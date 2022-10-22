https://ria.ru/20221022/kirienko-1825906014.html
Кириенко о ситуации вокруг Украины: Россия обязательно выиграет и эту войну
Кириенко о ситуации вокруг Украины: Россия обязательно выиграет и эту войну - РИА Новости, 22.10.2022
Кириенко о ситуации вокруг Украины: Россия обязательно выиграет и эту войну
Россия всегда побеждала в любой войне, обязательно выиграет и эту - экономическую, психологическую, информационную, заявил первый замруководителя администрации... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T15:01
2022-10-22T15:01
2022-10-22T15:18
сергей кириенко
россия
украина
в мире
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Россия всегда побеждала в любой войне, обязательно выиграет и эту - экономическую, психологическую, информационную, заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.Ранее он назвал нынешнюю ситуацию вокруг Украины, бесконечные санкции в отношении РФ, экономической войной, которая ведется против России в надежде остановить ее развитие."Россия всегда выигрывала любую войну, если эта война становилась народной. Так было всегда. Мы обязательно выиграем и эту войну - и горячую, и экономическую, и вот ту самую психологическую, информационную войну, которая ведётся против нас", - сказал Кириенко на Форуме классных руководителей.
https://ria.ru/20221022/kirienko-1825875641.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей кириенко, россия, украина, в мире
Сергей Кириенко, Россия, Украина, В мире
15:01 22.10.2022 (обновлено: 15:18 22.10.2022)
Кириенко о ситуации вокруг Украины: Россия обязательно выиграет и эту войну
Кириенко: Россия всегда побеждала в любой войне, если она становилась народной