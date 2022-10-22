https://ria.ru/20221022/dzhonson-1825882678.html

Борис Джонсон вернулся в Великобританию

Борис Джонсон вернулся в Великобританию - РИА Новости, 22.10.2022

Борис Джонсон вернулся в Великобританию

Экс-премьер Британии Борис Джонсон прибыл в страну на фоне сообщений о возможном выдвижении своей кандидатуры на пост премьера, сообщает телеканал Sky News. РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T12:28

2022-10-22T12:28

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Экс-премьер Британии Борис Джонсон прибыл в страну на фоне сообщений о возможном выдвижении своей кандидатуры на пост премьера, сообщает телеканал Sky News.Ранее член британского парламента Джеймс Даддридж заявил, что Джонсон вернется в субботу с отдыха на Карибах на фоне отставки его преемницы Лиз Трасс."Джонсон вернулся в Соединенное Королевство", - говорится в сообщении телеканала.Отмечается, что самолет с Джонсоном на борту приземлился в лондонском аэропорту Гатвик.

https://ria.ru/20221022/trass-1825846745.html

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Варвара Скокшина

борис джонсон, великобритания, в мире