https://ria.ru/20221022/kitay-1825896223.html
Компартия Китая готова осуществлять новые цели, заявил Си Цзиньпин
Компартия Китая готова осуществлять новые цели, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 22.10.2022
Компартия Китая готова осуществлять новые цели, заявил Си Цзиньпин
Коммунистическая партия Китая встала на путь осуществления новых целей и полна сил совершать новые чудеса, которые удивят весь мир, заявил в субботу генсек КПК, РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T14:03
2022-10-22T14:03
2022-10-22T14:03
в мире
си цзиньпин
китай
пекин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/10/1824392328_269:570:2897:2048_1920x0_80_0_0_92cffa794c9727fc7eed65851ce6510a.jpg
ПЕКИН, 22 окт – РИА Новости. Коммунистическая партия Китая встала на путь осуществления новых целей и полна сил совершать новые чудеса, которые удивят весь мир, заявил в субботу генсек КПК, председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на заключительном заседании 20-го съезда партии."Коммунистическая партия Китая прошла столетний путь борьбы и встала на новый путь осуществления новой цели", - сказал Си Цзиньпин.По его словам, за сто лет партия "добилась великих побед в новодемократической революции, социалистической революции, и строительстве, в проведении реформ и расширении открытости, а также в осуществлении социалистической модернизации".Си Цзиньпин отметил, что все члены партии, должны тесно сплотиться вокруг ее центрального комитета (ЦК), чтобы "смело вести борьбу и одерживать победы, сплачивать и вести за собой многонациональный народ страны в неустанной борьбе за реализацию целей и задач, утвержденных на XX съезде партии".Двадцатый съезд Компартии Китая прошел в Пекине с 16 по 22 октября, на последнем заседании в субботу утвердили резолюцию по докладу ЦК КПК 19-го созыва, резолюцию по докладу о работе Центральной комиссии по проверке дисциплины 19-го созыва и резолюцию о внесении поправок к уставу партии.Далее в воскресенье должен состояться первый пленум ЦК 20-го созыва. Пленум назначит новый состав Политбюро ЦК и Постоянного комитета Политбюро - по сути, партийную и политическую элиту, которой предстоит управлять страной в ближайшие пять лет. Ожидается, что лидер КНР Си Цзиньпин будет избран на третий срок в качестве генерального секретаря КПК и председателя Центрального военного совета.
https://ria.ru/20221021/kitay-1825676701.html
https://ria.ru/20221021/kitay-1825678355.html
китай
пекин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/10/1824392328_115:0:2846:2048_1920x0_80_0_0_7770c189602c20c030b1eae9f2e66134.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, си цзиньпин, китай, пекин
В мире, Си Цзиньпин, Китай, Пекин
Компартия Китая готова осуществлять новые цели, заявил Си Цзиньпин
Си Цзиньпин: компартия Китая готова осуществлять новые цели, которые удивят мир
ПЕКИН, 22 окт – РИА Новости. Коммунистическая партия Китая встала на путь осуществления новых целей и полна сил совершать новые чудеса, которые удивят весь мир, заявил в субботу генсек КПК, председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на заключительном заседании 20-го съезда партии.
"Коммунистическая партия Китая прошла столетний путь борьбы и встала на новый путь осуществления новой цели", - сказал Си Цзиньпин.
По его словам, за сто лет партия "добилась великих побед в новодемократической революции, социалистической революции, и строительстве, в проведении реформ и расширении открытости, а также в осуществлении социалистической модернизации".
"Достигнутые за сто лет успехи несравненно блестящи, а 100-летняя КПК находится в расцвете сил и энергии. Мы обладаем абсолютной уверенностью и достаточной способностью совершить новые и более великие чудеса в новом походе в новую эпоху, которые будут изумлять весь мир", - подчеркнул китайский лидер.
Си Цзиньпин отметил, что все члены партии, должны тесно сплотиться вокруг ее центрального комитета (ЦК), чтобы "смело вести борьбу и одерживать победы, сплачивать и вести за собой многонациональный народ страны в неустанной борьбе за реализацию целей и задач, утвержденных на XX съезде партии".
Двадцатый съезд Компартии Китая прошел в Пекине
с 16 по 22 октября, на последнем заседании в субботу утвердили резолюцию по докладу ЦК КПК 19-го созыва, резолюцию по докладу о работе Центральной комиссии по проверке дисциплины 19-го созыва и резолюцию о внесении поправок к уставу партии.
Далее в воскресенье должен состояться первый пленум ЦК 20-го созыва. Пленум назначит новый состав Политбюро ЦК и Постоянного комитета Политбюро - по сути, партийную и политическую элиту, которой предстоит управлять страной в ближайшие пять лет. Ожидается, что лидер КНР Си Цзиньпин будет избран на третий срок в качестве генерального секретаря КПК и председателя Центрального военного совета.