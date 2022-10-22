https://ria.ru/20221022/kazakhstan-1825867285.html
Мишустин заявил об укреплении взаимодействия России и Казахстана
Мишустин заявил об укреплении взаимодействия России и Казахстана - РИА Новости, 22.10.2022
Мишустин заявил об укреплении взаимодействия России и Казахстана
Председатель правительства России Михаил Мишустин поздравил премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова с 30-летием установления дипломатических отношений... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T10:40
2022-10-22T10:40
2022-10-22T10:40
михаил мишустин
россия
казахстан
евразийский экономический союз
снг
в мире
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин поздравил премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова с 30-летием установления дипломатических отношений между двумя странами, отметив укрепление торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, сообщается на сайте кабмина."Выражаю удовлетворение поступательным развитием российско-казахстанского сотрудничества, основанного на принципах дружбы, добрососедства, стратегического партнёрства и союзничества. На системной основе укрепляется торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие, реализуются крупные совместные проекты в энергетике, промышленности, цифровой экономике, транспортной инфраструктуре, науке, культуре и других областях", - говорится в телеграмме Мишустина.Премьер-министр РФ подчеркнул важность продолжения работы по усилению интеграционных процессов в Евразийском экономическом союзе, развитие и укрепление отношений по линии СНГ."Все это в полной мере отвечает долгосрочным интересам Российской Федерации и Республики Казахстан", - добавляется в телеграмме.
https://ria.ru/20221022/partnerstvo-1825858792.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, россия, казахстан, евразийский экономический союз, снг, в мире
Михаил Мишустин, Россия, Казахстан, Евразийский экономический союз, СНГ, В мире
Мишустин заявил об укреплении взаимодействия России и Казахстана
Премьер Мишустин: инвестиционное и торговое взаимодействие России и Казахстана укрепляется