https://ria.ru/20221022/khab-1825850042.html

Эксперт оценил предложение Путина о создании газового хаба в Турции

Эксперт оценил предложение Путина о создании газового хаба в Турции - РИА Новости, 22.10.2022

Эксперт оценил предложение Путина о создании газового хаба в Турции

Идея о создании газового хаба в Турции - элегантный ход президента РФ Владимира Путина, который позволяет сохранить поставки газа в Европу, при этом ЕС рано или РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T08:34

2022-10-22T08:34

2022-10-22T08:34

владимир путин

федор лукьянов

турция

россия

евросоюз

экономика

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Идея о создании газового хаба в Турции - элегантный ход президента РФ Владимира Путина, который позволяет сохранить поставки газа в Европу, при этом ЕС рано или поздно согласится с этим вариантом, в нынешних условиях он становится почти безальтернативным, заявил РИА Новости директор по научной работе фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. Российский лидер обсудил эту идею с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. Они поручили детально и быстро проработать вопрос.Между тем в Европе на этой неделе усилились дискуссии по обеспечению поставок энергоносителей.В пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК будет работать со странами Евросоюза для создания механизма коррекции рынка газа в ЕС для "ограничения эпизодов чрезмерных цен" и что лидеры стран ЕС поддержали идею проведения обязательных совместных закупок газа для союза. В свою очередь, канцлер Австрии Карл Нехаммер на полях саммита ЕС заявлял, что "дорогой газ лучше, чем никакого вовсе", и что в случае ограничений цен на голубое топливо, предложение на рынке сократится."Предложение Путина Эрдогану о превращении Турции в европейский газовый хаб - элегантная идея. Если Турция превращается в хаб, а все остальное перестает работать, то для Европы он становится безальтернативным. А поскольку хаб предполагает, что Турция получает газ не только из России, то это позволит ЕС сделать вид, что от российского газа он отказался", - сказал Лукьянов.Турция в таком случае, отметил эксперт, оказывается в "супер выгодном" положении. А Россия, теряя часть выгоды, все же сохраняет рынки и может продолжать поставки, продавая газ Турции на перепродажу в Европу."Европа, хотя идею там и раскритиковали, к этому все же придет, если все будет идти так, как сейчас. Это и будет основной вариант, который позволит ЕС получать газ. Дорогой, но он будет", - резюмировал Лукьянов.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за ситуации на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Ранее президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.

https://ria.ru/20221021/germaniya-1825475123.html

https://ria.ru/20221021/gaz-1825778771.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, федор лукьянов, турция, россия, евросоюз, экономика