https://ria.ru/20221022/kitay-1825871349.html
Ху Цзиньтао досрочно покинул церемонию закрытия съезда КПК
Ху Цзиньтао досрочно покинул церемонию закрытия съезда КПК - РИА Новости, 22.10.2022
Ху Цзиньтао досрочно покинул церемонию закрытия съезда КПК
Бывший генсек Компартии Китая, экс-председатель КНР Ху Цзиньтао на церемонии закрытия Двадцатого съезда КПК в Доме народных собраний в Пекине досрочно покинул... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T11:09
2022-10-22T11:09
2022-10-22T19:06
в мире
ху цзиньтао
си цзиньпин
пекин
китай
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ПЕКИН, 22 окт — РИА Новости. Бывший генсек Компартии Китая, экс-председатель КНР Ху Цзиньтао на церемонии закрытия Двадцатого съезда КПК в Доме народных собраний в Пекине досрочно покинул зал, сообщает корреспондент РИА Новости.Завершающее 20-й съезд Компартии Китая заседание состоялось утром в субботу, первая часть заседания, во время которой утвердили новый состав Центрального комитета КПК и состав Центральной комиссии по проверке дисциплины, прошла в закрытом режиме. Сотрудников СМИ впустили в зал лишь на вторую часть, когда проходило голосование по принятию резолюций по докладу ЦК КПК 19-го созыва, по докладу о работе Центральной комиссии по проверке дисциплины 19-го созыва и о внесении поправок к уставу партии.Через некоторое время Ху Цзиньтао, сидевший по левую руку от нынешнего генсека КПК Си Цзиньпина, при помощи двух молодых людей покинул президиум, до конца заседания его место пустовало.Причины, по которым 79-летний политик покинул зал в середине заседания, не сообщались.Ху Цзиньтао занимал пост генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Китая с 2002 по 2012 год и должность председателя КНР с 2003 по 2013 год, на обеих должностях его заменил Си Цзиньпин.Двадцатый съезд Компартии Китая прошел в Пекине с 16 по 22 октября, на последнем заседании в субботу утвердили резолюцию по докладу ЦК КПК 19-го созыва, резолюцию по докладу о работе Центральной комиссии по проверке дисциплины 19-го созыва и резолюцию о внесении поправок к уставу партии.В воскресенье состоится первый пленум ЦК 20-го созыва. Пленум назначит новый состав Политбюро ЦК и Постоянного комитета Политбюро — по сути, партийную и политическую элиту, которой предстоит управлять страной в ближайшие пять лет. Ожидается, что лидер КНР Си Цзиньпин будет избран на третий срок в качестве генерального секретаря КПК и председателя Центрального военного совета.
https://ria.ru/20221018/kitay-1824768855.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221022/kitay-1825852623.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ху цзиньтао, си цзиньпин, пекин, китай
В мире, Ху Цзиньтао, Си Цзиньпин, Пекин, Китай
11:09 22.10.2022 (обновлено: 19:06 22.10.2022)
Ху Цзиньтао досрочно покинул церемонию закрытия съезда КПК
Бывший председатель Китая Ху Цзиньтао досрочно покинул церемонию закрытия съезда КПК
ПЕКИН, 22 окт — РИА Новости. Бывший генсек Компартии Китая, экс-председатель КНР Ху Цзиньтао на церемонии закрытия Двадцатого съезда КПК в Доме народных собраний в Пекине досрочно покинул зал, сообщает корреспондент РИА Новости.
Завершающее 20-й съезд Компартии Китая
заседание состоялось утром в субботу, первая часть заседания, во время которой утвердили новый состав Центрального комитета КПК и состав Центральной комиссии по проверке дисциплины, прошла в закрытом режиме. Сотрудников СМИ впустили в зал лишь на вторую часть, когда проходило голосование по принятию резолюций по докладу ЦК КПК 19-го созыва, по докладу о работе Центральной комиссии по проверке дисциплины 19-го созыва и о внесении поправок к уставу партии.
Через некоторое время Ху Цзиньтао, сидевший по левую руку от нынешнего генсека КПК Си Цзиньпина
, при помощи двух молодых людей покинул президиум, до конца заседания его место пустовало.
Причины, по которым 79-летний политик покинул зал в середине заседания, не сообщались.
Ху Цзиньтао занимал пост генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Китая с 2002 по 2012 год и должность председателя КНР с 2003 по 2013 год, на обеих должностях его заменил Си Цзиньпин.
Двадцатый съезд Компартии Китая прошел в Пекине
с 16 по 22 октября, на последнем заседании в субботу утвердили резолюцию по докладу ЦК КПК 19-го созыва, резолюцию по докладу о работе Центральной комиссии по проверке дисциплины 19-го созыва и резолюцию о внесении поправок к уставу партии.
В воскресенье состоится первый пленум ЦК 20-го созыва. Пленум назначит новый состав Политбюро ЦК и Постоянного комитета Политбюро — по сути, партийную и политическую элиту, которой предстоит управлять страной в ближайшие пять лет. Ожидается, что лидер КНР Си Цзиньпин будет избран на третий срок в качестве генерального секретаря КПК и председателя Центрального военного совета.