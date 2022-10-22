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Токаев высказался об отношениях России и Казахстана - РИА Новости, 22.10.2022
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Токаев высказался об отношениях России и Казахстана
Токаев высказался об отношениях России и Казахстана - РИА Новости, 22.10.2022
Токаев высказался об отношениях России и Казахстана
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан и Россия за 30 лет выстроили подлинно союзнические отношения стратегического партнерства,... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T11:43
2022-10-22T17:07
касым-жомарт токаев
россия
казахстан
владимир путин
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АЛМА-АТА, 22 окт — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан и Россия за 30 лет выстроили подлинно союзнические отношения стратегического партнерства, сообщила пресс-служба главы государства.По информации пресс-службы, Токаев направил поздравительное письмо президенту России Владимиру Путину в связи с 30-летием со дня установления дипломатических отношений между Казахстаном и Россией."За прошедшие десятилетия оба государства выстроили подлинно союзнические отношения стратегического партнерства, основанные на прочных узах дружбы и добрососедства, общих исторических и духовных ценностях", — подчеркнул Токаев в послании, которое цитирует пресс-служба.Он также отметил личный вклад Путина в развитие отношений двух стран. "Современный облик образцового казахстанско-российского сотрудничества стал возможен благодаря вашему огромному личному вкладу как главы российского государства", — добавил президент Казахстана.По его словам, Россия — надежный торгово-экономический партнер Казахстана, один из ведущих инвесторов в экономику нашей страны."Успешная реализация крупных совместных проектов в различных областях способствует расширению межрегионального диалога и углублению всесторонней кооперации. Казахстан и Россия тесно взаимодействуют на многосторонних площадках, а также в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве, что отвечает долгосрочным интересам государств", — говорится в поздравлении.
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касым-жомарт токаев, россия, казахстан, владимир путин
Касым-Жомарт Токаев, Россия, Казахстан, Владимир Путин
11:43 22.10.2022 (обновлено: 17:07 22.10.2022)
 
Токаев высказался об отношениях России и Казахстана

Президент Токаев: Казахстан и Россия выстроили подлинно союзнические отношения

© РИА Новости / Пресс-служба президента РФ / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи
Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба президента РФ
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Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 22 окт — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан и Россия за 30 лет выстроили подлинно союзнические отношения стратегического партнерства, сообщила пресс-служба главы государства.
По информации пресс-службы, Токаев направил поздравительное письмо президенту России Владимиру Путину в связи с 30-летием со дня установления дипломатических отношений между Казахстаном и Россией.
"За прошедшие десятилетия оба государства выстроили подлинно союзнические отношения стратегического партнерства, основанные на прочных узах дружбы и добрососедства, общих исторических и духовных ценностях", — подчеркнул Токаев в послании, которое цитирует пресс-служба.
Он также отметил личный вклад Путина в развитие отношений двух стран. "Современный облик образцового казахстанско-российского сотрудничества стал возможен благодаря вашему огромному личному вкладу как главы российского государства", — добавил президент Казахстана.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
08:50
Выборы заложат традицию сменяемости власти в Казахстане, заявил Токаев
По его словам, Россия — надежный торгово-экономический партнер Казахстана, один из ведущих инвесторов в экономику нашей страны.
"Успешная реализация крупных совместных проектов в различных областях способствует расширению межрегионального диалога и углублению всесторонней кооперации. Казахстан и Россия тесно взаимодействуют на многосторонних площадках, а также в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве, что отвечает долгосрочным интересам государств", — говорится в поздравлении.
 
Касым-Жомарт ТокаевРоссияКазахстанВладимир Путин
 
 
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