Рейтинг@Mail.ru
Ху Цзиньтао досрочно покинул церемонию закрытия съезда КПК - РИА Новости, 22.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221022/kitay-1825871349.html
Ху Цзиньтао досрочно покинул церемонию закрытия съезда КПК
Ху Цзиньтао досрочно покинул церемонию закрытия съезда КПК - РИА Новости, 22.10.2022
Ху Цзиньтао досрочно покинул церемонию закрытия съезда КПК
Бывший генсек Компартии Китая, экс-председатель КНР Ху Цзиньтао на церемонии закрытия Двадцатого съезда КПК в Доме народных собраний в Пекине досрочно покинул... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T11:09
2022-10-22T19:06
в мире
ху цзиньтао
си цзиньпин
пекин
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/16/1825949442_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e2dbf9f0d0675c0f9d10bd7c8b40e340.jpg
ПЕКИН, 22 окт — РИА Новости. Бывший генсек Компартии Китая, экс-председатель КНР Ху Цзиньтао на церемонии закрытия Двадцатого съезда КПК в Доме народных собраний в Пекине досрочно покинул зал, сообщает корреспондент РИА Новости.Завершающее 20-й съезд Компартии Китая заседание состоялось утром в субботу, первая часть заседания, во время которой утвердили новый состав Центрального комитета КПК и состав Центральной комиссии по проверке дисциплины, прошла в закрытом режиме. Сотрудников СМИ впустили в зал лишь на вторую часть, когда проходило голосование по принятию резолюций по докладу ЦК КПК 19-го созыва, по докладу о работе Центральной комиссии по проверке дисциплины 19-го созыва и о внесении поправок к уставу партии.Через некоторое время Ху Цзиньтао, сидевший по левую руку от нынешнего генсека КПК Си Цзиньпина, при помощи двух молодых людей покинул президиум, до конца заседания его место пустовало.Причины, по которым 79-летний политик покинул зал в середине заседания, не сообщались.Ху Цзиньтао занимал пост генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Китая с 2002 по 2012 год и должность председателя КНР с 2003 по 2013 год, на обеих должностях его заменил Си Цзиньпин.Двадцатый съезд Компартии Китая прошел в Пекине с 16 по 22 октября, на последнем заседании в субботу утвердили резолюцию по докладу ЦК КПК 19-го созыва, резолюцию по докладу о работе Центральной комиссии по проверке дисциплины 19-го созыва и резолюцию о внесении поправок к уставу партии.В воскресенье состоится первый пленум ЦК 20-го созыва. Пленум назначит новый состав Политбюро ЦК и Постоянного комитета Политбюро — по сути, партийную и политическую элиту, которой предстоит управлять страной в ближайшие пять лет. Ожидается, что лидер КНР Си Цзиньпин будет избран на третий срок в качестве генерального секретаря КПК и председателя Центрального военного совета.
https://ria.ru/20221018/kitay-1824768855.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221022/kitay-1825852623.html
пекин
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/16/1825949442_17:0:2748:2048_1920x0_80_0_0_03423bbc2e7f8c9c44ae4f5c936bd7a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ху цзиньтао, си цзиньпин, пекин, китай
В мире, Ху Цзиньтао, Си Цзиньпин, Пекин, Китай
11:09 22.10.2022 (обновлено: 19:06 22.10.2022)
 
Ху Цзиньтао досрочно покинул церемонию закрытия съезда КПК

Бывший председатель Китая Ху Цзиньтао досрочно покинул церемонию закрытия съезда КПК

© AP Photo / Andy WongМомент, когда Ху Цзиньтао помогают покинуть церемонию закрытия съезда КПК
Момент, когда Ху Цзиньтао помогают покинуть церемонию закрытия съезда КПК - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© AP Photo / Andy Wong
Момент, когда Ху Цзиньтао помогают покинуть церемонию закрытия съезда КПК
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 22 окт — РИА Новости. Бывший генсек Компартии Китая, экс-председатель КНР Ху Цзиньтао на церемонии закрытия Двадцатого съезда КПК в Доме народных собраний в Пекине досрочно покинул зал, сообщает корреспондент РИА Новости.
Завершающее 20-й съезд Компартии Китая заседание состоялось утром в субботу, первая часть заседания, во время которой утвердили новый состав Центрального комитета КПК и состав Центральной комиссии по проверке дисциплины, прошла в закрытом режиме. Сотрудников СМИ впустили в зал лишь на вторую часть, когда проходило голосование по принятию резолюций по докладу ЦК КПК 19-го созыва, по докладу о работе Центральной комиссии по проверке дисциплины 19-го созыва и о внесении поправок к уставу партии.
Генеральный секретарь ЦК КПК и председатель КНР Си Цзиньпин выступает на открытии XX Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
18 октября, 06:19
На съезде КПК намечаются большие изменения, чем ожидалось, пишет СМИ
Через некоторое время Ху Цзиньтао, сидевший по левую руку от нынешнего генсека КПК Си Цзиньпина, при помощи двух молодых людей покинул президиум, до конца заседания его место пустовало.
Причины, по которым 79-летний политик покинул зал в середине заседания, не сообщались.
Ху Цзиньтао занимал пост генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Китая с 2002 по 2012 год и должность председателя КНР с 2003 по 2013 год, на обеих должностях его заменил Си Цзиньпин.
Двадцатый съезд Компартии Китая прошел в Пекине с 16 по 22 октября, на последнем заседании в субботу утвердили резолюцию по докладу ЦК КПК 19-го созыва, резолюцию по докладу о работе Центральной комиссии по проверке дисциплины 19-го созыва и резолюцию о внесении поправок к уставу партии.
В воскресенье состоится первый пленум ЦК 20-го созыва. Пленум назначит новый состав Политбюро ЦК и Постоянного комитета Политбюро — по сути, партийную и политическую элиту, которой предстоит управлять страной в ближайшие пять лет. Ожидается, что лидер КНР Си Цзиньпин будет избран на третий срок в качестве генерального секретаря КПК и председателя Центрального военного совета.
Дом народных собраний в Пекине во время XX Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
08:38В мире
Четверо постоянных членов Политбюро не вошли в состав нового ЦК КПК
 
В миреХу ЦзиньтаоСи ЦзиньпинПекинКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала