https://ria.ru/20221022/dzhonson-1825882678.html
Борис Джонсон вернулся в Великобританию
Борис Джонсон вернулся в Великобританию - РИА Новости, 22.10.2022
Борис Джонсон вернулся в Великобританию
Экс-премьер Британии Борис Джонсон прибыл в страну на фоне сообщений о возможном выдвижении своей кандидатуры на пост премьера, сообщает телеканал Sky News. РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T12:28
2022-10-22T12:28
2022-10-22T12:29
борис джонсон
великобритания
в мире
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Экс-премьер Британии Борис Джонсон прибыл в страну на фоне сообщений о возможном выдвижении своей кандидатуры на пост премьера, сообщает телеканал Sky News.Ранее член британского парламента Джеймс Даддридж заявил, что Джонсон вернется в субботу с отдыха на Карибах на фоне отставки его преемницы Лиз Трасс."Джонсон вернулся в Соединенное Королевство", - говорится в сообщении телеканала.Отмечается, что самолет с Джонсоном на борту приземлился в лондонском аэропорту Гатвик.
https://ria.ru/20221022/trass-1825846745.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
борис джонсон, великобритания, в мире
Борис Джонсон, Великобритания, В мире
12:28 22.10.2022 (обновлено: 12:29 22.10.2022)
Борис Джонсон вернулся в Великобританию
Джонсон вернулся в Британию на фоне сообщений о возможном выдвижении на пост премьера