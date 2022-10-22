https://ria.ru/20221022/kitay-1825859381.html
Съезд Компартии Китая одобрил поправки об укреплении армии
Съезд Компартии Китая одобрил поправки об укреплении армии - РИА Новости, 22.10.2022
Съезд Компартии Китая одобрил поправки об укреплении армии
Двадцатый съезд Коммунистической партии Китая на завершительном заседании в субботу одобрил внесение в Устав КПК поправок о превращении Народно-освободительной... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T09:50
2022-10-22T09:50
2022-10-22T09:50
в мире
си цзиньпин
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ПЕКИН, 22 окт – РИА Новости. Двадцатый съезд Коммунистической партии Китая на завершительном заседании в субботу одобрил внесение в Устав КПК поправок о превращении Народно-освободительной армии Китая в вооруженные силы передового мирового уровня, говорится в резолюции XX съезда Компартии Китая по проекту пересмотренного Устава КПК."Съезд одобряет внесение в Устав партии следующих дополнений: неизменно проводить армейское политическое строительство, укреплять армию за счет реформ, научно-технологических достижений и высокопрофессиональных кадров, управлять армией на основе закона, превратить Народно-освободительную армию Китая в вооруженные силы передового мирового уровня", - говорится в тексте резолюции, распространенной после закрытия XX съезда КПК.Старший научный сотрудник аналитического центра "Тайхэ" Сун Шаньцю в разговоре с РИА Новости ранее отмечал, что "внесение поправок в устав КПК с учетом новой ситуации и новых задач поможет продвигать дело социализма с китайской спецификой и партийное строительство".На прошлом съезде в 2017 году в Устав КПК внесли имя Си Цзиньпина и его идеи о социализме с китайской спецификой новой эпохи.Официальный представитель 20-го съезда Сунь Ели ранее уточнял, что в устав внесут важные теоретические взгляды и стратегические идеи, изложенные в докладе ЦК 19-го созыва. По его словам, в поправках к уставу будут полностью воплощены новейшее достижение китаизации и осовременивания марксизма, закреплены новые концепции, новые идеи и новые стратегии по управлению государством, которые ЦК выдвинул за последние пять лет.
https://ria.ru/20221021/kitay-1825676701.html
https://ria.ru/20221021/kitay-1825678355.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, си цзиньпин, китай
В мире, Си Цзиньпин, Китай
Съезд Компартии Китая одобрил поправки об укреплении армии
XX съезд Компартии Китая одобрил внесение в устав КПК поправок об укреплении армии
ПЕКИН, 22 окт – РИА Новости. Двадцатый съезд Коммунистической партии Китая на завершительном заседании в субботу одобрил внесение в Устав КПК поправок о превращении Народно-освободительной армии Китая в вооруженные силы передового мирового уровня, говорится в резолюции XX съезда Компартии Китая по проекту пересмотренного Устава КПК.
"Съезд одобряет внесение в Устав партии следующих дополнений: неизменно проводить армейское политическое строительство, укреплять армию за счет реформ, научно-технологических достижений и высокопрофессиональных кадров, управлять армией на основе закона, превратить Народно-освободительную армию Китая в вооруженные силы передового мирового уровня", - говорится в тексте резолюции, распространенной после закрытия XX съезда КПК.
Старший научный сотрудник аналитического центра "Тайхэ" Сун Шаньцю в разговоре с РИА Новости ранее отмечал, что "внесение поправок в устав КПК с учетом новой ситуации и новых задач поможет продвигать дело социализма с китайской спецификой и партийное строительство".
На прошлом съезде в 2017 году в Устав КПК внесли имя Си Цзиньпина
и его идеи о социализме с китайской спецификой новой эпохи.
Официальный представитель 20-го съезда Сунь Ели ранее уточнял, что в устав внесут важные теоретические взгляды и стратегические идеи, изложенные в докладе ЦК 19-го созыва. По его словам, в поправках к уставу будут полностью воплощены новейшее достижение китаизации и осовременивания марксизма, закреплены новые концепции, новые идеи и новые стратегии по управлению государством, которые ЦК выдвинул за последние пять лет.