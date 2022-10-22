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Борис Джонсон вернулся в Великобританию - РИА Новости, 22.10.2022
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Борис Джонсон вернулся в Великобританию
Борис Джонсон вернулся в Великобританию - РИА Новости, 22.10.2022
Борис Джонсон вернулся в Великобританию
Экс-премьер Британии Борис Джонсон прибыл в страну на фоне сообщений о возможном выдвижении своей кандидатуры на пост премьера, сообщает телеканал Sky News. РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T12:28
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Экс-премьер Британии Борис Джонсон прибыл в страну на фоне сообщений о возможном выдвижении своей кандидатуры на пост премьера, сообщает телеканал Sky News.Ранее член британского парламента Джеймс Даддридж заявил, что Джонсон вернется в субботу с отдыха на Карибах на фоне отставки его преемницы Лиз Трасс."Джонсон вернулся в Соединенное Королевство", - говорится в сообщении телеканала.Отмечается, что самолет с Джонсоном на борту приземлился в лондонском аэропорту Гатвик.
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борис джонсон, великобритания, в мире
Борис Джонсон, Великобритания, В мире
12:28 22.10.2022 (обновлено: 12:29 22.10.2022)
 
Борис Джонсон вернулся в Великобританию

Джонсон вернулся в Британию на фоне сообщений о возможном выдвижении на пост премьера

© AP Photo / Alberto PezzaliПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© AP Photo / Alberto Pezzali
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Экс-премьер Британии Борис Джонсон прибыл в страну на фоне сообщений о возможном выдвижении своей кандидатуры на пост премьера, сообщает телеканал Sky News.
Ранее член британского парламента Джеймс Даддридж заявил, что Джонсон вернется в субботу с отдыха на Карибах на фоне отставки его преемницы Лиз Трасс.
"Джонсон вернулся в Соединенное Королевство", - говорится в сообщении телеканала.
Отмечается, что самолет с Джонсоном на борту приземлился в лондонском аэропорту Гатвик.
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс выступает с обращением у резиденции на Даунинг-стрит, 10 в Лондоне - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
08:08
Трасс пала жертвой умеренного истеблишмента, заявил эксперт
 
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