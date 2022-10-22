https://ria.ru/20221022/kitay-1825896223.html

Компартия Китая готова осуществлять новые цели, заявил Си Цзиньпин

Компартия Китая готова осуществлять новые цели, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 22.10.2022

Компартия Китая готова осуществлять новые цели, заявил Си Цзиньпин

Коммунистическая партия Китая встала на путь осуществления новых целей и полна сил совершать новые чудеса, которые удивят весь мир, заявил в субботу генсек КПК, РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T14:03

2022-10-22T14:03

2022-10-22T14:03

в мире

си цзиньпин

китай

пекин

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ПЕКИН, 22 окт – РИА Новости. Коммунистическая партия Китая встала на путь осуществления новых целей и полна сил совершать новые чудеса, которые удивят весь мир, заявил в субботу генсек КПК, председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на заключительном заседании 20-го съезда партии."Коммунистическая партия Китая прошла столетний путь борьбы и встала на новый путь осуществления новой цели", - сказал Си Цзиньпин.По его словам, за сто лет партия "добилась великих побед в новодемократической революции, социалистической революции, и строительстве, в проведении реформ и расширении открытости, а также в осуществлении социалистической модернизации".Си Цзиньпин отметил, что все члены партии, должны тесно сплотиться вокруг ее центрального комитета (ЦК), чтобы "смело вести борьбу и одерживать победы, сплачивать и вести за собой многонациональный народ страны в неустанной борьбе за реализацию целей и задач, утвержденных на XX съезде партии".Двадцатый съезд Компартии Китая прошел в Пекине с 16 по 22 октября, на последнем заседании в субботу утвердили резолюцию по докладу ЦК КПК 19-го созыва, резолюцию по докладу о работе Центральной комиссии по проверке дисциплины 19-го созыва и резолюцию о внесении поправок к уставу партии.Далее в воскресенье должен состояться первый пленум ЦК 20-го созыва. Пленум назначит новый состав Политбюро ЦК и Постоянного комитета Политбюро - по сути, партийную и политическую элиту, которой предстоит управлять страной в ближайшие пять лет. Ожидается, что лидер КНР Си Цзиньпин будет избран на третий срок в качестве генерального секретаря КПК и председателя Центрального военного совета.

https://ria.ru/20221021/kitay-1825676701.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, си цзиньпин, китай, пекин