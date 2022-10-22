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Кириенко рассказал о целях неприкрытой войны Запада с Россией - РИА Новости, 22.10.2022
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Кириенко рассказал о целях неприкрытой войны Запада с Россией
Кириенко рассказал о целях неприкрытой войны Запада с Россией - РИА Новости, 22.10.2022
Кириенко рассказал о целях неприкрытой войны Запада с Россией
Целью неприкрытой войны с Россией является попытка ликвидировать ее как самостоятельное суверенное государство, исторические корни, традиции и культуру, заявил... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T11:41
2022-10-22T12:35
россия
в мире
сергей кириенко
донбасс
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Целью неприкрытой войны с Россией является попытка ликвидировать ее как самостоятельное суверенное государство, исторические корни, традиции и культуру, заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко."Мы все с вами хорошо понимаем, что против России сегодня ведётся война. Настоящая, неприкрытая война. Причём война эта состоит из горячих боевых действий, которые происходят на территории Донбасса, на территории Херсона, Запорожья, на территории Украины… И целью этой войны, тоже довольно неприкрыто уже, является попытка ликвидировать Россию как самостоятельное, суверенное государство, ликвидировать исторические корни нашей страны, ликвидировать культуру и традиции нашей страны", - сказал Кириенко на форуме классных руководителей."Но она (война - ред.) ведётся с российской культурой, она ведётся с российскими традициями, она ведётся против российской истории. И, конечно, основной целью этой войны является подрастающие поколение", - сказал Кириенко на форуме классных руководителей.Он добавил, что со старшим поколением россиян "враги ничего не сделают", так как не смогут заставить людей забыть историю.По его словам, сотрудники правоохранительных органов, которые документируют совершенные преступления простив мирного населения в Донбассе, очень часто говорят, что "самые бесчеловечные преступления совершали молодые люди, которым 21-22 года"."Совсем мальчишки, которым восемь лет назад, когда началась эта система вкладывания в головы националистических идей и смыслов, настоящего фашизма, это были ребята, которым тогда было 13-14 лет", - подчеркнул первый замруководителя администрации президента РФ.
https://ria.ru/20220928/sanktsii-1820195472.html
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россия, в мире, сергей кириенко, донбасс, херсон
Россия, В мире, Сергей Кириенко, Донбасс, Херсон
11:41 22.10.2022 (обновлено: 12:35 22.10.2022)
 
Кириенко рассказал о целях неприкрытой войны Запада с Россией

Кириенко: Запад хочет ликвидировать Россию и ее традиции

© РИА Новости / Алексей МайшевПервый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко . Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Целью неприкрытой войны с Россией является попытка ликвидировать ее как самостоятельное суверенное государство, исторические корни, традиции и культуру, заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
"Мы все с вами хорошо понимаем, что против России сегодня ведётся война. Настоящая, неприкрытая война. Причём война эта состоит из горячих боевых действий, которые происходят на территории Донбасса, на территории Херсона, Запорожья, на территории Украины… И целью этой войны, тоже довольно неприкрыто уже, является попытка ликвидировать Россию как самостоятельное, суверенное государство, ликвидировать исторические корни нашей страны, ликвидировать культуру и традиции нашей страны", - сказал Кириенко на форуме классных руководителей.
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"Но она (война - ред.) ведётся с российской культурой, она ведётся с российскими традициями, она ведётся против российской истории. И, конечно, основной целью этой войны является подрастающие поколение", - сказал Кириенко на форуме классных руководителей.
Он добавил, что со старшим поколением россиян "враги ничего не сделают", так как не смогут заставить людей забыть историю.
"А вот с подрастающим поколением можно попробовать. Помните, есть такая китайская древняя мудрость, хочешь окончательно победить своего врага - воспитай его детей. Ровно эта попытка и предпринимается", - отметил Кириенко.
По его словам, сотрудники правоохранительных органов, которые документируют совершенные преступления простив мирного населения в Донбассе, очень часто говорят, что "самые бесчеловечные преступления совершали молодые люди, которым 21-22 года".
"Совсем мальчишки, которым восемь лет назад, когда началась эта система вкладывания в головы националистических идей и смыслов, настоящего фашизма, это были ребята, которым тогда было 13-14 лет", - подчеркнул первый замруководителя администрации президента РФ.
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