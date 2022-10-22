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Джонсон получил необходимую для участия в выборах поддержку парламентариев - РИА Новости, 22.10.2022
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Джонсон получил необходимую для участия в выборах поддержку парламентариев
Джонсон получил необходимую для участия в выборах поддержку парламентариев - РИА Новости, 22.10.2022
Джонсон получил необходимую для участия в выборах поддержку парламентариев
Экс-премьера Британии Бориса Джонсона поддержали более ста парламентариев, что позволяет ему участвовать в выборах главы правительства, сообщил телеканал Sky... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T17:07
2022-10-22T17:26
отставка трасс с поста премьера британии
великобритания
борис джонсон
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Экс-премьера Британии Бориса Джонсона поддержали более ста парламентариев, что позволяет ему участвовать в выборах главы правительства, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на источник.Ранее Джонсон вернулся на родину на фоне сообщений о возможном выдвижении своей кандидатуры на пост премьера.Лиз Трасс 20 октября заявила о своей отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока не изберут ее преемника. На момент объявления о своем решении она занимала должность всего 44 дня, став премьером с самым коротким сроком пребывания в должности в британской истории. Как позже сообщила газета Telegraph, Джонсон сам обзванивает парламентариев, чтобы заручиться поддержкой достаточного количества однопартийцев для участия в выборах нового премьера.
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отставка трасс с поста премьера британии, великобритания, борис джонсон, в мире
Отставка Трасс с поста премьера Британии, Великобритания, Борис Джонсон, В мире
17:07 22.10.2022 (обновлено: 17:26 22.10.2022)
 
Джонсон получил необходимую для участия в выборах поддержку парламентариев

Sky News: Джонсон получил поддержку ста депутатов, необходимую для участия в выборах

© AP Photo / Frank AugsteinБорис Джонсон
Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© AP Photo / Frank Augstein
Борис Джонсон. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Экс-премьера Британии Бориса Джонсона поддержали более ста парламентариев, что позволяет ему участвовать в выборах главы правительства, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на источник.

"Бориса Джонсона поддерживают более 100 членов парламента, поэтому он может быть включен в избирательные бюллетени", — говорится в сообщении телеканала.

Ранее Джонсон вернулся на родину на фоне сообщений о возможном выдвижении своей кандидатуры на пост премьера.
Лиз Трасс 20 октября заявила о своей отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока не изберут ее преемника. На момент объявления о своем решении она занимала должность всего 44 дня, став премьером с самым коротким сроком пребывания в должности в британской истории.
Как позже сообщила газета Telegraph, Джонсон сам обзванивает парламентариев, чтобы заручиться поддержкой достаточного количества однопартийцев для участия в выборах нового премьера.
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