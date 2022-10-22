https://ria.ru/20221022/dzhonson-1825934155.html

Джонсон получил необходимую для участия в выборах поддержку парламентариев

Джонсон получил необходимую для участия в выборах поддержку парламентариев - РИА Новости, 22.10.2022

Джонсон получил необходимую для участия в выборах поддержку парламентариев

Экс-премьера Британии Бориса Джонсона поддержали более ста парламентариев, что позволяет ему участвовать в выборах главы правительства, сообщил телеканал Sky... РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T17:07

2022-10-22T17:07

2022-10-22T17:26

отставка трасс с поста премьера британии

великобритания

борис джонсон

в мире

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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Экс-премьера Британии Бориса Джонсона поддержали более ста парламентариев, что позволяет ему участвовать в выборах главы правительства, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на источник.Ранее Джонсон вернулся на родину на фоне сообщений о возможном выдвижении своей кандидатуры на пост премьера.Лиз Трасс 20 октября заявила о своей отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока не изберут ее преемника. На момент объявления о своем решении она занимала должность всего 44 дня, став премьером с самым коротким сроком пребывания в должности в британской истории. Как позже сообщила газета Telegraph, Джонсон сам обзванивает парламентариев, чтобы заручиться поддержкой достаточного количества однопартийцев для участия в выборах нового премьера.

https://ria.ru/20221022/trass-1825846745.html

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

отставка трасс с поста премьера британии, великобритания, борис джонсон, в мире