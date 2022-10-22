https://ria.ru/20221022/kazakhstan-1825867285.html

Мишустин заявил об укреплении взаимодействия России и Казахстана

Мишустин заявил об укреплении взаимодействия России и Казахстана - РИА Новости, 22.10.2022

Мишустин заявил об укреплении взаимодействия России и Казахстана

Председатель правительства России Михаил Мишустин поздравил премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова с 30-летием установления дипломатических отношений... РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T10:40

2022-10-22T10:40

2022-10-22T10:40

михаил мишустин

россия

казахстан

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в мире

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин поздравил премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова с 30-летием установления дипломатических отношений между двумя странами, отметив укрепление торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, сообщается на сайте кабмина."Выражаю удовлетворение поступательным развитием российско-казахстанского сотрудничества, основанного на принципах дружбы, добрососедства, стратегического партнёрства и союзничества. На системной основе укрепляется торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие, реализуются крупные совместные проекты в энергетике, промышленности, цифровой экономике, транспортной инфраструктуре, науке, культуре и других областях", - говорится в телеграмме Мишустина.Премьер-министр РФ подчеркнул важность продолжения работы по усилению интеграционных процессов в Евразийском экономическом союзе, развитие и укрепление отношений по линии СНГ."Все это в полной мере отвечает долгосрочным интересам Российской Федерации и Республики Казахстан", - добавляется в телеграмме.

https://ria.ru/20221022/partnerstvo-1825858792.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

михаил мишустин, россия, казахстан, евразийский экономический союз, снг, в мире