https://ria.ru/20221022/kazakhstan-1825876005.html

Токаев высказался об отношениях России и Казахстана

Токаев высказался об отношениях России и Казахстана - РИА Новости, 22.10.2022

Токаев высказался об отношениях России и Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан и Россия за 30 лет выстроили подлинно союзнические отношения стратегического партнерства,... РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T11:43

2022-10-22T11:43

2022-10-22T17:07

касым-жомарт токаев

россия

казахстан

владимир путин

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АЛМА-АТА, 22 окт — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан и Россия за 30 лет выстроили подлинно союзнические отношения стратегического партнерства, сообщила пресс-служба главы государства.По информации пресс-службы, Токаев направил поздравительное письмо президенту России Владимиру Путину в связи с 30-летием со дня установления дипломатических отношений между Казахстаном и Россией."За прошедшие десятилетия оба государства выстроили подлинно союзнические отношения стратегического партнерства, основанные на прочных узах дружбы и добрососедства, общих исторических и духовных ценностях", — подчеркнул Токаев в послании, которое цитирует пресс-служба.Он также отметил личный вклад Путина в развитие отношений двух стран. "Современный облик образцового казахстанско-российского сотрудничества стал возможен благодаря вашему огромному личному вкладу как главы российского государства", — добавил президент Казахстана.По его словам, Россия — надежный торгово-экономический партнер Казахстана, один из ведущих инвесторов в экономику нашей страны."Успешная реализация крупных совместных проектов в различных областях способствует расширению межрегионального диалога и углублению всесторонней кооперации. Казахстан и Россия тесно взаимодействуют на многосторонних площадках, а также в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве, что отвечает долгосрочным интересам государств", — говорится в поздравлении.

https://ria.ru/20221022/kazakhstan-1825851796.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

касым-жомарт токаев, россия, казахстан, владимир путин