сообщества единой судьбы человечества и направлению тенденции к прогрессу человечества.
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в мире, си цзиньпин, мао цзэдун, тайвань, китай
В мире, Си Цзиньпин, Мао Цзэдун, Тайвань, Китай
14:10 22.10.2022
 
Си Цзиньпин сильнее закрепил свою роль в Уставе партии

Съезд КПК: Си Цзиньпин еще сильнее закрепил свою роль в Уставе партии после поправок

© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в медиабанкXX Всекитайский съезд Коммунистической партии в Пекине
XX Всекитайский съезд Коммунистической партии в Пекине - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© РИА Новости / Анна Раткогло
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XX Всекитайский съезд Коммунистической партии в Пекине. Архивное фото
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ПЕКИН, 22 окт – РИА Новости. Делегаты XX съезда Компартии Китая в субботу одобрили внесение целого комплекса поправок в Устав партии, которые еще сильнее закрепили роль Си Цзиньпина в качестве ядра КПК, а его идеи названы "марксизмом XXI века" и "квинтэссенция китайской культуры и китайского духа".
Проект первой в КНР конституции был утвержден в 1954 году, текст действующего в настоящий момент основного закона был принят и обнародован 4 декабря 1982 года, после чего в него несколько раз вносились поправки. На прошлом съезде в 2017 году в Устав КПК внесли имя Си Цзиньпина и его идеи о социализме с китайской спецификой новой эпохи, что поставило нынешнего лидера Китая в один ряд с Мао Цзэдуном и Дэн Сяопином. Кроме того, он стал вторым лидером Китая после Мао Цзэдуна, чье имя внесено в устав партии при жизни.
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"Идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в новую эпоху – это марксизм современного Китая, марксизм XXI века, а также квинтэссенция китайской культуры и китайского духа в современную эпоху. Съезд единогласно одобряет внесение в Устав партии содержания о новых результатах развития идей Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи со времен XIX съезда партии, чтобы еще лучше демонстрировать достижения, полученные ЦК КПК, ядром которого является товарищ Си Цзиньпин", - говорится в резолюции съезда.
Резолюция подчеркивает, что съезд "обязывает всех партийных товарищей глубоко понимать решающее значение утверждения статуса товарища Си Цзиньпина как руководящего ядра ЦК КПК и партии в целом, всесторонне претворять в жизнь идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи, неуклонно следовать им во всех аспектах и процессах партийной и государственной деятельности".
Съезд также одобрил включение в Устав партии содержания "об изначальной цели партии и возложенной на нее миссии, о ее основных положениях и историческом опыте столетней борьбы", а также содержания "о развитии боевого духа и повышении умения ведения борьбы".
Помимо этого в уставе расширили перечень обязанностей члена партии, внесены такие дополнения как необходимость "изучать историю КПК, упрочивать политическое сознание, сознание интересов целого, сознание ядра и сознание равнения, укреплять уверенность в нашем собственном пути, теории, строе и культуре, решительно отстаивать статус товарища Си Цзиньпина как руководящего ядра ЦК КПК и партии в целом, неукоснительно защищать авторитет ЦК КПК и поддерживать его единое централизованное руководство".
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Экономика, народ, демократия

В Устав КПК также внесены дополнения о необходимости, "постепенно добиваться всеобщей зажиточности народа, иметь точное понимание нового этапа развития, претворять в жизнь новую концепцию развития, предполагающую инновационное согласованное, зеленое, открытое и общедоступное развитие".
Помимо этого в Устав внесен пункт с требованием "ускорять формирование новой архитектоники развития, рассматривающей внутреннюю циркуляцию национальной экономики как основу и предполагающей взаимное стимулирование двойной циркуляции – внутренней и международной, содействовать высококачественному развитию, полностью раскрывать роль кадров как ресурсов наивысшей важности, стимулировать более качественное, более эффективное, более справедливое, устойчивое и безопасное развитие национальной экономики".
"Съезд одобряет включение в Устав КПК следующих дополнений: следовать по пути отстаивания принципа верховенства закона в условиях социализма с китайской спецификой, развивать более широкую, более полную и более совершенную народную демократию во всем процессе, вводить и совершенствовать порядок и процедуру демократических выборов, демократических консультаций, демократической разработки решений, демократического управления и демократического контроля, в едином порядке планировать работу в сфере развития и безопасности", - указано в резолюции.
Внесение этих дополнений в Устав партии, подчеркивается в документе, имеет весьма важное значение для того, чтобы все члены партии еще более сознательно и решительно претворяли в жизнь основную теорию, основную стратегию партии, всесторонне продвигали вперед великое дело социализма с китайской спецификой.
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Съезд Компартии Китая одобрил поправки об укреплении армии

Армия, Тайвань, мир

Резолюция подчеркивает, что со времен XIX съезда КПК в 2017 году Си Цзиньпин выдвинул ряд новых концепций, новых идей и новых стратегий относительно усиления строительства национальной обороны и вооруженных сил, работы единого фронта и внешней политики.
"Съезд одобряет внесение в Устав партии следующих дополнений: неизменно проводить армейское политическое строительство, укреплять армию за счет реформ, научно-технологических достижений и высокопрофессиональных кадров, управлять армией в соответствии с законом, превратить Народно-освободительную армию Китая в вооруженные силы передового мирового уровня", - указано в тексте резолюции.
Вместе с тем внесено положение о том, что необходимо "всесторонне, четко и непоколебимо претворять в жизнь курс "одна страна, две системы", решительно пресекать и сдерживать сепаратистские силы, выступающие за так называемую "независимость Тайваня".
Также в устав внесено положение о необходимости "развивать общие ценности всего человечества — мир, развитие, равенство, справедливость, демократию и свободу, содействовать строительству чистого и прекрасного мира, в котором царят долгосрочный мир, всеобщая безопасность, совместное процветание, открытость и инклюзивность".
В резолюции отмечается, что внесение этих дополнений в Устав партии благоприятствует неизменному следованию по пути укрепления армии с китайской спецификой, способствует устойчивому и долгосрочному развитию политики "одна страна, две системы", ускорению процесса воссоединения родины, а также продвижению создания Сообщества единой судьбы человечества и направлению тенденции к прогрессу человечества.
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