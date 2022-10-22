https://ria.ru/20221022/kazakhstan-1825851796.html

Выборы заложат традицию сменяемости власти в Казахстане, заявил Токаев

Выборы заложат традицию сменяемости власти в Казахстане, заявил Токаев - РИА Новости, 22.10.2022

Выборы заложат традицию сменяемости власти в Казахстане, заявил Токаев

Предстоящие президентские выборы в Казахстане заложат новую традицию ответственного президентства, которая утвердит механизм регулярной смены верховной власти,... РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T08:50

2022-10-22T08:50

2022-10-22T08:50

в мире

касым-жомарт токаев

казахстан

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АЛМА-АТА, 22 окт - РИА Новости. Предстоящие президентские выборы в Казахстане заложат новую традицию ответственного президентства, которая утвердит механизм регулярной смены верховной власти, считает президент страны Касым-Жомарт Токаев.Выборы президента пройдут 20 ноября. На них казахстанцы впервые изберут главу государства, срок полномочий которого будет составлять семь дет без права повторного переизбрания."Результаты выборов, которые пройдут 20 ноября, заложат новую политическую традицию ответственного президентства, ограниченного однократным семилетним сроком. Эта традиция утвердит механизм цивилизованной и регулярной смены верховной власти, поставит заслон для попыток ее монополизации", - сказал он в субботу на торжественном собрании по случаю предстоящего национального праздника - День республики.По словам Токаева, намеченные на следующий год выборы депутатов мажилиса (нижняя палата парламента) и маслихатов (местные представительные органы) всех уровней станут важным водоразделом в развитии казахстанского парламентаризма. Их результаты, по мнению президента, станут прямым отражением проводимой нами политической модернизации, которая направлена на расширение участия граждан в управлении государством, обеспечение инклюзивного представительства всех социальных групп."Таким образом, мы перезагрузим и укрепим ключевые институты нашей политической системы, зададим устойчивый вектор для долгосрочного государственного строительства", - заключил он.

https://ria.ru/20221021/kazakhstan-1825705030.html

казахстан

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, касым-жомарт токаев, казахстан